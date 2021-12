Hihetelen sok izgalmas téli program vár Budapesten 2021 decemberében: Mikulás-napi gyerekprogramok, adventi, karácsonyi koncertek, vásárok, adománygyűjtések, szilveszteri bulik. Csak győzd végigolvasni gyűjteményünket!

Decemberben sem kell lemondanunk az utazás élményéről, elég csak a Fröccsteraszhoz kiruccannunk, ahol a Winter Food Fest a puncs és forralt bor mellett varázslatos fogásaival kalauzol minket határon túli kalandra: a La Cabina csapata mexikói ajánlataival forrósítja át a szíveket, a Mazel Tov egy kis közel-keletet és néhány kanálnyi Marokkót csempész a különleges adventi karneválba, a Smoke Riders füstölt ízeivel invitál minket téli lakomára, míg a 101 Bistro specialitásaival tajvani gasztotúrára repít bennünket. Desszertfronton a Chimney Cake erősíti az ünnepi kavalkádot, a hagyományos alapú kürtőskalácsok mellett egy külön erre az eseményre fejlesztett töltött, pisztáciakrémes csodával készült.

Ben Caplan, a lehengerlő orgánummal rendelkező kanadai zenész zenekarával már többször rengette meg a Dürer Kert falait, most pedig a tízéves munkásságát összegző, retrospektív gyűjteményével és szólóelőadásával tér vissza hozzánk december 1-jén, a Dürer Kertbe.

A Hanuka jegyében az ünnepi hét derekán, december elsején különleges menüsorral várnak benneteket a fények kertjében. Ezen az estén Kelemen Áron executive séf irányítása alatt a közép-kelet európai zsidó konyha jellegzetes fogásai kerülnek némi csavarral prezentálásra.

A Szatyor Bár színházzá alakul: éjfélkor kinyitják az ajtókat és a TÁP színházzal közösen megidézik Karinthy szellemét.

Karácsonyi vásárral egybekötött kiállítás keretein belül mutatkoznak be a Youngart-Porsche-METU közös pályázatának díjazottjai december 17-ig a KUBIK coworking kiállítótermében. A két esemény egybefűzése kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a nyertes művészek alkotásait egy szélesebb, a karácsonyi vásár iránt érdeklődő közönség is megismerhesse, és megcsodálhassa. A kiállítás és a vásár ingyenesen megtekinthető.

November 17-én hozták nyilvánosságra az idei 100 szóban Budapest novellaíró pályázatának nyerteseit, melynek 23 legjobb története november 25-én délután, illusztrációkkal párban a Városháza Parkba költözött, hogy egészen december közepéig egy óriásplakát-kiállítás formájában az arra járók is megtekinthessék fővárosunk legjobb mininovelláit. A parkban hütte is várja az átmelegedni vágyókat, annak teraszán pedig egy POKET automata.

December 2-ára várják a mulatni vágyókat a Gödörbe a Kávészünet zenekar tagjai, akik az underground zenei szcéna jól ismert arcaival, úgymint Agócs Mártonnal, Boros Csabával és Rimóczi Zsolával kiegészülve készülnek hatalmas bulit csapni. A koncerten ronggyá hallgatott slágerek és az új album dalai is felcsendülnek.

A Winter Opening Weekened egy három napos téli kavalkád, ami magában rejti a tél legjobb dolgait. Winter Food Fest a válogatott ízek kedvelőinek, TÉLIFRÖCCS a hütte hangulat rajongóinak, GIN CORNER az ínyenceknek, TERMINAL club a hajnalig táncolóknak.

Az idei fesztivál merőben más lesz, mint az eddigiek és a város legújabb arcát mutatják meg nektek kis létszámú, különleges bulikon keresztül.

A Jégpálya nyitónapjára különleges line-up-ppal készülnek nektek: egész délután és este live DJ settekre korizhattok, érkezik Columbo, Wolfie és DJ Thomas.

Beatbox, rap, basszus, billentyű, szaxofon, cicélés, mindenki énekel. Stílusuk agrár-hiphap.

A rock and roll izgalmas, modern újraértelmezését képviselő Ivan & The Parazol december 3-án szokatlan felállásban koncertezik a Muzikum színpadán: ezúttal első magyar nyelvű lemezükön, a Budai Popon is együtt dolgozó dalszerzőpáros, Balla Máté és Vitáris Iván kettős tolmácsolásában kelnek majd életre a slágerek.

A M.É.Z. együttes koncertje igazi kuriózum. Az adventi koncerten felcsendül többek között a Lord of Dance (egyházi változat magyar szöveggel), a Jethro Tull karácsonyi dala, Jon Anderson True life című száma, amelyet a YES zenekar is játszott, és a Johnny Cash előadásában ismert Wayfaring stranger is.

Ünnepi mesés-mondókás-játékos foglalkozás óvodásoknak és kisiskolásoknak.

Az ünnepi időszakban mindennél fontosabb, hogy törődjünk egymással, ezért ajánljuk figyelmetekbe a 360 Bar jótékonysági gulyásfőző versenyét. A december 4-én megrendezésre kerülő program szervezői a Heim Pál Gyermekkórház számára gyűjtenek adományokat, és a támogatást a főzőversenyen induló csapatok finom ételeivel hálálják meg.

A mennyei illatok a Normafa Síház Alaptáborához vezetnek december 4-5-én, ahol a Pizz’Burger, The Grilled Piggy és a Waffle Land és a Borkas vár benneteket finomságaikkal.

Mikulás-programok gyerekeknek Budapesten 2021-ben

December 4-én, 5-én és 6-án a Mikulás a Normafa Rendezvényházba látogat. Lesz állatsimogató, mézeskalács készítés és kézműves foglalkozás is.

Lesz karácsonyi fényáradatban úszó tűzoltóautó, ünnepi bábelőadás, emlékfotó készítés, mikuláscsomag osztás, ünnepi tűzoltós játékok, ajándékkészítő sarok és persze sok mosoly és öröm minden mennyiségben.

A karácsonyi díszbe öltöztetett Vasúttörténeti Parkban egész napos programok várják a családokat december 5-én, úgymint adventi kézműves foglalkozások, interaktív bűvészshow és kincskereső játék. A nap főszereplője természetesen a Mikulás, aki manói társaságában ajándékcsomagokat is kézbesít a gyerekek számára.

A karácsonyra készülődés közepette, december 5-én ad adventi koncertet a Together Gospel Singers háromtagú kórusa, akik a már megszokott, jó hangulatban, művészbarátok társaságában lépnek színpadra a IV. kerületi Off Kultúrszövőgyárban. A zenekedvelők egy közel kétórás, fergeteges showra számíthatnak.

Geszti Péter decemberi koncertesttel visz ünnepi hangulatot a téli hétvégékbe. A karácsonyra hangolt Csillagszórás c. dalon kívül fülbemászó slágerek, közönségkedvencek a Jazz+Aztól, valamint lírai ünnepváró dalok is felcsendülnek a sztárvendégekben nem szűkölködő produkcióban december 5-én, a Müpában.

Magyarország legrégebbi design vására most is várja azokat, akik valóban minőségi ajándékokat szeretnének a fa alá válogatni, legyen szó ötletes gyerekjátékokról, igényes print termékekről, hazai tervezők által megálmodott különleges ruhákról vagy kiegészítőkről.

A Royal Ballet ragyogó A diótörő produkcióját Peter Wright alkotta meg 1984-ben Lev Ivanov eredeti koreográfiája alapján, és bátran kijelenthetjük, azóta is Európa-szerte a legkedveltebb balett-előadások egyike. A mostani vetítésen az örökzöld darab 2016-os előadásának a felvételét láthatják a nézők. Egy igazi klasszikus, kihagyhatatlan alapmű a karácsonyi időszakban a család apraja-nagyjának.

Élményvonatozás a H5-ös HÉV vonalán a Mikulással, aki ajándékkal vár kicsiket és nagyokat.

Az előadásban ötleteket kaphattok, hogy hogyan vásároljatok ajándékot, hogyan csomagoljatok környezettudatosan, milyen karácsonyi díszítést válasszatok és hogyan ne essetek túlzásba a karácsonyi ételek készítésénél. Ezekkel a tippekkel el tudtok indulni egy környezetbarátabb, nyugodtabb és olcsóbb karácsony felé.

Váczi Eszter új formációja eredetileg egy egyszeri alkalomra állt össze, egy zsámbéki jazz koncertsorozat egyik előadásaként. Koncert után azonban felmerült az ötlet, hogy érdemes lenne folytatni. Az Opus közönsége az első szerencsés fültanúja lehet e folytatásnak, hiszen a klub bensőséges atmoszférájában minden adott lesz ahhoz, hogy a balladák teljes mélységükben és részletgazdagságukban szólaljanak meg.

Zenés mesejáték a Klauzál Házban a Pesti Művész Színház előadásában.

A december az adventi készülődés időszaka a kereszténység egyik legfontosabb ünnepére, a karácsonyra. De honnan ered maga a keresztény vallás, amely később az európai kultúra egyik meghatározó alapköve lett? Az egyórás tárlatvezetés során az Antik Gyűjtemény állandó kiállításában olyan tárgyak kerülnek a figyelem középpontjába, amelyek azt a sokrétű kulturális közeget mutatják be, amelyben a kereszténység megszületett.

Jótékonysági koncert élő közvetítéssel, ahol minden fellépő csak a telepen várakozók szabadulásáért fog zenélni és az est teljes bevételét az MFÖEK mentvényeinek gondozására ajánlják fel.

Az új felállású Cry Free első teljes albumos koncept-előadása a Deep Purple hőskorának utolsó nagylemezével.

10 nap alatt 10 akció a Bike Maffia 10 éves születésnapja alkalmából, az utolsó napon koccintás és koncert a Turbinában.

Itt lesz Beck Zoli, Grecsó Krisztián, Vecsei H. Miklós és a Csoóri Sándor csapat és még nagyon sokan mások.

Hagyományteremtő céllal indítja útjára a házigazda Super Starsky zenekar az I. Országos Ska Fesztet, ahol a legendás múlt és a jövő, valamit Kelet és Nyugat találkozik az ország közepén. Itt lesz az egyik legrégebbi alapítású (1981) ska csapat, a Kabinet Rt. Miskolcról, az egyik legfrissebb (2019), a Kugler Szombathelyről és persze a 10. születésnapját ünneplő Super Starsky.

A Recirquel az idei téli szezonban újra visszatér az év végi ünnepek hangulatát idéző produkciójával. A Kristály varázsvilága felnőtteket és gyermekeket egyaránt vár a Müpa épülete előtt felállított hatalmas, hólepte cirkuszsátorba, ahol a csillogó jégbe fagyott, bámulatos meseképek a közönség szeme láttára és közreműködésével kelnek életre.

Várnak mindenkit, aki szívesen beszélgetne arról, hogy mit lehetne tenni egy jobb jövőért. És mi lehet erre jobb helyszín, mint az erdő? Úti cél a Hármashatárhegyi Nagyrét.

Nagy dobásra készül a Vegan Food Fest csapata. A népszerű vasárnapi piac december 12-i eseményén csodaországgá változik a Teréz körúti Radisson Blu Béke Hotel alkalmi piactere, ahol a karácsonyi vásárok semmihez sem fogható hangulatát ünnepi vegán ínyencségekkel és ajándéknak is tökéletes kézműves kincsekkel idézik meg.

Semelyik másik időszakában az évnek nem termelünk annyi felesleget mint az ünnepek alatt. Ez az évvégi ünnepi piac lehetőséget ad arra, hogy legalább az ajándékaitok egy részét second-hand szerezzétek be.

A Tribal Market karácsonyi kiadása idén két eseményre bővül. A második karácsonyi vásárt a belváros szívébe helyezték: a Gödör klubba.

Az idei országos bajnokság győztese, az első női slam poetry bajnok, Gyenge Veroni lesz az este házigazdája decemberben. Mellé Ferenczi Réka, Le Juli Phuonglinh és Élő Csenge Enikő társulnak, hogy nagy női titkokat és evidenciákat zúdítsanak számolatlanul a közönség nyakába.

AzEtnoRom zenekar új hangzást hozott a roma folk világába, ahol egy csokorba kötve mutatja be a világban szétszóródott roma törzsek zenéit. Az együttes vezetői több mint 20 éve járják a világot, és zenéikkel mindenhol osztatlan sikert aratnak.

Azon túl, hogy először lüktet afrobeat a Müpában, mindjárt olyan formában, ahogyan eddig aligha szólt bárhol. A jól ismert magyar zenészek szerelemprojektjeként 2017-ben létrejött The Mabon Dawud Republic tisztelgett már a műfajt alapító nigériai Fela Kuti előtt, zenélt afrobeat-legendákkal, kis- és nagylemezen bizonyított nemzetközi sikerrel, most pedig csavart is visz játékukba – Afro Jag (Afro Tűz) címmel keresi az afrobeat és a roma zene közös pontjait.

A francia bohémség találkozása a dél-olasz szenvedéllyel: Grifone című közös albumát mutatja be december 16-án az Opus Jazz Clubban a Pulcinella francia zenekar és Maria Mazzotta, dél-olasz énekesnő. Hipnotikus tarantellák, modális akkordok, egy csipetnyi jazz és szédítő keringők követik majd egymást gyors váltakozásban.

