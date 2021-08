30+ szenzációs hétvégi program Budapesten és környékén

Hihetelen sok tartalmas budapesti hétvégi programot találtunk nektek erre a hétre. Csak ki kell választanotok közülük a hozzátok illőt.

Csütörtöki programok

Táncoljatok együtt forró afro, karibi és latin ritmusokra a Lupa tó legexkuzívabb beach klubja, Beach Café Lounge és az ismert Barrio Latino Budapest közös Latin Beach Partiján!

Ha más helyet választanál a csobbanásra:

Barabás Lőrinc trombitás-zeneszerző számos formációban játszott már idehaza és külföldön egyaránt. A Solo Set nevű felállásában egy új zenei irányt egyedül képvisel, amelyben billentyűkön, trombitán és laptopon szólaltatja meg dalait.

Az osztrák Ripoff Raskolnikov dalai az emberi érzelmek teljes spektrumát lefedik, mint a szerelem, az utazások, a mindennapok gondjai, szenvedély, veszteség, szépre való törekvés és az életéhség.

Csütörtöktől kezdődő többnapos események

Ezeken a különleges augusztusi éjszakákon a nyár legszebb hullócsillagrajának, a Perseidák nyomába eredünk a Svábhegyi Csillagvizsgálóban.

Nézd meg, hol kémlelheted még az eget:

Akusztikus koncertekkel, hazai borokkal, finom ételekkel és rengeteg élménnyel vár augusztusban a Westend Borpiknik. A Westend Tetőkerten több mint 20 borászat és kézműves manufaktúra italait kóstolhatod meg, így biztos, hogy találsz kedvedre valót, akár a fehér-, akár a vörösborok a kedvenceid!

A Nemzetközi Sörnapok után most a cseh söröké a főszerep a Bálnánál.

Augusztus 11. és 14. között kerül megrendezésre a budai hegyek civilizáció- és térerőmentes fesztiválja, a Kolorádó. Az ötödik évfordulóját ünneplő, vadregényes és szabadszellemű hangulatáról híres programsorozat kompromisszummentes zenei felhozatallal, meghökkentő művészeti installációkkal, kortárs színházzal, jógával és különböző sportolási lehetőségekkel várja az érdeklődőket. A külföldi előadók között olyan nevekkel találkozunk, mint a dél-afrikai Alice Phoebe Lou vagy az amerikai The Horrorist (polgári nevén Oliver Chesler), míg a magyar tábort a Fran Palermo, a Galaxisok, Platon Karataev, a Middlemist Red és Dé:nash fogják erősíteni, sok más tehetség mellett.

Pénteki programok

Augusztusban három pénteken és egy csütörtökön egy-egy szuper filmmel kedveskednek az újbudaiaknak a Bikás parkban. Hozz széket vagy plédet!

Ha más helyet választanál a szabadtéri mozizáshoz:

A Gergely Theáter Pomázra látogat augusztus 13-án, pénteken, ahol bemutatásra kerül zenés vígjátékuk, az Ami késik, nem múlik.

A Józsefvárosi Önkormányzat a Kerékpárosklubbal együttműködésben összesen hat biciklis túrát szervez 2021 augusztusban és szeptemberben azoknak, 1) akik szeretnének bringázni, de eddig Budapesten nem mertek biciklire ülni és azoknak is, 2) akik már bicikliznek a városban, de szeretnének még több rutint szerezni a nehezebb útvonalakon.

A Borbély Műhely alapítója a Kossuth-díjas Borbély Mihály, aki magabiztosan mozog az autentikus népzene, a jazz és a kortárs produkciók világában is. A Borbély Műhely formációjához tartozik még a hazai jazzélet kiemelkedő muzsikusai közül Horváth Balázs, Tálas Áron és G. Szabó Hunor is. Az est folyamán hozzájuk csatlakozik a Jászai-díjas Tompos Kátya, aki a színházi és filmszerepei mellett két szólólemezt is magáénak tudhat. A kellemes hangulatú nyáresti koncerten a régi magyar slágerek feldolgozásai és a jazz örökzöldek mellett balkáni dallamok is felcsendülnek majd.

Dalok a Balatontól az Európa Kiadóig, érintve a Trabantot, Baksát és egyebeket.

Amikor lemegy a nap, felizzanak a fények és elindul a downtempodubjazzfunkhiphop és az afrolatinorientalbalkan Suefoval.

McFly 4 évvel ezelőtt érkezett Magyarországra Kubából és azóta kápráztat el minket fergeteges hangulatú estéivel. Számos helyen fellépett már, azonban most az Aligátorban is megmutatja, milyen egy igazi pezsdítő, latin stílusú este.

A 2012-ben alakult The Biebers hatfős csapata alkotja az ország egyik legkúlabb bandáját. Eleinte senki sem tudta, hogy ki áll a The Biebers mögött, pedig a zenei projekt olyan slágereket alkotott, mint a Sorry, a Dance vagy a Stay. Még akkor sem volt publikus a névsor, amikor a Sorry lett az év hazai modern pop-rock hangfelvétele a Fonogram-díjkiosztón. Később kiderült, hogy Puskás Peti és testvére, Puskás Dani is az alapítók között van.

A Budai Szabadtéri Színház legnépszerűbb és mindig teltházas eseménye ezen a nyáron augusztus 13-án kerül megrendezésre, a Persediák meteorraj tetőzésének napján! A különleges hangulatú, végtelenül romantikus eseményen olyan zenei és égi élményekben lehet részünk, amelyre érdemes újra és újra várni egy évet!

A bunkertúra a hazai turisztikai piacon teljesen egyedülálló esemény: Magyarország valaha volt legnagyobb gyárának 1944-es eseményeit mutatja be 4 órányi programot nyújtva, II. világháborús építésű óvóhelyek meglátogatásával.

Pénteken kezdődő többnapos események

A Budapest Feszt Országjáró turnéra indul és az első állomása Tahitóthfalu a jól ismert Eperfesztivál helyszíne, ahol a 3 nap alatt több mint 15 sztár lép a színpadra.

A 30. Vörösvári Napok keretében különböző színes programok várnak Pilisvörösváron. A hagyományos koncertek mellett gyermek foglalkozások, gasztro udvar, a Pilisvörösvár stand ajándéktárgyai és még sok izgalmas élmény várja a kikapcsolódni vágyókat.

Szombati programok

A Hunyadi tér egy teljes napra egy csodálatos, dél-kelet ázsiai országgá változik, ahova sok szeretettel várnak mindenkit, akik szívesen megismernék Indonézia színes kultúráját, kipróbálnák gyerekeikkel együtt a tradicionális játékokat.

A Visegrádi-hegység legszebb látnivalói várnak ezen a túrán. Csatlakozz te is és fedezd fel, hogy milyen kincseket tartogat a Fellegvár környéke!

Túra előtt vagy után keresd fel a Dunakanyar legjobb gasztrohelyeit:

A Sun & Soda, mely a belváros szívébe varázsolja a tengerparti strandok és a trópusi hangulatú partyk világát. A sorozat helyszíne az Akvárium Klub Terasza, mely erre az időre igazi oázissá alakul: műfű borítást kap, hangulatos árnyékolókat, mini medencéket, rengeteg növényt, extra dekorációs elemeket és az elengedhetetlen kényelmes nyugágyakat.

A Palatinus Strand és a Funkyzeit Events rendezi a főváros leglazább medencés programját. Ez a Palaland: újhullámos strand élmény, nyári utópia, világbéke, kultúrmisszió. A kezdeményezés azzal a motivációval született, hogy a csobanni és táncolni vágyóknak végre ne kelljen kompromisszumot kötnie a forró nyári hétvégéken, illetve, egy ízben kárpótolja őket az idén elmaradt fesztiválokért.

Töltődj fel a szabadban jógával, a Duna illatával és egy frissítő limonádéval a Kabin jóvoltából!

Quixotic és a Budapest Park augusztusban is elhozza az ország legmenőbb 80s/retrowave buliját! Egy estére Hawkins városává változik a Dzsungel tánctere, ahol 80-as évek hangulatával átitatott mai és korabeli slágerekre bulizhatsz. A hangulatért, Quixotic az új retro hullám legismertebb hazai úttörője felel.

Szombaton kezdődő többnapos események

Akár kirándulni, családi ebédelni vagy csak egy békés otthoni programra készültök, a Czakó Termelői Piaczon mindent megtaláltok hozzá, ami segít a napi vitamin szükségletet bevinni a szervezetbe, emellett szezonális és még magyar is.

Vasárnapi programok

Itt a lehetőség, hogy új élményekkel gazdagodj, és feltöltsd a kamrád kiváló termékekkel. Augusztus 15-én rendhagyó programmal vár az Élesztőház udvarán a Pancs Gasztroplacc. A közösségi piactól megszokott, minőségi portékákon kívül ezen a vasárnapon a Vinopiano borai és Szabi a pék kemencében sülő pizzái emelik az esemény fényét.

A csodálatosan felújított Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga részlegesen megnyitotta a kapuit és az épület nagy részét végre be is tudjátok már járni. Először megismerkedhettek a zsinagóga építésének történetével és körülményeivel, majd megtekinthetitek a zsinagóga belső tereit, az első emeleti Wagner Otto és a harmadik emeleti Politzer kiállítást.

„A Margitsziget mindig a művészeké volt” – szögezte le Hunyady Sándor 1935-ben. Ezen a nyáron különösen sok színész pihent az évszázados fák alatt. A remek klímával magyarázták ezt a népszerűséget, de az is igaz, hogy a 20. század harmincas éveire az egyik legpazarabb nyaralóhellyé változott át a Margitsziget. Népszerű színésznők vallották: Fedák Sári, Gaál Franciska, Kosáry Emmi és Turay Ida, hogy nem kell mindig külföldre utazni, mert a főváros szívében is lehet gondtalanul üdülni. Volt olyan év is, amikor Fedák a Lánchídnál motorcsónakba ült, s elhajózott Hollywoodig. Hogy volt ez lehetséges? A Petőfi Irodalmi Múzeum sétáján kiderül!

Miniszobrok nyomába eredtünk. Velünk tartotok a 7 állomásos sétára?

A nyár felét már ugyan túlléptük, de a Millennium Házában most kezdődik csak igazán a pezsgés és az élet! Izgalmas és élménydús programokkal várják a kilátogató családokat: lesz itt családi biciklioktatás a Velo Budapesttel, zenepedagógia, koncert a Superarral és az érdeklődők bepillanthatnak a rovarok fantasztikus birodalmába is. Az eseményeket művészeti workshop egészíti ki.

Professzionális cicasimogatók, mentés-támogatók, jelenlegi és leendő MFÖEK gazdik: szeretettel várnak benneteket augusztus 15-én egy különleges örökbefogadó napra a Kőlevesben.

Az Ivan & The Parazol első magyar nyelvű lemezének, a Budai Popnak a dalai teljesen akusztikus formában születtek. A zenekar dalszerző párosa, Balla Máté és Vitáris Iván ilyen formában fogja most először megmutatni az új dalokat, az elejétől a végéig.

Egész héten elérhető események

Minden nap délután 5 és este 11 között várják az érdeklődőket Budapest kínai negyedébe, az ázsiai éjszakai piacra, ahol tíz büfékonyha készíti az autentikus street food ételeket, amilyen például a kínai palacsinta és a dim sum.