50+ szenzációs hétvégi program Budapesten és környékén

Ezen a héten is számtalan fővárosi esemény hívogat bennünket: fesztiválok, irodalmi estek, kiállítások, koncertek, workshopok és piaci élmények. Lássuk, mik lesznek a legjobb hétvégi programok Budapesten és környékén!

Több napos hétvégi programok Budapesten

Október 14. és 17. között újra megrendezik az évről évre a nemzetközi és magyar irodalom legjelesebb képviselőinek részvételével zajló Margó Irodalmi Fesztivált és Könyvvásárt a Várkert Bazárban. Az őszi fesztiválon megfordul többek között Jón Kalman Stefánsson és az Unorthodoxot jegyző Deborah Feldman.

Idén 3. alkalommal kerül megrendezésre a fesztivál, ahol a város legjobb new wave pizzásai együtt áldoznak a gasztro oltárán.

A sokszínű francia jazzt ünnepli a BMC és a Francia Intézet közös fesztiválja, a Vive le Jazz! Sodró kortárs jazz a Pronto!-tól, különleges hangszerelésben megszólaló muzsika a Quiet Man Quarettől, sanzonok és Bob Dylan-dalok Emily Loizeau és Palotai Csaba ének-gitár duójától október 14. és 16. között az Opus Jazz Clubban.

Zenei ritkaságok, premierek, legendás együttesek, fiatal tehetségek, formabontó produkciók, izgalmasabbnál izgalmasabb programok – október 8-án kezdődik és egészen október 24-ig tart az első Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál, ahol komolyzenei koncertek, opera- és táncelőadások, kortárs zenei estek, jazz, világzenei és könnyűzenei csemegék, valamint különleges irodalmi és képzőművészeti programok várják a fesztiválozókat 17 napon át. Részletes program: ITT!

Immár 4. alkalommal rendezik meg a három napos ingyenes városban lubickoló sétálós-sztorizós programot. Az idei tematika: Budapest Zsidó Arca, mely Rózsa Péter frissen megjelent könyvéhez kapcsolódik. A nyitónapon mutatják be a könyvet az új Gödörben, a szerzővel Kun Zsuzsa beszélget. Péntek délutántól vasárnap estig sok sok séta vár benneteket, vasárnap Epreskertben barangolással és a Zefiroth együttes szefárd koncertjével záródik az esemény. Részletes program: ITT!

Kürtőskalácsozzatok egy nagyot az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdában, ahol minden évben október közepén tartják a kürtőskalács ünnepét!

A Westend tetőteraszán várnak mindenkit, aki szereti a töltött káposztát savanyúan, édes káposztában, csomborral, füstölt csülökkel.

A Budapest Design Week 2021 középpontjában a világjárvány utáni „szép új világ” áll, melynek kialakításában döntő szerepet kapnak a designerek.

Végre megnyitja kapuit a nagyközönség felé is a Konnektor Inkubátorház. A nagyteremben kézműves foglalkozások, színházi workshopok és előadások, cirkuszshow, koncert és dj-k várnak majd benneteket.

Egy baráti hangulatú, szabadtéri gyerek- és kutyafriendly garázsvásár, ahol irtó olcsón juthatsz szuper cuccokhoz.

A Magyar Divat & Design Ügynökség nyolcadik alkalommal rendezi meg a közép-európai régió központi divateseményének számító Budapest Central European Fashion Weeket. A különleges esemény a divat világa iránt érdeklődőknek kihagyhatatlan program, hiszen ismét közelről csodálhatják meg a tervezők lenyűgöző alkotásait.

Magyarország leglátogatottabb köztéri kiállítása idén ősszel is tárt karokkal várja azokat, akik megtekintenék az idei év legjobb pályázati munkáit. A plakátok kreatív gondolatokat, véleményeket és társadalmi kritikát közvetítenek már 21 éve, melyeket szabadtéren, éjjel-nappal ingyenesen lehet megtekinteni. Az idei kiállítás témája az életjel, a plakátok pedig az elmúlt év bizonytalanságát, kiábrándultságát és veszteségeit dolgozzák fel különböző szemszögből.

Csütörtöki programok Budapesten (2021. október 14.)

Október 14-én izgalmas programokat kínál a Magyar Nemzeti Galéria az idei év első élő Múzeum+ estjén: kiállítások, tárlatvezetések, előadás, workshop, élő zene, bor és finom falatok várják a közönséget. Az októberi rendezvény témája Ferenczy Károly, a nagybányai művészek vezetője s a modern magyar festészet egyik úttörője.

Indulj Édes Anna nyomába Krisztinaváros árnyas parkjaiban, hangulatos utcáin. A sétán a történet helyszíneit járhatod végig, a regény részleteivel, irodalmi szövegekkel, naplókkal idézve fel a 100 évvel ezelőtti eseményeket.

Ha másik irodalmi sétára vágysz:

Egy izgalmas éjszakai koncert keretében ismerkedhetsz meg hat, a Müpa Zeneműpályázatán díjazott elektroakusztikus kompozícióval.

A körözött bűnöző, Michel, Marseille közelében lelő egy motoros rendőrt, majd továbbhajt Párizsba. A fővárosban kapcsolatba lép egyik barátnőjével, egy amerikai diáklánnyal, Patriciával. A minden kötöttséget elutasító Michel-t egyedül a szerelem teszi sebezhetővé. Ő a szerelmet kergeti, őt magát pedig a rendőrök, és ennek nem is lehet más vége, csak árulás.

Pszichedelikus, műfaji határokat elmosó Deus Ex Quartet koncert első alkalommal a Turbina klubszobában.

Egy megismételhetetlen alkalom, egy rendhagyó felállás zseniális zenészekkel: Fekete Giorgio (Carson Coma), Schoblocher Barbi (Blahalouisiana), Pásztor Anna és Pásztor Simi (Anna&the Barbies), Bodor Áron (Esti Kornél), Papp Szabi (Supernem).

Pénteki programok Budapesten (2021. október 15.)

Válogatás a ’60-as és ’70-es évek slágereiből és különlegességeiből. Ajánlott haladó floydereknek, Syd Barrett rajongóknak, mindenkinek, aki egy jó pszichedelikus bulira vágyik szuper hangulatban, 2021 őszén, valódi hangszerekkel.

Az idén épp tíz éves Super Starsky hat zenekar tagjaiból állt össze azzal a céllal, hogy a legnagyobb hazai és világslágereket átültesse ska stílusra, mindezt csehszlovák életérzéssel vegyítse, azaz kicsit visszahozza a táncdalfesztiválok és az esztrádműsorok világát. Még Szalai Éva is táncolni fog angyalbőrben ott, ahol buzuki hangja szól!

A hetvenes évek soul- és funkzenéjében gyökerező, urbánus tánczenét játszó Kéknyúl egyedülálló színfoltja a hazai klub- és fesztivál-körforgásnak. Bár a csapat korábbi hangzása Premecz Mátyás zenekarvezető-billentyűs – védjegyének számító – Hammond orgonája köré épült, most már új a koncepció: nyolc egyenrangú muzsikus sző izgalmas zeneszövetet telivér fúvósszólamokkal, vagány gitárokkal, sok vokállal és Andy Hefler szenvedélyes, karakteres, óceánon túli énekével.

Találkozás, workshop, tánc és zene a Bagázs 10. születésnapja alkalmából.

Ezen az estén a 2010-től napjainkig megjelent dalokból építi fel műsorát a Tankcsapda.

Szombati programok Budapesten és környékén (2021. október 16.)

Szeretnél környezettudatosabban élni? Kíváncsi vagy, mit adhat neked a természet a város közepén? Jó lenne, ha szakértők fognák a kezed az út elején? Vegyél részt a Zöldítők játékos programsorozatán, és kerülj közelebb a fenntarthatóbb és zöldebb jövődhöz!

Standok és árusok sokasága, finomságok, kézműves termékek, csevej, őszi színekbe lassan beöltöző fák és egy csodálatos piac vár a Rómain.

Itt a helyed, ha gyökereztetted, szaporítottad a szobanövényeidet, színesítenéd cserével flórakészleted, túlszaporodtak a kaktuszaid, kinőtték a cserepet az ifjú vitorlahajtások, vagy épp vigasznövényre vágysz, mert a havi büdzsébe már nem fér bele még egy kertészeti látogatás.

Rutkai Bori Banda koncert szülinapi meglepivel, Vándortolldíj-átadó, Babaróka előadás, bűvész show és még sok más izgalmas gyerekprogram vár ezen a napon a MOMkultban.

A program során megismerkedhettek a Hangulat Pincével, valamint egy hangulatos séta során az egyedülálló Pátyi történelmi pincehegy is bemutatásra kerül.

Ha máshol keresnél hangulatos pincéket a hétvégére:

Kinek ne lenne otthon számtalan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert többre érdemesnek tartja őket annál?

Egész napos szüreti mulatság vár kicsiket és nagyokat egyaránt a Hagyományok Házában október 16-án, szombaton kora délutántól késő estig. Izgalmas gyerekprogramokkal veszi kezdetét a szüreti ünnep délután 2-kor, majd szőlészeti kerekasztal-beszélgetéssel, gasztronómiai előadással és ételkóstolóval egybekötött táncházzal ér véget.

