5 zseniális karácsonyi ajándékötlet, amivel biztosan örömet szerezhettek

Sokaknak okozhat fejtörést, hogy mit vegyenek szeretteiknek, ismerőseiknek vagy kollégáiknak idén karácsonykor. Fontos szempont, hogy az ajándék hasznos és egyben meglepetés is legyen, ezért összegyűjtöttünk néhány szuper ajándéktippet, amivel mosolyt csalhattok az arcokra.

A Notino számtalan hasznos karácsonyi ajándékot javasol számunkra, legyen szó női, férfi ajándékozottról, párokról, gyerekekről vagy akár kollégáinkról. Amennyiben viszont valamilyen apró ajándékkal szeretnénk kedveskedni idén karácsonykor, akkor sem kell kétségbe esnünk, hiszen számtalan szuper terméket találhatunk már néhány ezer forintért is.

Ajándékötlet nőknek

Zoë Ayla – Jade Facial Roller And Gua Sha Tool

Kényeztető kozmetikai szalon otthon! A Zoë Ayla Jade Facial Roller And Gua Sha Tool ajándékszett az arcra láthatóan csökkenti a ráncokat és finom vonalakat, stimulálja az arcbőrt és segíti méregtelenítését. Megkönnyíti a szérumok és krémek felszívódását, és kellemesen nyugtatja a bőrt.

A szett tartalma:

1 db Gua Sha Stone masszázs-segédeszköz

1 db Facial Roller masszázshenger

Ajándékötlet férfiaknak

Baylis & Harding – The Fuzzy Duck Bergamot, Hemp & Sandalwood

Szerezzetek örömet a nagyszerű Baylis & Harding The Fuzzy Duck Bergamot, Hemp & Sandalwood kozmetikai készlettel, aminek köszönhetően a borotválkozás és az azt követő ápolás minden modern férfi számára kellemes élménnyé válik.

A szett tartalma:

borotválkozás utáni balzsam 30 ml

szilárd szappan 25 g

fürdősó 50 g

tusfürdő gél testre és hajra 100 ml

Ajándékötlet pároknak

Kneipp – My Little Massage Set

Lepjétek meg magatokat vagy szeretteiteket Kneipp My Little Massage Set kozmetikai szettel, amely még a párok számára is ideális karácsonyi ajándék.

A szett tartalma:

masszázsolaj 3 x 20 ml

Ajándékötlet gyerekeknek

Paw Patrol Bath Bomb – fürdőgolyó mix

Ápoljátok a gyermekek bőrét a fürdés során is szórakoztató módon, a Mancs őrjárat segítségével. A többféle fürdőgolyót tartalmazó Nickelodeon Paw Patrol Bath Bomb csomag hihetetlen élménnyé teszi a hétköznapi mosakodást is. A kádba dobott fürdőbomba rózsaszínűre festi a vizet, és édes málnaillatot áraszt. A benne található avokádóolaj és szőlőmag pedig gyengéden ápolja a gyermekek bőrét. Tegyétek színesebbé az esti fürdést egy illatos, színes fürdőgolyóval!

A csomag tartalma:

5 darab, 50 g-os fürdőgolyó

Ajándékötlet kollégáknak

Vivian Gray – Romance Sweet Vanilla

A Vivian Gray Romance Sweet Vanilla kozmetikai szett kézmosáskor és azt követően is tökéletes hidratáló ápolást biztosít a kéznek. A folyékony krémszappan eltávolítja a kézre rakódott szennyeződéseket, kézmosás során ápolja a bőrt, az illata pedig finoman vaníliás. A kézápolótej hidratálja és táplálja a bőrt, valamint kellemes illatot ad a kéznek.

A csomag tartalma:

1 db krémszappan, 250 ml

1 db kézápolótej, 250 ml

Szuper élményajándékok idén karácsonyra: