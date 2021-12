40+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén

Most is számtalan különleges hétvégi program vár benneteket Budapesten: koncertek, gasztroélmények, piacok és karácsonyi vásárok. Csak győzd végigjárni a neked tetszőket.

Csütörtöki programok Budapesten (2021. december 9.)

Az American Burger & Steak House-ban lehetőség nyílik személyesen találkozni Kiszel Tündével és dedikáltatni legújabb falinaptárát.

Ha valami igazán különlegesre vágynál, ami egy kicsit kiszakít a szürke hétköznapokból, akkor próbáld ki a techno yogát.

December 9-én újra lesz Let the dogs out! – Jótékonysági koncert élő közvetítéssel, ahol minden fellépő csak a telepen várakozók szabadulásáért fog zenélni és az est teljes bevételét az MFÖEK mentvényeinek gondozására ajánlják fel.

A Még Egy Cukorka különleges lemezbemutatója, ahol akusztikus hangszereléssel is eljátsszák nektek a dalokat, mégpedig egy kocsmakoncert keretein belül.

Jobbágy Bence egy szál gitáros koncertje.

Pénteki programok Budapesten (2021. december 10.)

Táncoljatok együtt az egyik ajándék vásárlásból a másikba, eresszétek ki együtt az év végi gőzt és mozgassátok meg magatokat a Fővám téren.

A legközelebbi síparadicsomot most a budai dombok között, a Hello Buda Winterlandben találod.

Az égbolt legfényesebb bolygói sorakoznak fel szép szabályos vonalban a szemetek előtt az esti égen. Kövessétek figyelemmel ezt a Svábhegyi Csillagvizsgáló teraszáról.

A Crescendo egy félunderground gitárpop zenekar rádióbarát, de mély gondolatokat megfogalmazó, mégis szórakoztató zenével. Hosszú kihagyás után állnak újra színpadra az új Gödör klubban.

Az új felállású Cry Free első teljes albumos koncept-előadása a Deep Purple hőskorának utolsó nagylemezével.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén péntektől

A Síházban a különleges forralt boroké lesz a főszerep december második és harmadik hétvégéjén.

Feledhetetlen élmény, jó hangulat zeneszóval, páratlanul szép, autentikus környezetben.

Ismét káosz és rettegés költözik az Akácfa utcai Hopaholic Pubba, méghozzá dupla szülinapi felvonásban.

Budapesti programok szombaton (2021. december 11.)

A Római Piac kitárja kapuit, hogy az üres kosaratokat fel tudjátok tölteni a legfinomabb dolgokkal. Legyen az a hétvégi ebédre való, vagy ajándékok, karácsonyra szánt meglepetések.

Elkészült a Circo Pizza bázisa. A megnyitón bomba nápolyi pizzákkal és natúr borokkal várnak titeket a Hajós utcában.

Vevőként, árusként, nézelődőként egyaránt sok szeretettel várnak minden érdeklődőt, természetesen kincsekkel.

Helikopterezz a Mikulással, és derítsd ki, milyen gyorsan tud száguldani az ajándékokkal. Rendhagyó sétarepülés a Budaörsi Repülőtéren.

Itt lesz Beck Zoli, Grecsó Krisztián, Vecsei H. Miklós és a Csoóri Sándor csapat és még nagyon sokan mások.

Titkok a Mátyás-templom történetéből, vallási és művészeti programjáról – amikor a séta egy időutazás is.

Egy városi séta is izgalmas hétvégi program lehet:

A jégkorcsolyák élének karcos hangja, a forraltbor összetéveszthetetlen ünnepi illata, és a közös, feledhetetlen élmények kerülnek főszerepbe a Westend hangulatos Tetőkertjén.

December 11-én újra életre kel a Bercsényi utca: fényfestéssel, zenével, közös alkotással vár a Bercsényi Brancs kicsiket és nagyokat.

Magánembereknek szóló közösségi vásár az ELTE Gömb Aulában.

A jövőre 18 éves Halott Pénz sztori apropóján megjelenő “Na még mit nem!” címet viselő könyv nem egy hagyományos zenekaros könyv. Emberi történetek gyűjteménye, amiből nem csak a zenekart egy egész korszellemet is megismerhetsz majd. A megjelenés után nem sokkal egy személyes találkozóra invitálnak titeket, ahol a könyv megvásárlásán és dedikálásán túl egy baráti ölelésre is lesz lehetőség.

3 órás éjszakai korizás és retro jégdiszkó szombat este 21-24 között a Jégkertben.

További korcsolyapályákat itt találhattok Budapesten:

Mintha tegnap lett volna, pedig pontosan 20 évvel ezelőtt mutatták be a mozikban a Tudjukmit, úgyhogy ezt jól meg is ünnepelhetitek a Bem Moziban.

Joachim Trier Oscarra nevezett új filmje december 11-én 20 órakor premier előtt az Urániában. A filmet a kritikusok az elmúlt évek legjobb romantikus mozijának tartják, a főszerepben az elbűvölő Renate Reinsve lehengerlő alakítását Cannes-ban a Legjobb színésznő díjával ismerték el.

Ha inkább otthon olvadoznátok:

Áron András a tőle megszokott country és blues hangzású szóló dalait, most több hangszerrel kiegészítve, még színesebb hangzásvilággal adja elő olyan neves zenészekkel együtt mint a Blahaluisiana zenekar énekesnője Schoblocher Barbara és billentyűse Pénzes Máté, a The Qualitons zenekar ritmus szekciója Hock Ernő és Boros Levente, továbbá a The Pontiac zenekar gitárosa Kiss Péter.

Egy különleges téli Stranger Synths Quixotickal egy 1200 négyzetméteres, monumentális koripályán a Budapest Parkban, ahol 80-as évek hangulatával átitatott mai és korabeli slágerekre korizhatsz.

Újra az Akva NagyHalljában tartja évzáróját a Wellhello. Hoznak dalokat az új lemezről és bedurrantják a régi cuccokat is.

Vasárnapi programok Budapesten (2021. december 12.)

A Czakó Piacz már karácsonyi hangulatban vár: mostantól találtok itt halas standot, erdei banya standot (medvehagyma kaviárral, kökényszörppel), és nem utolsó sorban a piac mellett egy csinos kis karácsonyi vásárral is készülnek erre a hétvégére.

Kérj egyedi illusztrációt kedvenc illusztrátoraidtól karácsonyra, és segíts! 2021. december 12-én, vasárnap hét ismert és népszerű pagonyos illusztrátor vár minden előzetesen regisztrált érdeklődőt a Bartók Pagonyban, vagy a kamerák előtt, hogy egyedi rajzokkal lepje meg őket.

Semelyik másik időszakában az évnek nem termelünk annyi felesleget mint az ünnepek alatt. Ez az év végi ünnepi piac lehetőséget ad arra, hogy legalább az ajándékaitok egy részét second-hand szerezzétek be.

A Makers Market Budapest egy havi rendszerességű vásár, ahol a designra és a kortárs kézművességre nyitott közönség egyedi tervezői termékekkel és azok alkotóival találkozhat.

Lesznek fincsi kaják, karácsonyi desszertek és édességek, kézműves mittymüttyök, házilag készített szappanok és ékszerek, valamint mindenféle ajándéknak valók, természetesen minden szigorúan vegánul, hogy az állatoknak is kellemes legyen a karácsony.

Ha adventi vásárokat kerestek, érdemes megnézni gyűjteményünket:

Az év utolsó Pici Piaca. A város legmenőbb baba-mama-gyerek dizájner vásárán több mint 50 tehetséges magyar tervező gyönyörűszép hazai termékeivel várnak december 12-én vasárnap.

Egy hiperszuper nagy vásár, ahol a ruhák, cipők és kiegészítők mellett, mindenfélét lehet majd kapni, ami kézzel készített, termelői.

Ismerd meg jobban kerületed kerékpáros infrastruktúráját és oszd meg a véleményed a kerület jövőjéről!

Októbertől Vecsei H. Miklós és meghívott vendégei havi rendszerességgel találkoznak a Múzeum dísztermében, hogy beszélgessenek Csoóri Sándor verseiről, gondolatiságáról, örökségéről, ezen felül pedig a vendégek minden alkalommal készülnek egy vers- vagy szöveg-megzenésítéssel, amelyek az évad végére egy önálló esté állhatnak össze.

A G.O.D. csapata, most a Budapest Park jégpályáján fogja pörgetni a melodikus, midtempós muzsikákat.

A Royal Ballet mozis közvetítéseinek sora Peter Wright látványos A diótörőjével veszi kezdetét. Az adventi időszak családi kedvencét a Royal Ballet számára 1984-ben koreografálták, de semmit sem veszített vonzerejéből.

Sena az elmúlt húsz év egyik legjelentősebb hazai énekese, amit szólóban, többféle különleges formációval és az Irie Maffiával is bizonyított, de még mindig van mit előhúznia a tarsolyából. Most például egy dubos projektet, amely az énekesnő meditatív, spirituális arcát mutatja meg.

Decemberben sem kell lemondanunk az utazás élményéről, elég csak a Fröccsteraszhoz kiruccannunk, ahol a Winter Food Fest a puncs és forralt bor mellett varázslatos fogásaival kalauzol minket határon túli kalandra: a La Cabina csapata mexikói ajánlataival forrósítja át a szíveket, a Mazel Tov egy kis közel-keletet és néhány kanálnyi Marokkót csempész a különleges adventi karneválba, a Smoke Riders füstölt ízeivel invitál minket téli lakomára, míg a 101 Bistro specialitásaival tajvani gasztotúrára repít bennünket. Desszertfronton a Chimney Cake erősíti az ünnepi kavalkádot, a hagyományos alapú kürtőskalácsok mellett egy külön erre az eseményre fejlesztett töltött, pisztáciakrémes csodával készült.