Fenntartható divat: A cipővásárlás bizonytalan jövője

Cipők ananászbőrből, növényi cserzett bőrből és újrahasznosított PET palackokból, amelyek egy vagyonba kerülnek. Meg tudjuk vajon úgy változtatni cipővásárlási szokásainkat, hogy kevésbé ártsunk a környezetnek, mégse költsük el a fizetésünk felét? Egy új tanulmány szerint lehetséges.

A környezettudatos életmód iránt érdeklődők biztosan tisztában vannak azokkal a magatartásbeli változtatásokkal, amelyeket a fenntarthatóság megkíván a mindennapjainkban. Ilyenek például a tudatos étkezés alappillérei, a szelektív szemétgyűjtés, a környezetbarát közlekedés, a természetes kozmetikumok, a használt cikkek újrafelhasználása és a fenntartható divat. Utóbbi többféleképpen értelmezhető, de a jelszó itt is a minimalizmus és az újrafelhasználás, vintage és second hand üzletektől gardróbvásárokon és baráti csereberéken keresztül magyar tervezőkig és megbízható márkákig.

Érdekes tendenciára lettünk figyelmesek a zöld öltözködés kapcsán: kevés figyelmet kapnak, sőt, néha mintha kivételt képeznének a környezetbarát szokások alól a cipők.

Jó cipőt találni a fenntarthatósági faktor nélkül is nehéz, hiszen kevés magasabb elvárás létezik a napi 8-10 órán át tartó maximális komfortnál, amely csupán a kiindulópont cipővásárláskor. Emellett a rengeteg alkotórész és különféle típusú anyag, ami egy lábbeli elkészítéséhez szükséges, szintén nem könnyíti meg a környezetvédelmet zászlójára tűző márkák és tervezők feladatát. A környezetbarát cipőkészítésről sokan, sokféleképpen gondolkodnak, így a gyűjtőnév alá sorolhatjuk például a hagyományos kézműves technikákat, valamint az újszerű anyagokat, mint az ananászbőr, az újrahasznosított PET palackok vagy a növényi cserzett bőr, amely az állati bőr valamivel zöldebb, de az előzőekkel ellentétben nem vegán alternatívája.

Az előbb említett anyagok egyelőre nincsenek jelen a mindennapjainkban, csupán egy szűk kör számára biztosítanak választási lehetőséget a cipővásárlásban. Fontosabb talán arra választ kapnunk, hogyan lehetünk a leginkább figyelemmel a környezetünkre anélkül, hogy egy vagyont elköltenénk nemcsak a lábbeli kifizetésére, hanem környezetszennyező házhoz szállítására is? Ezt a témát járja körül a Shopalike legújabb tanulmánya.

A felmérés során Allan Nielsen dán cipész volt a Shopalike csapatának segítségére abban, hogy meghatározzák a fenntartható cipővásárlás ismérveit, különös tekintettel a bőr- és sportcipők közti különbségekre. 132 embert kérdeztek cipővásárlási szokásaikról, és kiderült, 78%-uk legalább évi egyszer új lábbelit vásárol. Körüljárták, 10 év alatt átlagosan mennyit kell ráfordítani (karbantartással együtt) egy bőr- és egy sportcipőre, valamint megfigyelték az egyes cipők élettartamát, ami a környezettudatosság szempontjából nem elhanyagolható tényező.

Egy jó minőségű bőrcipő átlagára ugyan 70 ezer forint körül mozog, míg a legnépszerűbb márkák sportcipői átlagosan 40 ezer alatt vannak, hosszú távon mégis gazdaságosabb és fenntarthatóbb a bőrből készült lábbeli, hiszen élettartamát tekintve magasan lekörözi vetélytársát: a bőrcipő megfelelő ápolás mellett akár 15-20 évig is hordható, ami mellett a sportcipők átlagosan egyéves életideje labdába sem rúghat. Utóbbiért főként a sportcipők előállításához használt (nem organikus) anyagok tehetők felelőssé, amelyek az aktív életmódot igen, a hosszú távú viselést nem teszik lehetővé. Gondoljunk csak a műanyagtalpakra, amelyek sokszor egy mosást sem élnek túl.

A tanulság tehát az, ahogy a felmérésből is kiderül, hogy vásároljunk keveset, és amikor vásárlásra adjuk a fejünket, akkor is hosszú távban gondolkozzunk. Még ha nem is biztos, hogy több tíz évig fogunk hordani egy lábbelit, az utánunk következő tulajdonosa biztosan örül majd annak, hogy megfelelően ápoltuk és karbantartottuk.