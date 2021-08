Íme a legjobb programok a héten a Balaton északi és déli partján

Ezentúl heti ajánlóval is jelentkezünk, amelyben összegyűjtjük nektek a legjobb programokat a Balaton északi és déli partjáról. Nektek nincs más dolgotok, mint választani, odamenni, és jól szórakozni!

Programok a Balaton északi partján

Csányi Sándor nagy sikerű egyszereplős előadása augusztus 2-án a keszthelyi Festetics-kastélyba érkezik, ahol színész és közönség együtt keresheti a választ az együttélés nehézségeire.

A Balaton partjának strandjai, ligetei, parkjai, kertjei, pompás épületei és fülledt nyárestéi újra varázslatos komolyzenei dallamokkal telnek meg. Idén hetedik alkalommal ismét maga köré gyűjti kiváló művésztársait Érdi Tamás zongoraművész a Klassz a pARTon Fesztivál keretében, hogy az állandó helyszínek, azaz Balatonalmádi, Balatonkenese, Tihany, Balatonfüred és Keszthely mellett kisebb településekre, úgymint Dörgicsére, Vászolyba és Gyenesdiásra is elvigyék a klasszikus zene szeretetét.

A Csík zenekar 2021-ben országos koncert turnéra indul legendás vendégeikkel együtt. Presser Gáborral és Karácsony Jánossal közösen mutatják meg, hogy A dal a miénk!

Idén is vár a nyugalom fesztiválja a Káli-medencében augusztus 4. és 7. között. Kilenc településen minden adott lesz a kulturált szórakozáshoz, ehhez könnyű-, nép-, és komolyzene, kiállítások, irodalmi estek, beszélgetések, gyerek- és felnőtt programok szolgálnak alapul. A fellépők között nem kisebb nevek szerepelnek, mint Nagy Feró, a Firkin, a Bulldózer, Ferenczi György és az Első Pesti Rackák, Pál István Szalonna és a Fonó Zenekar. A komolyzenei dallamokról a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Szent Efrém Férfikar gondoskodik. A hétvége során színpadi ősbemutatókra is készülhettek.

Még több családi és gyerekprogram a Balaton körül:

Augusztus 5-én elstartol a Badacsony egyik legjobban várt boros rendezvénye, az ábrahámhegyi bornapok, amelyen nem lesz hiány élőzenei koncertekből, helyi termelők boraiból, széles gasztronómiai kínálatból és persze, jó hangulatból.

A nyári hónapokon átívelő habzsi-dőzsinek és a hétvégék alkalmával megrendezett borgasztronómiai fesztiválnak otthont adó Badacsony ismét pezsgő kulturális színtérré válik, ahol az izgalmas programokat könnyed olaszrizling, a könnyűzenei koncerteket pedig úri kéknyelű vált majd a vulkánok völgyének szívében.

Csütörtök esténként 20 és 23 óra között a kellemes Balaton-parti levegőt lágy jazzdallamok fűszerezik meg Balatongyörök egyik leghangulatosabb kis terén. A Kossuth utcai templom alatt, elérhető közelségben a Balatonnal, szelíd fiestahangulat kíséri majd a júliusi-augusztusi estéket.

Nem véletlen, hogy a Folly a Balaton édenkertje. A 8 hektáron elterülő örökzöld ligetben az ide látogatók könnyen kikapcsolnak a mindennapi pörgésből a százéves cédrusok, ciprusok, a sok ritka növény, fa és virág között, és akkor a balatoni panorámát még nem is említettük. Kevesen látták azonban az éjszakai Follyt, pedig az arborétum ilyenkor is él, a csillagok az égen kihagyhatatlan látványt nyújtanak. Idén nyáron is lehetőségetek nyílik a csillagok nyomába eredni a péntek éjszakai a vezetett sétákon.. A holdfénytúrák sötétedés után, 21 órától indulnak, jelentkezni, adott napon a pénztárnál lehet, a kiegészítő jegy ára: 1500 Ft/fő (belépődíjon felül). Kellemes csillagászást!

Egy vadonatúj, ropogós, északi parti helyet ajánlunk, mely bár a nevében kertmozira utal, mégis jóval több annál. A Pont Csopak kertmozi a Csopaki Üdülőfaluba, különleges táj ölelte környezetbe, ráadásul a balatoni égbolt alá invitálja mindazokat, akik a kitűnő, díjnyertes filmek mellett nagy-nagy beszélgetésekre, roppanó fröccsökre, finom falatokra, a csillagok és a Balaton halk morajlására is nyitottak egy hol fényesebb, hol sejtelmesebb vászonra vetülő képkocka közepette. Augusztus 6-án és 7-én tartott nyitóhétvégéjük után a hónapban mindenképp érdemes lesz feléjük venni az irányt, ha valóban egyszeri és megismételhetetlen élményre vágyunk a Balaton és a Balaton-felvidék karolásában.

Mutatunk még 6 hangulatos kertmozit a Balaton partján:

A hangulatos Tagore sétányon 2021. augusztus 6. és 29. között ismét felsorakoznak a Balatonfüred-Csopaki borvidék legjobb borászatai, hogy mintegy háromszázféle bort kóstolható felhozatallal kecsegtessék a nagyérdeműt, és a borvidék legjobb nedűit töltsék poharainkba újra, újra és újra.

A Be Massive Horizon csapata városszerte ismert és elismert a festői helyszíneken tartott bulijairól, így nem meglepő, hogy idén nyáron célba veszik a Balaton-felvidék egyik leghangulatosabb kerthelyiségét is, a panorámás frissTeraszt Badacsonytomajban.

A jó hangulatú rendezvényeknek otthont adó szentbékkállai Pegazus kertje ad otthont az egyedi, összetett hangzásvilágú Fran Palermo koncertjének augusztus 6-án, pénteken.

A Szigliget Várudvar szabadtéri színpadát augusztus 6-án a Játékszín művészei foglalják el, akik a Hatan pizsamában című vígjátékkal szórakoztatják majd a közönséget. A történet szerint egy franciaországi nyaralóban Bernard és neje, Jacqueline vendégeket várnak egy kellemesnek ígérkező hétvégére. Az egyik vendég, Bernard legjobb barátja, Robert, aki Jacqueline titkos szeretője. A másik vendég Brigitte, Bernard titkos szeretője. A ház ura feleségének úgy állítja be a dolgot, mintha Brigitte Robert párja lenne, de mivel Robert még sosem látta a nőt, összetéveszti a szobalánnyal, akit szintén Brigitte-nek hívnak. És ha mindez nem lenne elég, hamarosan beállít egy “pusszancsra” a szobalány férje is, Bertrand… Sok-sok bonyodalom és kétórányi szórakozás a nézőknek.

Ha augusztus, akkor orgona! Nincs ez másképp idén sem, hiszen a nyár utolsó hónapjában a hangszerek királynője országszerte felcsendül, hogy betekintést nyújtson páratlan birodalmába. A tihanyi apátságban a Magyar Rádió Gyermekkórusának dallami és Nagy László Adrián orgonajátéka csendülnek fel.

Annak, aki a Balaton-felvidéken jár, vasárnaponként Káptalantóti hangulatos piacán érdemes kezdenie a napot. Ott, ahol az asztalokon helyi termelők ínycsiklandozó finomságai sorakoznak, és szinte bele lehet harapni a friss sajtos pogácsa, gőzölgő tejfölös kenyérlángos illatába. A kiváló házi szörpök, mézes-magos sütemények, túrós-lekváros batyuk, sajtok és megannyi csábító harapnivaló mellett mázas csuprok, antik csecsebecsék és termelői borok kívánkoznak a nézelődők kosarába. Vigyázat, a piac különleges hangulata menthetetlenül magába szippant!

Déli parti programok a Balatonnál

7 hektárnyi, pazar balatoni panorámás, provence-i látképet meghazudtoló festői környezetet és idilli hangulatot nyújt a kőröshegyi levendulás, ahol közel két hónapon keresztül, júniustól júliusig francia, júliustól augusztus közepéig üde angol levendula kerülhet frissen szüretelve a kosarunkba.

Balatonszemes egész nyáron megtelik komolyzenei dallamokkal csütörtökönként, ezen a héten sem lesz ez másképp, ezúttal egy anya-lánya est keretein belül szól majd a zene a szemesi római katolikus templomban.

Népszerű filmes momentumok és emblematikus filmzenék sodorják útjukon főhőseinket egy érzelmektől izzó színházi estén augusztus 6-án. Éber álmodozás a mozivásznon, álomszerű valóság a színpadon és egy rendkívül sokféle műfajban játszó zenekar. Zenés-filmes színdarab két felvonásban, Trokán Nóra és Klem Viktor főszereplésével.

További látnivalók és kirándulóhelyek a Balaton déli partján:

A déli part nagy örömére idén is megrendezésre kerül a Fonyódi sörfesztivál. Augusztus első hétvégéjén a Vigadó téri kikötőben kézműves sörökkel és zenei programokkal várják az érdeklődőket.

A nyárral együtt a Budaörsi Halpiac is megérkezett a Balaton környékére, és elhozta Fishmonger legjobb halait és tengeri herkentyűit, hogy igazi mediterrán kikötői hangulatot vigyen a Magyar Tenger környékére. Minden héten péntek 12:00-tól egészen vasárnap 18:00-ig megtaláljátok standjukat Balatonakarattyán, a körforgalomnál, Nánásiék új kisboltja mellett, ahol az általatok választott termékekből meg is vendégelnek titeket egy kóstolóra. A csapattal szombatonként (9-15) a Tihanyi PIAC placcon is találkozhattok.

A július elején, az egykori Club Aliga pártüdülő helyén debütált BalatonPart kulturális központ ad otthont a népszerű Sun & Soda szabadtéri nappali bulisorozat következő állomásának, amelynek keretein belül délután 1 órától lazulhatunk az elektronikus zene hullámhosszán.

A múlt felemelő dallamaival érkezik a Wannabe bulisorozat a siófoki Plázsra, ahol hatalmas ereszdelahajam várható a Balaton partján, a kilencvenes és kétezres évek legnagyobb slágereivel.

Ha másik augusztusi hétvégén készülnél a Balatonra: