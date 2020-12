TOP20: Íme a legjobb HBO GO-filmek 2020-ban műfajonként

Az idei év steamingszolgáltatók éve volt, hisz több hónapot otthon töltöttünk és még csak most jön decemberi bekuckózás. Most összegyűjtöttük nektek a legjobb HBO GO-s filmeket 2020-ból műfajonként. Több közülük még 2019 második felében került a mozikba, de idén vált elérhetővé az online videotár előfizetői számára.

A legjobb romantikus filmek az HBO GO-n 2020-ban

Kisasszonyok (IMDB: 7,8)

Nehéz helyzetben van a March család az amerikai polgárháború idején. Miközben az apa a csatamezőn harcol, a felesége és a négy lánya férfi nélkül próbál boldogulni a világban. A négy lány – Jo, Meg, Amy és Beth – azonban nem hajlandó elfogadni azt, amit a világ kínál számukra, szabadabbak, önállóbbak, bátrabbak a kortársaiknál. Együtt reménykednek, csalódnak, tanulnak és szeretnek, miközben szinte észrevétlenül felnőnek. Louisa May Alcott klasszikus regényének sokadik feldolgozása.

Egy esős nap New Yorkban (IMDB: 6,5)

Gatsby gazdag New York-i szülők fia, a Yardley College hallgatója. Az elidegenedett ifjú megveti a legtöbb embert a Yardley-n, csak a barátnője, a tucsoni Ashleigh miatt látogatja a kurzusokat. Miután Ashleigh interjút készített a filmrendező Roland Pollarddal az egyetemi lapba, New Yorkba utazik. Gatsby szeretné neki megmutatni a várost, és megszervezi a programjaikat. A romantikus hétvégéről szőtt álmai azonban szétfoszlanak, amikor Pollard meghívja Ashleigh-t az új filmje magánvetítésére.

A legjobb HBO-s vígjátékok és dramedyk 2020-ban

Jojo nyuszi (IMDB: 7,9)

A második világháború idején járunk Németországban. Jojo, a magányos kisfiú az édesanyjával, Rosie-val él, aki egyedül neveli őt. A náci ideológián nevelkedett Jojónak alapjaiban rendül meg a világról alkotott elképzelése, amikor véletlenül rájön, hogy az anyja egy Elsa nevű zsidó lányt bújtat a házuk tetőterében. A kisfiú a tökkelütött, képzeletbeli barátjára, bizonyos Adolf Hitlerre támaszkodva kénytelen átértékelni a nacionalizmussal átmosott gondolkodásmódját.

Nemterhes (IMDB: 6,2)

A tizenhét éves Veronica sohasem gondolta volna, hogy elbukik egy teszten, egészen addig, amíg azon találja magát, hogy egy műanyag rudat nézeget két halvány rózsaszín vonallal. Az ígéretes jövő most tűnik el a szeme elől, Veronica pedig olyan döntést hoz, amiről soha nem gondolta volna hogy meg kell hoznia. Ez a nehéz döntés egy kilencszáz mérföldes utazásra indítja Új- Mexikóba az egykori legjobb barátnőjével, Baileyvel, ahol rájönnek, hogy az egyik legfontosabb dolog az életben a barátság.

A legjobb életrajzi filmek az HBO GO-n 2020-ban

Judy (IMDB: 6,8)

A negyvenes éveiben járó Judy Garlandnak, az Óz, a csodák csodája Dorothyjának magánélete kész csődtömeg. A házasságai nem sikerültek, anyagi és drogproblémákkal küzd. A két kisebb gyermekének eltartása érdekében elvállal egy londoni varietéturnét. Bár a népszerűsége Amerikában megkopott, csillaga Európában még fényesen ragyog, amikor 1969 telén megérkezik Londonba. Ám a fellépéseit botrányok kísérik, Judy állandó harcban áll önmagával, a közönséggel, a menedzsereivel, és az új szerelmével.

Egy kivételes barát (IMDB: 7,3)

Fred Rogers népszerű tévés műsorvezető, aki a legendássá vált kardigánjában több mint harminc éve készíti kisgyerekek számára a bábos-zenés műsorát. Generációk sora nőtt föl a közvetlen, szeretetet és megértést sugárzó műsorain. Egy nap jelentkezik nála Lloyd Vogel, akinek portrét kell készítenie róla. A sikeres, cinikus újságíró magánéletét beárnyékolja az apjával való rossz kapcsolata. A stúdióban azután váratlan fordulatot vesz az interjú. A beszélgetés hatására Vogel átértékeli az életét.

A legjobb 2020-as animációs és családi filmek az HBO GO-n

Előre (IMDB: 7,4)

Ian és Barley, két tizenéves elf testvér apa nélkül nőtt fel. A lúzer, önbizalomhiányban szenvedő kisebbik 16. születésnapján előkerül a varázsbot, amit az apjuk hagyott rájuk, és aminek segítségével visszahozhatnák őt 24 órára. Ám a varázslat nem egészen úgy sikerül, ahogy kellene, és a két tini egy rozoga furgonon elindul, hogy bejárják a mágikus világot, amiről azt hitték, már rég eltűnt. Amikor az anyjuk, Laurel rájön, hogy a fiai eltűntek, a különös Manticórral elindul megkeresni őket.

Kémesítve (IMDB: 6,8)

Lance Sterling valóságos szuperkém, Walter Beckett pedig fantasztikus tudós. A két férfi nem is különbözhetne jobban egymástól. Lance laza, kedves és magabiztos, Walter meg nem. Walter viszont menő kütyüket készít, amik Lance-t a küldetései teljesítése során segítik. Amikor az események váratlan fordulatot vesznek, a valószerűtlen páros kénytelen összefogni. Csak egymásra számíthatnak, és ha nem képesek csapatként dolgozni, akkor a világ tényleg nagy veszélyben van.

Sonic, a sündisznó (IMDB: 6,5)

Régóta tűkön ülve várta a közönség a Sega videójátékára alapuló Sonic, a sündisznó bemutatóját, melyre nálunk 2020 februárjában került sor. A komisz, de szeretnivaló Sonic egy másik bolygóról csöppent ide, amikor veszélybe sodorta az életét szuperképességének leleplezésével. Mindenkitől távol, egy föld alatti barlangban húzza meg magát, és messziről figyeli az embereket, mindaddig, amíg egy napon hatalmasat hibázik. A lebukástól félve azt tervezi, elhagyja a Földet, ám hiba csúszik a számításaiba egy helyi rendfenntartónak hála. Élete legnagyobb kalandja veszi kezdetét, kedvesen poénos szituációkkal és az eséllyel, hogy valódi barátokra lel.

A legjobb új drámák az HBO GO-n

Joker (IMDB: 8,5)

Gotham City a bűnözés és a szegénység hálójában vergődik az 1980-as években. A mentálisan sérült Phillips Arthur Fleck bohócként dolgozik, és arról álmodik, hogy stand up komikusként arat sikert. Ám a betegsége megakadályozza ebben, az apátia és a kegyetlenség váltakozik benne. Amikor összeverik az utcagyerekek, az egyik munkatársától fegyvert kap, hogy megvédje magát. Hamarosan használja is a fegyvert, amivel nemcsak saját életét, de a várost is káoszba sodorja. Megszületik az antihős Joker.

Az én tavam (IMDB: 6,9)

Kristo okos és intelligens tini. Amikor az órán a tanár felírja a táblára az esszé témáját – Az én tavam – elmélkedni kezd a szavak jelentésén. Kristo kinéz az ablakon, és felidézi a múlt hónap eseményeit. A fiú egy faluban lakik a Preszpa-tó szélén, amelyen három balkáni ország, Albánia, Macedónia és Görögország osztozkodik. Hogy támogassa a családját, Kristo marihuánát csempészik. A vízről való tudását felhasználva droggal töltött csomagokat szállít a csónakjával Albániából Macedóniába.

A vadon hívó szava (IMDB: 6,8)

Buck, a nagy szívű, imádnivaló kutya élete egyik pillanatról a másikra fenekestül felfordul, miután elrabolják a napfényes kaliforniai otthonából. A kényelemhez szokott kutya hamarosan a távoli alaszkai vadonban találja magát, ahol szánhúzó kutyaként kell teljesítenie, postai küldeményeket szállít a társaival. Az 1890-es években járunk, a nagy alaszkai aranyláz idején. Buck élete újabb fordulatot vesz, amikor találkozik John Thorntonnal, a magányos kalandorral. Jack London regényéből.

Ígérem, hogy visszatérek (IMDB: 6,4)

Sarah Loreau kiváló tudós és űrhajós, akit egyéves, a Nemzetközi Űrállomáson teljesítendő küldetésre választanak ki. Az asszony nehéz döntés előtt áll, választania kell a karrierje és a családja között. Egyfelől valóra válthatja gyermekkori álmát, másfelől felelősséggel tartozik a hétéves lányáért, Stelláért is, akit egyedülállóként nevel. Ahogy közeledik a misszió indítása, Sarah újabb és újabb kihívásokkal szembesül a NASA rutinos űrhajósa, Mike Shannon és a nemzetközi legénység mellett.

A vár (IMDB: 6,4)

Monika, a 13 éves litván lány néhány hete érkezett Dublinba az anyjával, Jolantával és a demens nagyanyjával. Míg az anyja egy halüzemben kap munkát, Monika arról álmodik, hogy énekesnő lesz. Miután az anyjával fellépnek egy temetésen, meghívják őket a „Kastélyba”, ám az anyja, realista lévén inkább eladja hangszerét. A kétségbeesett Monika mindent megtesz azért, hogy összeszedje érte a pénzt. Őrült terv fogan meg a fejében: elrabolja a nagyanyját, és váltságdíjat követel érte az anyjától.

A legjobb horrorfilmek 2020-ban az HBO GO-n

Az: A második fejezet (IMDB: 6,5)

Huszonhét esztendő telt el azóta, hogy a Vesztesek Klubja kölyökbanda legyőzte a gyerekeket gyilkolászó bohócot. A csapat tagjai azóta felnőttek, szétszóródtak, új életet kezdtek. A gonosz azonban most újra feltűnik Derryben. Miután megint sorra tűnnek el a gyerekek, Mike, az egyetlen, aki a szülővárosukban maradt, felhívja a többieket, hogy jöjjenek haza segíteni. Ám ez nem olyan egyszerű dolog. Le kell győzniük legmélyebb félelmeiket, hogy újra szembenézzenek a rettegett bohóccal.

Árok (IMDB: 5,8)

Norah Prince és társai egy kutatóbázison dolgoznak 11 ezer méter mélyen, a Mariana-árok sötétségében. Miután vízalatti földrengésben megsérül a laboratóriumuk, megpróbálják megmenteni a létesítményt, de kiderül, hogy a helyzet reménytelen. A kapitány vezetésével a túlélők rájönnek, a menekülés egyetlen módja, ha a fenéken megpróbálnak átgyalogolni a korábban használt szomszédos létesítményhez, remélve, hogy az még használható. Hamarosan kiderül, hogy még ebben a mélységben sincsenek egyedül.

A legjobb új HBO-s krimi

A keresztrejtvény-gyilkosságok: Halálos varázslat (IMDB: 7,0)

Egy ismert bűvész holtan esik össze a színpadon a veszélyes trükk közben a közönség előtt. A váratlan halálesetről kiderül, hogy valójában gyilkosság történt. Tess Harper, a New York Sentinel Crosswords keresztrejtvény-újság szerkesztője (és részmunkaidős magánnyomozó) újra összeáll a rendőrnyomozó Logan O’Connorral, hogy felderítsék, vajon kinek a keze van a gyilkos mutatványban. Együttes erővel próbálják megtalálni a nem is olyan nyilvánvaló nyomokat, és elkapni a gyilkost.

A legjobb akciófilm 2020-ban az HBO GO-n

Bad boys (IMDB: 6,6)

Marcus Burnett alig várja, hogy nyugdíjba mehessen, nagypapaként a kényelmes fotelt többre becsüli az akciónál. Mike Lowrey viszont annál inkább gyűri az ipart. Ám egy titokzatos merénylő most őt vette célba. Miután végzett az igazságszolgáltatás néhány emberével, őt is megsebesíti. Felépülése után Mike meggyőzi a habozó Marcust, hogy várjon még a nyugdíjazással, segítsen elkapni a gyilkost. A két fickó csatlakozik a Miami rendőrség új elitcsapatához, és megint feje tetejére állítják a várost.

A legjobb magyar filmek az HBO GO-n 2020-ban

Visszatérés Epipóba (dokumentum) (IMDB: 6,5)

Az 1980-as évek végén sok magyar fiatal vágyott arra, hogy egy különös nyári táborban tölthesse a vakációt. A táborozás résztvevői ugyanis a szocializmus utolsó napjainak valóságából egy képzeletbeli országba, Epipóba utaztak. A táborvezető a bűvkörébe vonta a gyerekeket, akikre a szerepjátékban titkos nyelv, mágia és varázslat várt. Ám a játékokat megalázás és zaklatás árnyékolta be. A rendező 25 év után találkozik egykori társaival, hogy megértsék Epipo zárt, sötét titkokkal terhelt világát.

Zuniverzum – Jelenetek egy szerelemből (rövidfilm) (IMDB: 5,8)

Máté és Alíz szeretők. Épp első közösen töltött hétvégéjüket tervezik, amikor a vírushelyzet miatt le kell mondaniuk az utazást, Alíz elbizonytalanodik: mi van, ha a „Zuniverzum” így üzen nekik? Ahogy telik az idő, a titkos találkák megszervezése egyre komplikáltabbá válik. Alíz kezdi megkérdőjelezni, megéri-e így ez az egész. Ám mikor Máté bevallja, ő már évek óta szerelmes Alízba, rádöbbennek: innen nincs visszaút, ha folytatni akarják a kapcsolatukat, fájdalmas döntéseket kell meghozniuk.

