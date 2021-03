15+ izgalmas szabadtéri húsvéti program Budapesten és környékén

Szabadtéri programot keresel a húsvéti hosszú hétvégére Budapest környékén? Jó helyen jársz, hisz mi most is találtunk nektek olyan izgalmas sétákat, egyéni túrákat, piaci élményeket, melyek megfelelnek a szigorú járványügyi intézkedéseknek. Kerekedjetek hát fel egyedül, kutyával vagy szűk családi körben és keressétek fel ezeket a helyszíneket. Figyeljetek oda és kerüljétek a zsúfolt helyeket és persze ne feledkezzetek meg a maszkviselésről és távolságtartásról!

A csütörtök délutáni napsütést élvezzétek a Nehru parton tett séta közben hazafelé menet pedig ugorjatok be a Pancs Boltba, ahova ismét ellátogat a Kiss Húsműhely, aki elhozza számotokra a legfrissebb húsvéti sonkáit, prémium kolbászait és hurkáit is. A vásárláshoz lehetőség szerint vigyetek magatokkal saját tárolókat.

A Kamaraerdő szélén (XI. kerület), csodás környezetben található családias Kamaraerdei Lovarda szeretettel várja a 5-14 év közötti gyerkőcöket a tavaszi lovas és póni napokra. A programon lehetőség nyílik lovaglásra, pónizásra, beletanulhatnak a lóápolás rejtelmeibe, a kiránduláson túl pedig falmászás és egyéb képességfejlesztő foglalkozásokkal is készülnek az oktatók. A programokon való részvétel díjköteles!

Az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér sétaprogramot ajánl Terézvárosban. A járványhelyzet miatt igazi tojások helyett öt tojás fotóját „rejtették el” a kerületben. Az Eötvös10 egyik ablakában található az első kép, ezen szerepel a következő helyszín. A játék menete: A pirossal írt szavakat kell összegyűjteni és elküldeni üzenetben az Eötvös10 Facebook oldalára vagy az eotvos10jatek@gmail.com címre 2021. április 5-én éjfélig. Minden helyes megfejtést beküldő nyer, az ajándékok átvételéről a járvány csillapodása után tájékoztatják a résztvevőket.

Fedezd fel a várost szűk családi körben! Addig, amíg nem mehetünk nagyobb közösségbe, közeli családtagjainkkal vagy egyedül is felfedezhetjük a várost. Töltsd le az Önjáró Sétalapot a setamuhely.hu-ról, és máris útnak eredhetsz a város legszebb negyedébe, a Budai Várba, ahol gyerekek és felnőttek együtt indulhatnak az elveszett Pötyi bagoly keresésére, miközben sok érdekességet megtudhatnak a Vár utcáiról és házairól. A Budavári Bagolykereső egy 10 oldalas PDF-nyomtatvány, amely nyolc állomásból álló városi játékot tartalmaz, csodálatos grafikával és számos tudnivalóval a Budai Vár történetéről. A séta másfél óra alatt bejárható.

További városi kalandokért nézzétek meg 5 kedvenc tavaszi sétatippünk:

Egy ragyogó napsütésben tett séta, libegőzés vagy kutyafuttatás után ne feledjétek a Normafa Síházat útba ejteni egy pár finom falatért. A síház a futás szerelmeseire is gondolva létrehozott 3-féle, több állomásos futókört, melyek becsekkolása után ajándékkal díjazzák a futókat, pontos részletekről a Hegyi Futó Klub csoportban tudtok informálódni.

Cseszneken 5 különböző nehézségű via ferrátán lehet mászni, Tatabányán szintén 3 út várja a vállalkozó kedvűeket, míg a Cuha-völgyben két vasalt úton tehetjük próbára a bátorságunkat. Kicsik és nagyok, kezdők és profi sportolók is találnak maguknak megfelelő kihívást. Kezdőknek elsősorban a cseszneki helyszínt ajánljuk.

A Bókay Piac árusai Nagypénteken is a legfinomabb portékáikkal várnak titeket 14:00-19:00 óra között a Bókay-Kertben. Újdonságokkal is készülnek Nektek, többek között lesz elektromos kisautó gyerekeknek, húsok, sajtok, pástétomok, lekvárok, szörpök, zöldség, gyümölcs, rétes, pékárú, vegán termékek, gasztro különlegességek, cukorkák, édességek, design és kézműves ékszerek, kiegészítők, natúr kozmetikumok, ajándéktárgyak, élőzene, hamburger. Ne hagyjátok ki!

Nincs is jobb program egy tavaszi tekerésnél a Balaton-felvidéken! A Balaton Bike Tour alaposan felkészült a húsvéti hosszú hétvégére, hogy mindezt gondtalanul élvezhessétek. Kölcsönözhettek náluk hagyományos kerékpárokat és e-bike-ot is, felszerelést (pl.: bukósisak), lesz bringateszt és bringanapközi, ami egy bringaprogram kicsiknek (5 éves kortól), hogy a szülők gondtalanul tekerhessenek. Igény szerint akár túravezetéssel is nekivághattok a kalandnak.

Íme kedvenc balatoni bringatúráink:

Álljatok egy nemes ügy mellé Húsvétkor is! A NaTúra és az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) 2021.04.02. és 2021.04.05. között jótékonysági túrát hirdet. A természet szeretetének jegyében tett kirándulásotokkal anyagi támogatást nyújthattok az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ), melynek munkatársai többek között azon fáradoznak, hogy segítsék az autista emberek és családjaik életét, valamint igyekeznek az átlagos emberek számára is érthetőbbé tenni az autizmussal élők speciális szükségleteit. Április 1-ig adhatjátok le túraigényeteket (Börzsöny, Budai-hegység, Kőszegi-hegység, Mátra, Szabadon választott KÉK – sáv, kereszt, négyzet, háromszög – útvonal) Az átutalást követően pedig már le is tölthető a NaTúra által készített útvonal leírás, az útvonal képével, valamint a GPX formátumú térképével, amit rögzíteni is tudtok egy tracking applikációval. A túra során viseljetek legalább 1 kék színű ruhadarabot (sapka, sál, póló, kabát, bármi) és lehetőség szerint posztolj legalább egy fotót a Facebookon és/vagy az Instagramon az #járdkékenavilágot #aosz #itthontúráznimenő címkéket használva, hogy minél több emberhez eljuthasson a kezdeményezés.

Budapesttől 25 kilométerre, a Monor-Irsai dombság és az Alföld találkozásánál található Monor-löszbe mélyített pincéiről híres. A Monori Pincefalu magával ragadó szépségével Monor városának emblematikus (bor)turisztikai jelképévé vált. A helyszínt körbebarangolva tanösvény segít megismerkedni Magyarország népi építészetével, a hagyományos szőlőműveléssel és a helyi borkultúrával. A hangulatos, könnyed túraút részét képezi a pincefalu területén álló kilátó meglátogatása, ahonnan megcsodálhatjuk, hogy a Gödöllői-dombság miként olvad össze a Monor belterületét már egyértelműen meghatározó alföldi síkvidékkel. A kirándulás után kérjetek egy kis bort elvitelre!

Nagyszombaton is a megszokott időben, reggel 8-kor a Római piac megnyitja kapuit, szóval nem kell izgulnotok, lesz hol bevásárolni az ízes, finom, mámorító portékákat a húsvéti asztalra! Sonka, tojás, kalács, zöldségek, méz, gyümölcs és zöldséglevek, kekszek, pogácsák, rétesek, szörpök, lekvárok, savanyúság, tészták, mézeskalács és számos más termék várja, hogy hazavigyétek őket. Lesz még elviteles lángos, sült kolbász és hurka is.

Ideális szabadtéri húsvéti program lehet még egy arborétumi barangolás:

Ha szeretnétek egy picit elvonulni és csendben eltölteni a szombat délutánt irány a Vác szomszédságában, a fővárostól mindössze 30 km-re fekvő vadregényes és mesébe illő Sződligeti horgásztó, melyet mesetóként is emlegetnek. A bájos jelleget minden bizonnyal a tó partján és annak szigeteire épített apró, nádfedeles, képzeletünkben manó lakta házikók adják. Ha a nyugodt séta közben megéheznétek, sem kell azonnal hazaindulni, hiszen 15-18 óra között Sződligeten őstermelői piacot tartanak, ahol a helyi családi vállalkozásoktól vásárolhatjátok meg az elemózsiátokat, de a húsvéti asztalra is válogathattok a finomságok közül.

Tudjatok meg többet a Sződligeti horgásztóról és 4 másik csodás kirándulóhelyről:

Akár kirándulni, családi ebédelni, bevásárolni, egy jót beszélgetni vagy csak egy békés otthoni programra készültök, a Czakó piacz ezen a hétvégén is tárt kapukkal vár titeket. Szombaton a húsvéti menühöz minden szükséges alapanyagot megtalálok. Lesznek termelői és bio zöldségek, gyümölcsök, tojás, húskülönlegességek, sajtok, erdei és termelt gombák, szarvasgombás termékek, szörpök, lekvárok, méz, termelői tészták, rétes, kekszek, szószok, ünnepi és virágos dekorációk. A Czakó Kert egész hétvégére húsvéti menüvel és házi kaláccsal készülnek. A gasztro fogás füstölt sonkás Pulled Pork szendvics lesz. Előrendelés személyesen és telefonon lehetséges.

A Budapesttől mindössze 52 km-re, a Naszály lábánál fekvő csendes kis faluba, Nőtincsre is érdemes elátogatni a hétvégén. Ez a háborítatlan település ideális kikapcsolódási célpont lehet az egész család számára. Számos népszerű túraútvonal kiindulópontja és látnivaló is bőven akad a környéken: Szent István-tó, Nepomuki Szent János kápolna, Gyurcsányi-Szcitovszky kastély és itt található még a Seholsziget Élménypark is, ami hétvégi- és ünnepnapokon nyitva tart, ráadásul regisztráció nélkül látogatható. A 20 hektáros területen bőven jut alkalmatok relaxálni a szabadban és a gyerekek számára is felejthetetlen élmény ígér a mini állatpark és állatsimogató, ahol összebarátkozhatnak játékos kecskegidákkal, bohókás alpakkákkal, bungás bárányokkal, barátságos kis csacsival és lovakkal, megnézhetik Csülök malacot és a hangos papagájsereget is. Az izgalmas Pán Péter Játszószigetet és az Erdei Madár Tanösvényt végigjárva biztosan nem lesz gond a délutáni szundival sem.

A jelenlegi járványügyi helyzet és az életben lévő korlátozások miatt sajnos még mindig nem lehet úgy kutyázni, mint régen. Ezen felbuzdulva az Azúr Kutyaiskola egy kis kalandra invitálál titeket. Április 3-án délelőtt piros-fehér jelölő szalaggal kijelölnek a törökbálinti Levendulásban egy kb. 8 km-es útvonalat, amit bárki teljesíthet húsvét vasárnap és hétfőn, húsvéti séta gyanánt. Feladat, hogy találjátok meg, mint az 5 db Azúrkát, a kutyaiskola kabalafiguráját ábrázoló képet és készítsetek egy szelfit minden egyes képnél majd töltsétek fel mind az 5 fotót egy kommentben az eseményhez legkésőbb április 5-én 18 óráig. Kalandra fel!

Ha a szabadtéri programok után elfáradtatok, estére válasszatok egy filmet a családnak: