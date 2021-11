Jégpályák, vásárok, koncertek: 40+ zseniális hétvégi program Budapesten

Ezen a héten is összegyűjtöttük nektek a most nyíló karácsonyi vásárokat, legjobb koncerteket, előadásokat, kulturális és gasztronómiai eseményeket. Nyitnak már a jégpályák is. Jöjjenek hát a legjobb hétvégi programok!

Több napos hétvégi programok

Idén újra megnyitja kapuit Budapest legnépszerűbb téli programja, a Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár a Vörösmarty téren, ahol közel ötven kézműves egyedi termékeivel és gasztronómiai különlegességekkel várnak 2021. november 19. és december 31. között.

Budapest november 17-én töltötte be a 148. életévét, ez alkolomból a Budapest BonBon újra beveszi a kerületek kulthelyeit november 17-19. között. Koncertek 23 helyszínen! Részletes program: ITT!

Téli csodavilág a Westend Tetőkerten november 14-től december 30-ig. Sült gesztenye, forralt bor, jégkorcsolya pálya, hangulatos körhinta és food truckok.

A Budapest Brand ALT.BP projektcsapata egy kulturális műfajokon átívelő konferencia során megkísérli megválaszolni a kérdést, hogy hol lehet a határ az alternatív és a popkultúra, az intézményesség s a függetlenség között. Hogyan jutott el a zsidó negyed underground romkocsmakultúrája a bulinegyedig? Fellelhetőek-e a Kádár-rendszer és a szocializmus ellenkulturális mintázatai a ma budapesti undergroundján? A kilenc helyszín mindegyike az eseménysorozathoz szervezett különleges programmal járul hozzá a kezdeményezés sokszínűségéhez.

Hosszúra nyúlt szünet után pénteken újra megnyit Budapest legszebb jégpályája a Városligetben.

A kiállításon naponta több száz különleges macska, gyerekprogramok, táp- és felszerelésvásár vár titeket. A macskák mellett vadászgörények, tengerimalacok, sünök valamint egzotikus állatok is részt vesznek a rendezvényen.

A kerület lakói elkötelezettek a környezetvédelem, így az újrahasználat irányába, ezért 2021. november 20-án és 21-én civil kezdeményezésre Garázsvásárt szerveznek a Terézvárosi Önkormányzat és az Eötvös10 támogatásával.

Egy kirándulás is szuper hétvégi program lehet:

Porold le a korid és készülj az ünnepi hangulatra, mert szombattól a Hello Buda gasztroudvar varázslatos téli birodalommá alakul át. A nyitóhétvégén a jégpályahasználat mindenkinek ingyenes, a téli hangulatot pedig napközben DJ alapozza meg.

10. alkalommal kerül megrendezésre november 20. és 26. között a Sissi Őszi Tánchét a Bethlen Téri Színházban, melynek programja idén is a vidéki táncműhelyeket állítja középpontba. A tánchét a házigazda Közép-Európa Táncszínház (KET) bemutatójával indul, majd egy újabb előadásával zárul. A nyitónap egy fiatal lengyel koreográfus, Magda Skowron, a Krakkói Táncszínház koreográfusa és táncosa fejezi be tavaly elkezdett darabját, melyet az Ifjú Koreográfusok Fóruma pályázat nyerteseként készített. Utolsó nap a KET ambíciózus táncművészeinek szólóit láthatja a közönség.

Budapesti programok csütörtökön (2021. november 18.)

Nyeső Mari igazi singer-songwriter, maga írja a dalainak a szövegét és a zenéjét is, a koncerten pedig ő maga gitározik és énekel. Néha kritikus, néha fanyar, néha magasztos dalok ezek sok humorral, játékkal. Műjfaj nincs, leginkább a saját dalaira hasonlítanak ezek a dalok.

Ripoff Raskolnikov tiszteletbeli magyar blueszenészként bő 8 éve állandó fellépője a Muzikum Klubnak. Ezen az estén zenekarával együtt áll színpadra. Dalai az emberi érzelmek teljes spektrumát lefedik: mint a szerelem, az utazások, a mindennapok gondjai, szenvedély, veszteség, szépre való törekvés és az életéhség.

Az underground körökben népszerű Trillion eredetileg alkalmi projektként indult, de annyira jól sikerült az együtt zenélés, hogy immár több lemez van a hátuk mögött, és számos hazai klub és fesztivál színpadán bemutatkoztak már. A zenekar november 18-án az Akvárium Klub KisHalljában csap a húrok közé, vendégük az Antares lesz.

Pénteki programok Budapesten (2021. november 19.)

Mucsi Zoltán, más néven Kapa szellemes és jól használható öröknaptárában a történelem és a művészvilág legismertebb koponyáiról mondja el a tőle megszokott lefegyverző őszinteséggel a véleményét. A szerzővel Marosi Viktor fényképész és Kadarkai Endre riporter beszélgetnek.

A multiinstrumentalista zenész (ének, dob, gitár, billentyűk) évekig havi vendége volt a Hunniának. Amióta zenekara újjá alakult, egyszálgitáros koncertjei ritka eseménynek számítanak.

Megzenésített saját versek, balkáni és magyar turbofolk. Népek, régiók, nemzedékek, stílusok, műfajok, igricek, dalnokok és vérbeli muzsikusok bazári elegye.

A banda ez alkalommal is egy igazán hangos koncerttel, kitekert erősítőkkel és masszív jelenléttel idézi majd fel a grunge egykori zászlóshajóját.

“Az elmúlt néhány évet a saját világom peremterületein töltöttem új tapasztalatok után kutatva. A moduláris szintetizátor kísérletektől a klasszikus hangszerekig széles spektrumon kísérletezve teljesen magam mögött hagytam a korábbi lemezeket. Mielőtt a következő nagyobb fejezetbe kezdenék, szeretném meghálálni nektek a velem tartást egy olyan visszatekintő live set-el ami mindenbe belekóstol amerre 2013 óta jártam.” – iamyank

Egy zseniális este, két fantasztikus fellépővel: az Analog Balaton lemezbemutatóval készül, Ohnody pedig a tavaly februári KisHallos lemezbemutatója után ezúttal teljes zenekarral érkezik a NagyHallba.

Idén 25 éves Magyarország utánozhatatlan hangulatú koncertzenekara, a Malacka és a Tahó. A kerek jubileumot a nemrég új helyszínen megnyílt Gödör Klubban ünneplik meg két kiváló vendégzenekar és sztárvendégek társaságában. Az estét a hosszabb szünet után ismét koncertező, sírva-vigadós balkán punkot játszó Trandafir nyitja, és a vicces-ska hazai atyja (nagymamája), a két év után ismét színpadra lépő Boogie Mamma zárja.

A Kutya Vacsorája a magyar underground muzsika egyik fényezetlen sarokköve, egy exkluzív zenei labor. Varga Livius helyenként filozofikus máskor ironikus szövegei mellett a hazai alternatív muzsikusok supergroupja húzza a zenei stílusokon átívelő talpalávalót.

Egy estére Hawkins városává változik a Terminál tánctere, ahol 80as évek hangulatával átitatott mai és korabeli slágerekre bulizhatsz. A hangulatért, Quixotic az új retro hullám legismertebb hazai úttörője felel. Szettjei garantált audiovizuális időutazásra visznek a szinti hullámain. Karácsonyi izzók, retro arcadegépek a teljes Upside Down élményért.

Szombati programok Budapesten és környékén (2021. november 20.)

Kinek ne lenne otthon számtalan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert ennél sokkal többre érdemesnek tartja őket? Tették fel a kérdést a Gardrób Közösségi Vásár szervezői, aztán kitalálták a ruhavásár ötletét. Te viszed a ruhákat, táskákat, kiegészítőket, csecsebecséket, ők pedig biztosítják a helyszínt és a közösséget. Ha pedig vásárlóként érkezel, itt garantáltan különleges darabokat találsz.

Pöttömke nem kér sok helyet ebből a világból. Nem nőtt nagyra, egészen aprócska termete van egy hasonszőrű mackóhoz képest. Ám ez kicsike mackó biztosan a kedvenced lesz! Ott lehet veled mindenhol: elfér a zsebedben, meglapul a táskád mélyén, de szívesen üldögél az íróasztalodon is, hogy téged minden nap mosolyra derítsen! Készítsd el te is Pöttömke mackót!

Barangolj egy mesebeli tájon alig negyed órára a város szívétől. Nézd meg Budapestet új magasságokból. A II. kerület színes, őszi erdejében sétálhattok végig, kényelmes, beszélgetős tempóban. Útközben megnézhetitek a helyi érdekességeket és piknikezhettek is egyet.

Jöhet eső, fújtat szél, a Czakó Piacz termelői mindig szeretettel várnak szombaton és vasárnap a Czakó utca 15-ben. Most hétvégén ázi gőzgombócot is felhattok a piacozás mellé.

A program során a gyerekek könnyen érthető, de annál színesebb nyelvén magyarázzák el az univerzum érdekességeit, interaktív módon mutatják be a jelenségeket, és megválaszolják a gyerekek sokszor egyszerűnek tűnő, de fogas kérdéseit.

November 20-án a Budapest Gardenbe várnak minden olyan mágust, muglit, varázslótanoncot, boszit, aki megmérettetné Harry Potter tudását.

“Itt van a város, vagyunk lakói Maradunk itt, neve is van: Budapest”- Cseh Tamás és művészete elválaszthatatlan Budapesttől, a nagyváros élményeitől, a törzshelyeitől. Tóth Eszter Zsófia történész, társadalomkutató előadásában Cseh Tamás Budapesthez fűződő kapcsolatát mutatja be, kiemelve a saját életében fontos színhelyeket, a Vízivárost és az Iskola utcát és azokat a Budapest története szempontjából jelentős helyeket, melyeket megénekelt. Az előadás után Vodku fiai adják elő Cseh Tamás dalait.

Szombaton igazi őszi forgatag lesz a Tompa/Páva sarkon. Itt minden lesz, ami igazi hüttehangulatot teremt.

A főváros születésnapja alkalmából egész napos, a városegyesítés évfordulójához kapcsolódó programokkal várja BTM Vármúzeum az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat. A múzeumi forgatagban állomásról állomásra haladva vehetnek részt a látogatók a korszakot megelevenítő kézműves foglalkozásokon; a korabeli divathoz, építészethez, várostervezéshez kapcsolódó műhelymunkákon; valamint megismerkedhetnek múzeumunk olyan különleges műtárgyaival is, mint a Polyphon zenegép, vagy egy reformkori nyomdagép.

Teliholdas éjszakán kalandos zarándoklat és igazi játékos közösségi élmény a szavakon és a komfortzónán túl.

A séta során megismerheted a vallási küzdelmek, boszorkányperek és a pogány örökség Gellérthegyhez kapcsolódó történeteit. Megtudhatod, hogyan vált különböző szimbolikus küzdelmek terepévé a hegy, de egyben a közösségalkotás fontos helyszínévé is – legyen az vallási, eszmei közösség, vagy akár magának a nemzetnek megalkotása és reprezentálása.

A Grecsó fivérek estje különleges átmenet az irodalmi est és a zenés-táncos, színházi előadás között. A november 20-án a Várkert Bazárban megtekinthető produkció középpontjában Grecsó Krisztián írásai, valamint Grecsó Zoltán táncmozdulatai állnak, kiegészülve családi anekdotákkal és improvizatív jazz-zenével.

Egy hideg szombat reggel öt diák tölti büntetését az előkelő középiskola könyvtárában: a jó sportoló, a punk, az úrilány, a családi gondokkal küszködő tolvaj és az iskola esze, a csodagyerek. A nap folyamán ez az öt, szinte idegen ember ráébred arra, hogy sokkal több bennük a közös, mint azt valaha is álmodták.

A colorStar idén ünnepli fennállása 25. és második lemeze, a Via La Musica, 20. évfordulóját. Pszichedelikus tánczene űrutazáshoz. Robbanó televíziók, elektronikus tánczene, pszichedelikus utazás, új dimenziók, party, világzene, belső filmek, lüktető ritmusok, gitáralapú elecktrock.

Budapesti programok vasárnap (2021. november 21.)

Novemberben is várnak kedvenc WAMP-os tervezőitek a város egyik legszebb panorámájával rendelkező helyszínén, a Bálna Budapest első emeletén. Válogassatok közel száz hazai alkotó egyedi design termékei közül, találjátok meg kedvenc darabjaitokat!

Már a csapból is a klímaváltozás folyik, de még mindig nem tudod mi ez? Budapest múlt századi lakói rá sem ismernének a mai fővárosra, amit nem csak a benne élők, de a természet is folyamatosan formált. A Duna parton sétálva megismerhetitek azokat az eseményeket és változásokat, amik a lakókörnyezetünket formálták az elmúlt évszázadokban és megtudhatjátok mire számíthatunk a jövőben és vajon mi is az az „okos város”.

Ha egyedül sétálnátok Budapesten:

Az elmúlt évek egyik legnagyobb irodalmi szenzációja Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni 1935 és 1946 között írt naplójának megjelenése volt. Szinte a naplók kiadásával egy időben Hámori Gabriella színésznőben megfogalmazódott, hogy szeretne ebből a lenyűgöző anyagból előadást csinálni. A FILC / Fischer Iván Lakásszínháza /saját produkcióját először 2015. december 15-én láthatta a közönség, Seres Tamás szerkesztésében és rendezésében. A darab azóta több, mint 50 teltházas előadás élt meg, s bemutatták több fesztiválon és játszóhelyen.

Az elődöntőkön legjobban szereplő versenyzők csapnak össze a Nemzeti Színház Kaszás Attila Termében. Az esemény nyilvános, de regisztrációhoz kötött.

A történet a mai Japánban játszódik, ahol egyre aggasztóbb méreteket ölt a szegénység. A film főszereplői is napról-napra élnek. Egy aprócska otthonban három generáció zsúfolódik egymás hegyén-hátán, mégis a legnagyobb szeretetben. Szegényes keresetüket különböző bolti lopásokkal egészítik ki, a körülmények ellenére mégis boldognak látszanak. Egy váratlan esemény azonban súlyos titkokat hoz a felszínre, és az őket összekötő szálak pattanásig feszülnek. Ez a mozi mégsem a nyomor bemutatásáról szól elsősorban, hanem inkább a család jelentőségéről, a szeretetről és az összetartozásról beszél. Vajon mitől család egy család? A vetítés után IVÁNYI GÁBOR lelkésszel Baróti Éva beszélget.