A Fa lenni c. single az első előhírnöke Deva janurában megjelenő debüt albumának. A dalhoz egy misztikus videó is forgott Bertók Andrea rendezésében, amely az új dallal együtt lát majd napvilágot. Ez az alkalom egyben Deva évzáró-karácsonyi koncertje is lesz. A megszokott koncertfelálláson kívül meglepetésvendégekre is számíthat a közönség.

A mindenki által ismert karácsonyi klasszikust most moziban nézhetitek újra.

Szappanos György halála után a legendás Boom Boom megmaradt tagjai még egyszer utoljára meghajolnak előttetek a színpadon.

Válasszatok magatoknak egy karácsonyi kedvencet az állatotthon lakói közül és ajándékozzátok meg őt december 18-án, szombaton!

A fenntartható divatot népszerűsítő Vintage Légy-Ott! rendezvénysorozat karácsonyi kiadásának mottója, hogy idén karácsonykor legyen a tudatos a divatos. Karácsonykor különösen felerősödik a túlfogyasztásra való hajlam, emiatt még aktuálisabb hangsúlyozni és népszerűsíteni a környezettudatos alternatívákat, ennek szellemében kerül megrendezésre december 18-án a Légy-Ott is, egy igazi Vintage Pop Up Plázát varázsolva a Szimpla Kertbe.

December 18-án tartja hagyományos év végi vacsoráját a Kis Tirol Fogadó. Minden adott lesz a meghitt pillanatokhoz, ráadásul az ízletes ételek és italok, valamint a családias hangulat mellett az étterem megemlékezik 2021 legfontosabb történéseiről, amelyeket fotókkal és videókkal elevenít fel.

Havasi Balázs modern klasszikus zeneszerző több, mint tíz éve turnézik sikert sikerre halmozó koncertshowjával, amely idén karácsonykor egy év kihagyással újra elvarázsolja majd a budapesti közönséget. A december 18-i produkcióban egymást érik Havasi legújabb szerzeményei és a már emblematikussá vált zenei tételek.

A főváros kedvenc elektronikus zenei partisorozata panorámás helyszínen, egészen pontosan a Marriott Hotel Liz & Chain rooftopbárjában búcsúztatja az idei évet december 18-án. Az év végi karácsonyi buli a tavalyit is pótolni hivatott, így különleges ünneplésre, na meg persze közel 360 fokos panorámára számíthatnak a jelenlévők.

December 18-19-én mindenmentes finomságokkal, alapanyagokkal, zero waste termékekkel, továbbá előadásokkal és workshopokkal várja látogatóit a Csak a Mentes Karácsonyi Fesztivál. A Radnóti Miklós Művelődési Központban több, mint 50 kiállító gyűlik össze, és a standoknál szaloncukrot, bejglit és mézeskalácsot is lehet majd kapni.

A Grecsó Krisztián gyerekverseire épülő zenés-verses gyerekelőadás a színház varázsát, a koncert szívdobogását viszi el a gyerekekhez.

A kiállítók különleges kínálata, a kiskertpiac lassulós, ünnepi hangulata vár benneteket december harmadik vasárnapján a MADHOUSE teraszán és belső tereiben.

A Cathedral Organ Concerts az egyetlen hangversenysorozat a Szent István Bazilikában, amelyen a Bazilika világhírű, műemlék Angster-orgonáját hallhatják a látogatók. A Bazilika orgonaművészei mellett énekes és hangszeres közreműködő művészek is fellépnek. Az előadások hétfői napokon délután 5 órakor kezdődnek.

Pál Feri aktuális előadásában azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy miként válhat erőforrássá a gyakran fájdalmas sebekkel teli múlt, és hogyan alakíthatjuk szabadabban a jövőnket.

Túl a negyedik ikszen is kirobbanó formában van a hazai táncélet meghatározó vidéki műhelye, a Győri Balett. Az örökifjú csapatot 2020 óta vezető Velekei László legújabb alkotásában az ezredforduló utáni magyar könnyűzene talán legsikeresebb párosa, a Jamie Winchester és Hrutka Róbert alkotta duó fülbemászó dallamaihoz nyúlt inspirációért. A színpadon egy férfi élete elevenedik meg, körülötte pedig mindazok, akik értelemmel töltik meg az egyforma hétköznapokat: az útján őt kísérő nők.

A ’80-as évek elején alakult, Menyhárt Jenő gitáros–énekes–igazgató köré épülő Európa Kiadó története nem hagyományos zenekartörténet. A zenekar közel 40 éves fennállása alatt számos emblematikus felállásban működött, jelenleg Menyhárt Jenő mellett Bujdosó János, Kálmán András, Koroknay András és Gyenge Lajos a zenekar tagjai.

Karácsonyi programok Budapesten 2021-ben

A Klasszik Rádió 92.1 és az Óbudai Danubia Zenekar lemezbemutató koncertje népszerű ünnepi klasszikusokkal, és a legszebb magyar karácsonyi énekekkel.

Az ünnepi időszak egyik legkiemelkedőbb zenei eseménye Nyári Károly hagyományos karácsonyi koncertje, amely idén 15. alkalommal kerül megrendezésre. A különleges jubileumi koncertet 2021. december 25-én 19 órai kezdettel, a megújult RaM Színházban láthatja a közönség, minden eddiginél meghittebb és bensőségesebb hangulattal.

Karácsony másnapján, december 26-án egy fergeteges bulin táncolhatjuk le az ünnepek alatt bevitt kalóriákat, ugyanis már-már hagyomány, hogy téli koncertet ad az Akvárium Klubban az egyik legeredetibb cigányzenét játszó magyar együttes, az utánozhatatlan Parno Graszt! A hangulat garantált, már csak ti hiányoztok.

Idén harmadik alkalommal, újra a Papp László Sportarénában várja a Budafoki Dohnányi Zenekar az érdeklődőket a két ünnep között, a karácsonyi hajtás után megérdemelt ünnepi hangulatú kikapcsolódásra a legnépszerűbb nemzetközi karácsonyi dallamokkal a klasszikus zene, a jazz és a pop világából.

A Fran Palermo a tavaly megjelent Fonogram-díjas Crocodile Juice Bar lemez és a régi dalok mellett vadonatúj, még sosem hallott szerzeményekkel búcsúztatják a 2021-es évet az A38 színpadán.

Nem mindennapi zenei élményben lesz része azoknak, akik december 27-én a Trafóba látogatnak, fellép ugyanis a hazai zenei szcéna egyedülálló színfoltjának számító Kéknyúl zenekar. Az 1970-es évek soul- és funkzenéjében gyökerező tánczenei hangzás alapja Premecz Mátyás Hammond orgonájának játéka és Andrew Hefler szenvedélyes éneke.

Karácsony után, december 29-én kerül megrendezésre a Szent István Filharmonikusok filmzenei koncertje, amely során olyan jól ismert zeneszerzők világslágerműveit hallhatja a közönség a Budapest Kongresszusi Központban, mint a Harry Potter zenéjét is jegyző John Williams és a Tim Burton-filmek házi zenei alkotója, Danny Elfman.

Idén egyetlen klubkoncerttel örvendezteti meg rajongóit a progresszív modern metál hazai helytartójaként számontartott Subscribe, méghozzá december 29-én. A várva várt esemény helyszínéül a fővárosi koncertek alfája és omegája, az A38 Hajó szolgál, ahol közönségkedvenc és ritkán játszott dalok is felcsendülnek majd.

Gálaműsorral, borkóstolóval és vacsorával várja közönségét december 30-án a Budapest Kongresszusi Központban a 100 Tagú Cigányzenekar. A Zene-Bor ünnepén egyszerre 100 zenész játssza a népszerű klasszikusokat, miközben a nézők kiváló borok és négyfogásos vacsora mellett élvezhetik a páratlan koncertet.

Szilveszteri programok Budapesten 2021-ben

Várjátok 2022-t zenével, tánccal, finomabbnál finomabb ételekkel és italokkal, na meg az utánozhatatlan Jardinette-hangulattal!

Bulizd át magad a 2022-be az ország legmenőbb 80s/retrowave buliján Quixotickal!

December 18-án és 19-én ünneplőbe öltözik a Gödöllői Királyi Kastély. Kétnapos programsorozat alkalmával idézik meg az 1870-es éveket, amikor a királyi család előszeretettel időzött a palota falain belül, a karácsonyt ünnepelve. Az év legmeghittebb időszakában fontos és érdemes időt szakítani minőségi időtöltésre, ami amellett, hogy remek kikapcsolódást jelent, segít lelassulni, és ráhangolódni az ünnepre. A rendezvények – köztük komolyzenei koncertek, ismeretterjesztő, színházi és bábelőadások – többsége ingyenesen látogatható. A nívós kulturális programokon kívül ajándék- és karácsonyfadísz-készítéssel, kézműves karácsonyi vásárral, sült gesztenyével, punccsal és Erzsébet királyné gardróbja címmel kamarakiállítással várják az érdeklődőket.

