30+ izgalmas program Budapesten szeptember első hétvégéjén

Hétvégi programok özönével indul a szeptember Budapesten. Könyvhét, sörfesztivál, borfesztivál, koncertek és túrák is várnak rátok, csak győzzétek energiával.

Egész hétvégén át tartó programok Budapesten

Szeptember 2. és 5. között kerül sor a kortárs magyar irodalom legnagyobb fesztiváljára, az 1929 óta megrendezésre kerülő Ünnepi Könyvhétre, amely a magyar kulturális élet egyik legrégebbre visszatekintő eseménye. A Vörösmarty tér ad otthont a szabadtéri programsorozatnak és könyvvásárnak, amely egyszerre az írók, olvasók és könyvkiadók ünnepe.

Magyar borok, izgalmas long drinkek, amihez dj-k adják az aláfestést. Szeptember 3-án Dj Effendi, 4-én pedig Kovács ’Nagyember’ László gondoskodik a hangulatról.

Majd’ egyhetesre nyúlik az idén augusztus 31. és szeptember 5. között megrendezésre kerülő Belvárosi Sörfesztivál, amely újra elhozza a hazai sörfőzdék kézműves különlegességeit és a legmenőbb food truckok kínálatát az V. kerületi Szabadság térre. Ami várható még: 250 féle sör, fényfüzéres nyárvégi esték és szuper hangulat.

Több mint 250 sörkülönlegességgel vár idén a Belvárosi Sörfesztivál 2021-ben is nyár végén, augusztus 31. és szeptember 5. között kerül megrendezésre a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság téren.

Mivel is indulhatna tökéletesebben az ősz, mint egy Pálinka és Bor Fesztivállal a Margitszigeten. Légy részese te is a Margitszigeti Gasztro Sétány varázsának, ahol most rengeteg neves Magyar borászat és pálinkafőzde kínálatából válogathatsz!

Ezen a hétvégén 11 csappal, teli hűtőkkel, zenével, jó hangulatokkal, újdonsággal és persze sörkoktélokkal, szörpökkel, kávéval és az Anjuna Ice Pops adalékanyagmentes, vegán jégkrémeivel vár titeket a Mad Kert.

Mindkét napon élő zenével, DJ-kkel, a Smoke Riders jóvoltából isteni BBQ falatokkal és malacpörgetéssel várnak titeket az Eiffel téren.

A Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál idén ebben a kisebb formában kerül megrendezésre. A Bor udvarban (Oroszlános udvar – Leányka utca 1/b) lesznek a kerületi borászatok és a koncertek. A Borligetben (Városház téren), Piactéren, és Szieszta ponton pedig bor-, pezsgő, gasztronómiai- és kézműves vásár, azaz egy hatalmas „kerthelyiség” vár mindenkit.

Pénteki programok

A Sarki Fűszeres történelmében először kutyás brunchot tartanak négylábúaknak és gazdiknak. Külön kutyamenüvel, előadókkal és meglepetésekkel.

A Henri Gonzo, a Fran Palermo frontembere ismét a fedélzeten! Felcsendülnek a multiinstrumentalista karibi-magyar zenész legújabb szerzeményei és átdolgozott személyes kedvencei, gitár és lábdob kisérettel.

Nyárzáró, ősznyitogató Szabó Balázs Bandája nagykoncert a MONYO-ban.

A világszerte is ismert Parno Graszt szuper koncertjével indul a szeptember a Duna-kanyarban található vadregényes folyóparti Nomád bárban.

Ritkán fordul elő hogy egy techno buliban a zenét igazi hangszereken, emberek játsszák. Ritkán, mivel a gépzene könnyedén ismétli önmagát, míg azt élőben megcsinálni nagyon nehéz. Ezen az estén szemtanúi lehettek, ahogy 8 zenész kísérletet tesz a minimal techno élő reprodukálására, az improvizáció eszközeivel.

Nyárzáró koncertjét tartja a NagyHall falai között a zsámbéki gyökerű turbo-ethno nyolcasfogat, az Aurevoir.

A Skandináv Ház az északi országok budapesti nagykövetségeivel, a FinnAgorával, az ELTE Skandinavisztika Tanszékével és az Észak folyóirattal közösen színes esti rendezvényt szervez szeptember első péntekének utolsó óráira.

Budapesti programok szombaton

A szeptembert az ország egyik legszebb pontján, most egy különleges élményekben gazdag, 3 az 1-ben túrával köszöntheted az Egészségvédő Körben – amely ismét tartogat izgalmakat a tartalmasabb, kihívásokat kedvelő túratársak részére a Pilis szívében, és a Visegrádi-hegység legérdekesebb részén, de kellemes felüdülést, feltöltődést is, egy könnyedebb természetjárás keretében, az arra vágyóknak.

2021. szeptember 4-én megrendezésre kerül az I. Pasaréti Lecsófőző Fesztivál. Ez a nap elsősorban a családokról és a közösségi főzésről szól majd.

A Tetovált Állatmentők neve már sokak számára ismerős lehet, 2010 óta mentenek sérült, bántalmazott állatokat. Rehabilitációs központjukban nagyjából 30 állat fér el, mivel az itt lévő állatokkal nagyon sokat kell foglalkozni, hogy gazdához adhatóak legyenek. Az Analog Music Hallban megrendezésre kerülő jótékonysági fesztiváljukon 2 színpadon 14 zenekar lép majd fel. A megvásárolt jegyek árával teljes egészében az egyesületet támogathatjuk.

A szigetkerülő hajóút során megcsodálhatod a Duna, a Ráckevei Duna-ág élővilágát és a környék egyéb érdekességeit is.

A Jacques Prévert forgatókönyve alapján készült, azonos címre hallgató francia romantikus drámát a Vígszínház kedvelt alkotópárosa, Vecsei H. Miklós és ifj. Vidnyánszky Attila alkalmazta színpadra. A zenedráma középpontjában egy elbűvölő színésznő – Radnay Csilla megformálásában –, valamint négy udvarlója áll: egy pantomimművész, egy színész, egy bűnöző és egy arisztokrata. Az egyszerre érzékeny és érzéki történethez Kovács Adrián szerzett zenét, amelyet először szeptember 4-én, szombaton hallhat a nézőközönség.

A két popzenei zúzógép pontot tesz az évek óta húzódó Parkos párharc végére, hogy egyszer s mindenkorra kiderüljön, ki a legnagyobb elnök a bolygón, hogy kié lesz a világuralom.

Ha van hazai zenekar, amely nagyszínpadra született, az kétségkívül az Ivan & The Parazol. A 2010 februárjában alakult budapesti csapat életpályájának nagy részét a ’60-as-’70-es évek zenéjének továbbgondolásával töltötte, új anyaguk, a Budai Pop azonban látványos fordulatot hozott. Angolról magyarra váltottak – ráadásul úgy hogy nem vesztettek lazaságukból, ami keveseknek szokott sikerülni – a zenében pedig sokkal közelebb vannak a jelen időhöz mint valaha.

Szombaton kezdődő több napos programok

A szabad ég alatt, egy szabad de veszélyeztetett téren, merj együtt gondolkodni. Merj belehelyezkedni a változó világba és mint itt élő közösségek, a városunkat újraálmodni.

Az ókor közelebb van, mint gondolnád! – ezt személyesen is megtapasztalhatod az Aquincumi Múzeumban megrendezésre kerülő Római Fesztiválon, ahol két napon keresztül hagyományőrző bemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal, római mesterségek bemutatójával és további izgalmas programokkal várnak.

A Szkéné Színház ifjúsági és közösségi műhelye, a Rakpart3 Íróműhelyének tagjai a 2020/2021-es évadban a minket körülvevő hatalmi struktúrák témakörét vizsgálták. Ennek színházi és irodalmi reprezentációi izgalmas találkozási lehetőséget villantanak fel idősebb alkotók és pályájuk elején járó írók, költők, színházi emberek számára. Egy ilyen találkozásnak ideális helyszíne a Szkéné Színház, amelynek magának is missziója a kortárs színházi szövegek ápolása, bemutatása.

Csepi Attila a Szigetköz szerelmese egy túrasorozat keretében ismerteti meg velünk a még felfedezetlen vízi világot.

2021-ben tizenöt éves jubileumát ünnepli az idén is ingyenes programcsokorral készülő Ars Sacra Fesztivál, amely ebben az évben szeptember 4. és 12. között kerül megrendezésre. A szabadtéri színpadi produkciókban széles műfaji skálán vonulnak fel hazánk kiváló művészei, a mono-operától kezdve, a népzenén át a jazzig találhatunk számunkra kedves programlehetőséget. A Fesztiválon a családoknak szóló eseményekben sem lesz hiány.

Vasárnapi programok Budapesten

Menjetek végig együtt Mimó és Csipek útján és az interaktív, játékos táblákat követve kapcsolódjateok be a nagyon is életszerű, klímatudatos mesébe! A nap folyamán több fenntartható kézműves és ismeretterjesztő programon is részt vehettek.

Az Őszköszöntő keretében valósul meg a Moccanj Újbuda! családi mozgásfesztivál is, ahol tizenhárom sátorban összesen húszféle programot próbálhatnak ki a sport szerelmesei. Ezen kívül gyerekprogramok, foodtruckok, koncertek és egészségsziget is várja a Bikás parkba látogatókat.

Dominika Jegorováról sok minden elmondható. Odaadó gyermek, aki bármi áron megvédi édesanyját. Prímabalerina, aki testileg és lelkileg is a végsőkig feszítette korlátait. Mestere a csábításnak és a manipulálásnak. Amikor a karrierje végét jelentő sérülést szenved, bizonytalan és sötét jövő dereng fel Dominika és anyja előtt. Így lesz a lányból könnyű préda a Veréb Iskola, egy titkos hírszerzési szolgálat számára, akik kivételes fiatalokat tanítanak arra, hogy testüket és elméjüket fegyverként használják.

Szeptember 5-én, a születésnapja után egy nappal az AWS zenészei rengeteg vendéggel kiegészülve tisztelegnek Siklósi Örs emléke előtt.

A Dés. Évtizedek óta fogalom a magyar zenei életben. Musicalek, filmzenék, népszerű dalok és jazzlemezek sora fűződik nevéhez. Ki ne ismerné a nagy Dés-slágereket: Nagy utazás, Vigyázz rám, Olyan szépek voltunk, A zene az kell, Legyen úgy!, Mi vagyunk a grund! – és még sorolhatnánk. Ezen a koncerten eddigi turnéinak anyagából válogatja legismertebb dalait, de természetesen elhangzik néhány szám Éjféli járat című legutóbbi lemezéről is. Dés László vendégei ezúttal színművészek: Básti Juli és Nagy Ervin.

A 30Y utolsó nyári budapesti koncertje a Kobuciban – második nap. Az első napra már minden jegy elkelt.