Támogasd a helyi kreatív tervezőket, vásárolj magyar termékeket. Szépségápolás, lakberendezés, ajándék és finomságok a Szimpla Kertben.

Zene és versek a Várkert Bazárban. Közreműködik: Simon Márton, Boros Levente és Henri Gonzo.

Ezen a holdfényes estén a Szaturnusz, a Jupiter és a dagadó Hold kövér tompaszögű háromszögben, szinte egy vonalban sorakozik fel egünkön.

Október 16-án MONYO Landen kerül fel először csapra az a Hop Harvest IPA. A rendezvény egyben a MONYO Land szezonzáró bulija is.

Az immáron hagyományos maratoni esemény ezúttal nem eredeti nyelven, hanem az eredeti magyar szinkronnal kerül megrendezésre.

Amélie, a naiv fiatal lány Párizsban él, a Montmartre-on. Élete egyhangúan telik, egy környékbeli bisztróban felszolgálóként dolgozik, a szomszédokkal pedig olyan bensőséges kapcsolatot tart fenn, mintha egy kisvárosban élne. Ám egy nap váratlan fordulat történik: A lakásának egy titkos zugában kis dobozra talál, amely az előző lakó gyerekkori emléktárgyait tartalmazza. Elhatározza, hogy visszajuttatja a kis dobozt jogos tulajdonosának.

Ha valami új filmre vágysz a hétvégén:

Másfél esztendő elteltével újra a Muzikum színpadán Ian Siegal, a British Blues Awards többszörös díjazott előadója, a brit blues fenegyereke, mindenki „kalózkapitánya”, akit a legkarizmatikusabb fehér blues előadónak tartanak ma számon.

Az Imitation egy weird pop, art-electro, indietronica formáció, melyben Pápai Zsanett énekel a legkülönbözőbb hangszíneken és hangulatokban Gödri Bulcsu furcsa, hol karcos, hol melankolikus alapjaira.

Berkes Olivér idei egyetlen, önálló fővárosi klubkoncertje október 16-án, szombaton az Instantban.

A Dope Calypso Tears To Freshwater című 5. nagylemezét maga a káosz szülte császárral, az évekig tartó vemhesség alatt nemzői már rég lemondtak róla, ám hivatalosan is bejegyzett csoda (egyesek szerint valójában sorscsapás) történt, és a lemez napvilágot látott. Ha már így esett, a zenekar megpróbálja rekonstruálni a lehetetlent, és eljátszani a nagylemez dalait.

Menjetek el egy Utolsó Táncra 2021-ben a Parkba, búcsúztassátok együtt az idei nyarat egy eszeveszett, ízig-vérig Punnanys bulival!

Ha egy kellemes városi csavargásra vágysz szombat este, akkor itt a helyed! Ha nem láttad még Budapest éjszakai arcát két kerékről, vagy ha láttad már sokszor (és imádod), akkor azért.

A biciklitúra nappal is szuper hétvégi program:

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2021. október 17.)

Divat, Design és Művészet VÁSÁRnapokon szeptemberben és októberben a Normafa Síház területén.

Az Stifler Ház kapui megnyílnak, hogy helyet adjanak Magyarország egyetlen közösségi vegán piacának.

Vidám fejlesztőprogramok, amely közben minden kisgyerek megismerkedhet a tűzoltók érdekfeszítő életének csínjával-bínjával.

Gyönyörködjetek hazánk legszebb, kanyarulatos folyóvölgyének lélegzetelállító panorámájában és a visegrádi fellegvár látványában.

Ha egyedül indulnátok útnak a Dunakanyarban:

Buda egyik legkedveltebb kirándulóhelye, mégis tartogat számunkra meglepetéseket. A kirándulás során sokat hallhattok Mátyás király vadaskertjéről, aminek a faldarabjai ma is állnak. Elhaladhattok a hármashatárhegyi repülőtér mellett, felkapaszkodhattok a hármashatárhegyi kilátópont és végigsétálhattok a Panorámaúton is. Persze közben megismerhetitek az elmúlt néhány évszázad idekapcsolódó történelmét és izgalmas történeteit is.

Napjainkra már majdnem teljesen kikopott a városból a bolhapiacozás műfaja , és már sokkal inkább online, a Marketplace-en, Fife csoportokban, vagy saját gardróbos oldalakon kerülnek gazdára a már valaki által egyszer szeretett tárgyak. A szervezők hisznek abban, hogy a jövő ezeké a tárgyaké, és abban is, hogy a jövő kézzelfogható és analóg.

Még több októberi, budapesti programot találhatsz havi ajánlónkban: