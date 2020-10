50+ kihagyhatatlan program Budapesten – 2020 október

Számtalan zseniális budapesti program vár ránk októberben is. Összeállításunkban a hónap minden napjára találhatsz valami szórakoztatót vagy tartalmasat. Érdemes végigböngészni listánkat!

Csajkovszkijjal indul az október a Zeneakadémián! 2020. október 1-jén, a világhírű zeneszerző születésének 180. évfordulója és a zene világnapja alkalmából tisztelegnek az orosz romantika nagymestere előtt. A koncerten a zeneszerző legismertebb dallamai idézik meg rendkívül színes zenei világát, különböző formációk és hangszerek közreműködésével.

Az elsőként 2004-ben megrendezett Budapest Design Week rendezvénysorozat ötletgazdája a Magyar Formatervezési Tanács, melynek célja, hogy közreműködjön a design gazdasági és társadalmi szerepének tudatosításában. Ebben az évben október 1-11. között az online térben valósítják meg az eseményt, a megszokottól eltérő, újszerű programstruktúrával.

A Szemrevaló Filmfesztivál immár kilencedik alkalommal ad ízelítőt a német, osztrák és svájci filmkultúra legfrissebb terméseiből, olyan izgalmas darabokat vetítve a magyar mozivásznakra, mint Burhan Qurbani filmeposza, a Berlin, Alexanderplatz, vagy a Wolkenbruch különös útja egy siksze karjaiba című csupaszív vígjáték. Idén október 1. és 17. között négy városban is megtekinthetőek lesznek az év legjobb német nyelvű filmjei: a budapesti Művész mozi mellett Debrecenben, Szegeden és Pécsen is találkozhatunk a fesztivál filmjeivel.

A World Press Photo 60 éve segíti és támogatja a sajtó- és dokumentarista fotózást az egész világon. Az idei tárlat 5,692 fotóriporter 97,912 pályázatra küldött fotójából nyújt válogatást. Budapesten 34 éve kerül megrendezésre a kiállítás, mely a szakmai zsűri által díjazott képeken keresztül mutatja meg az elmúlt év fontosabb eseményeit, hétköznapjait, olyan pillanatokat, ami által mi is közelebb kerülhetünk a körülöttünk zajló események megismeréséhez és megértéséhez.

„Sörben az igazság? Derítsd ki, legyél ott a margitszigeti sörnapokon október első hétvégéjén! Október 2-től 4-ig a gasztrosétány több teraszán (Stég pub, Hippie Island, Pizza Puzzle, Champs Sziget, Wonder island, Island Bistro) szeretettel várnak egy korsónyi, engedményes áron kínált frissítő nedűvel. Ugye nem hagyod ki?”

Ökológiai összeomlás, világjárványok, társadalmi egyenlőtlenségek. A hétköznapi élet a Föld szinte minden egyes pontján mindinkább a kockázatok elkerülése köré szerveződik. A bolygón zajló lokális és globális jelenségek miatt mindannyiunknak, az összes földlakónak adott a közös feladvány: Hogyan tovább? – erről szól az immár 20 éves hagyománnyal és komoly ismertséggel rendelkező kiállítás az idén.

„Mit csinálsz október 3-án? Ha még nincs programod, lépj be a Csepel Művek kapuin, és fedezd fel a 240 hektárnyi területet, amely Budapest gazdag ipari örökségének jelenkorát képviseli. Az ország egykor legnagyobb egybefüggő ipari komplexuma ma egyedülálló cégek közössége; itt a lehetőség, hogy közelebbről is megnézd magadnak!”

A Munkásmozgalmi Múzeum által 1969-ben alapított Barlanglakás Emlékmúzeum különleges atmoszférával vár Budafok-Tétényben. Érdekessége, hogy az egyik utolsó barlanglakás lakójának szinte teljes berendezését őrzi. Október 3-án, szombaton a Budafoki Pincejárattal látogatható eseményt szerveznek; ez alkalomból a helyszínen Mészáros Csaba harmonikás zenél.

Minden korábbinál színesebb programkínálattal és a járványhelyzetre való tekintettel számos biztonsági intézkedéssel várja vendégeit idén ősszel „Az egészséges életmód és a magyar sport fesztiválja”.

Hétről-hétre hódítanak a tematikus hétvégék az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdában, ahol egész évben lehet élvezni a faszénparázson sült, különleges ízű kürtőskalácsokat és az abból készült desszerteket. Nagy népszerűségnek örvendő glutén- és tejmentes, vegán, ínyenc, és különleges ízű kürtőskalács-hétvégék sorra váltják egymást!

Tervezett tematikus hétvégék:

Október 3-4.: Glutén- és Tejmentes Kürtőskalács Hétvége

Október 9-10-11.: Meglepetés Kürtőskalács Happening

Október 17-18.: Pink Kürtőskalácsdesszertek Hétvégéje (Pink Gasztro Kampány keretében)

Október 23-25.: Vegán Kürtőskalács Hétvége

Október 31. – november 1.: Halloween Kürtőskalács Hétvége

„Október első vasárnapja a növényszerelmeseké lesz az ELLÁTÓHÁZban! Virágosítsunk kint és bent, legyen növény mindenhol! Szaktanácsok beltéri szobanövénykehez és az őszi/téli balkonhoz. Illatok, ízek a kertből, természetes és növényes dekor a beltéri természetközeli élményhez, öltözék-és a fenntartható otthon kiegészítői, natúr szépségápolási termékek az októberi virágos jókedvhez.”

Október első vasárnapján a WAMP Design Vásár a gyönyörű adottságokkal rendelkező Hegyvidéki Sirály sétányon, a MOMkult előtt kerül megrendezésre. Csatlakozva a Design Hét idei “Tartsd körforgásban!” tematikájához olyan tervezőket ismerhetünk meg, akiknek fontos a fenntarthatóság, a tervezéskor szem előtt tartják a zero waste filozófiát és az újrahasznosítást, valamint gondosan ügyelnek a tárgyak tartósságára, ezáltal is csökkentve az ökológiai lábnyomot.

,,Itt van az Ősz, itt van újra, ezért mi is vissza hozzuk a hétfő esti programokat a Rootsba.” Első körben egy Társasjaték-esttel kezdenek a srácok, ahol majd közel 20 játék közül tudtok választani, amik 2-12 fővel játszhatóak. Lesz JatékMester is, aki segít majd a szabályok gyors ismertetésében. Jelentkezés Facebook-üzenetben.

„Budapest legszebb pontjait csodáljuk meg a Dunáról, miközben egy 8 személyes raft hajóval lavírozunk a hídpillérek és a dunai uszályok, személyszállító hajók között. Ez a fajta városnézés nem csak azért különleges, mert ahogy a hajók között evezünk, és elsuhanunk Budapest legnevezetesebb hídjai alatt a, legtermészetközelibb élményben részesülsz, hanem mert a mozgás örömét, a sport jótékony hatását is érezni fogod. Itt nem kell választanod, hogy a Budai vagy a Pesti oldalt szeretnéd végig járni, hiszen egyszerre mindkét oldalra betekintésed lesz!”

A Serfőző csapata 4 napra beveszi magát a Gellér Söröző & Brasserie teraszára, ahol október 8 és 11 között literes korsóba mérik a könnyed világosokat, bajor ruhákban mászkálnak a csapos lányok, és a sörkorcsolyákat a Gellért séfjei készítik. Mindeközben a Gellért Sörözője igazi bajor kocsmává alakul erre a négy napra egész estés büféasztallal készülnek az érdeklődőknek, sőt eső esetén sem kell otthon maradni, hiszen a Gellért Sörözőjének erre kijelölt részére behúzódhatunk.

Bizonyára mindenki emlékszik még az Ez az enyém ez a nap kezdetű dalra, mely az Ujvári Péter által alapított UP! zenekar egyik felejthetetlen slágere volt. Október 9-én újra összeállnak az Akvárium Klubban, hogy egy felejthetetlen koncert keretében idézzék meg a múltat.

Október 9-11. között újra megrendezik hazánk és Kelet-Európa legnagyobb veterán autókiállítását a Magyar Vasúttörténeti Parkban. A 15. jubileumát ünneplő rendezvényen az American Car Club Hungary jóvoltából 40 autó kerül kiállításra, az Oldtimer Show körülbelül 500 járműve között. A fesztivál 2020-ban kolbászvásárral egészül kim ahol háztáji- és kolbászkóstolásra, továbbá vásárlásra is lesz lehetőség.

Már lehet asztalt foglalni a DiningCity Országos Étterem Hét őszi programjában résztvevő éttermekbe. Az október 9-18. között zajló tíz napos rendezvényre országszerte mintegy 130 étterem állított össze válogatott alapanyagokra épülő, gondosan megkomponált 3 fogásos menüsorokat.

A régió és az ősz egyik legfontosabb összművészeti eseménysorozata, a 29. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál 2020. október 9-től 17 napon át, számtalan műfajban, izgalmasabbnál izgalmasabb helyszíneken, szerte a fővárosban arra keresi a választ, hogyan kínál új perspektívákat és teremt lehetőséget a közös gondolkodásra a kortárs művészet.

Közös programra hívják a sörök világa iránt érdeklődőket Magyarország kisüzemi sörfőzdéi október 10-én! A kezdeményezéshez országszerte 26 főzde csatlakozott, akik sörkóstolókkal, vezetett főzdetúrákkal, gasztronómiai produkciókkal és további ingyenes programokkal várják vendégeiket, valamint többen új főzeteiket is ezen a napon fogják bemutatni. A rendezvény elsődleges célja, hogy az emberek megismerjék a közvetlen környezetükben működő sörfőzdéket, illetve felhelyezzék azokat a saját gasztronómiai térképükre, így rendszeres látogatókká, vásárlókká válva támogassák a magyar sörkultúra fejlődését. A résztvevő sörfőzdék listáját a nyitottfozdek.hu oldalon érhetitek el.

Ha ősz, akkor boros rendezvények! Október 10-én 4. alkalommal szervezik meg a Bormedence nevű borünnepet, amely a Kárpát-medence egyedülálló borszakmai és kulturális eseménye. A résztvevők tematikus kiállításokra, zenei programokra és bemutató kóstolókra számíthatnak. A helyszín a Duna Palota, az idei díszvendég a Bükk és a Mátra.

Nagyot változott a világ és az irodai életünk is. Vajon hol és hogy fogunk dolgozni a jövőben? Csatlakozz az irodatér fesztiválhoz és közösen kitaláljuk! Az Év Irodája verseny tíz napos fesztiválja 2020-ban is visszatér, hogy elhozzuk nektek a legvadabb irodákat, a legmenőbb tervezőket és a legőrültebb programokat.

„Az ELLÁTÓház kapui újra megnyílnak, hogy helyet adjanak Magyarország egyetlen közösségi vegán piacának. Bár még óvatosan, az érvényben lévő egészségügyi előírásokat betartva és az elmúlt időszak hatása alatt gyűlünk össze, mi már nagyon izgatottak vagyunk, és alig várjuk, hogy újra találkozzunk Veletek! ️”

A Magyarországon egyedi kérdésköröket tartalmazó vetélkedőben, a kreatív gondolkozásra is szükséged lesz, a szerencse is a kezedre játszhat, és a taktikai érzékedet is használhatod. Minden alkalommal egy kis időutazást teszünk a nyolcvanas és kilencvenes évekbe, új, érdekes dolgokat tudunk meg a világról és próbára tesszük emlékező képességünket, miközben legjobb barátainkkal iszogatunk és szórakozunk.

Ha nem vagy online, nem is létezel? A gimnazista Gergőt és barátait, azaz a Falka tagjait három dolog motiválja: a szex, a buli és hogy az ezekről készült videókat minél többen megnézzék a netes csatornájukon. A challenge-videóik idővel egyre durvábbá válnak, amikor pedig egy házibuliban Lilla a fiúbanda prédájává válik, egyetlen éjszaka alatt a feje tetejére áll a budapesti fiatalok biztosnak tűnő világa. A többek között a Mary PopKids, a Fran Palermo, Deep Glaze és a Hősök zenéivel aláfestett FOMO az ezredfordulón születettek hiteles filmje. Olyan lendülettel visz be a fiatalok mindennapjaiba – és éjszakáiba –, ahogy magyar filmtől még nem láthattuk.

A Random Szerda Barabás Lőrinc trombitás vezetésével a budapesti hiphop-jazz színtér jeles képviselőiből alakult alkalmi formációkat vonultatja fel. Minden koncerten az instrumentális, fúziós zene születésének megismételhetetlen pillanatait élhetik át a hallgatók. A jammelés hagyományain alapuló sorozat gyorsan meghódította a város improvizatív zenére nyitott közönségét.

„A Garázs Szerda a Központ élőzenei inkubátora, minden héten szuper feltörekvő zenekarokkal. A Giliszta már sok éve a hazai képzőművész-art-rock-punk-rap színtér egyszemélyes zászlóshajója. Ezúttal a Központ pincében nézik meg, hogy ott vannak-e, járjatok utána ti is! ”

Október 15-én és 27-én a MOMkult-ba vár Csányi Sándor népszerű vígjátéka, ami a Hogyan értsük félre a nőket? címet viseli. A népszerű színész önálló estje 19.00 órakor kezdődik, és a férfi-nő, kihívásoktól nem mentes viszonyáról, az együttélés nehézségeiről szól. Ennek ellenére nem egy komoly darabra kell számítani, mert mélységét humorossága ellensúlyozza. Az író maga Csányi Sándor, aki olyan pillanatokat figyelt meg és vetett papírra, amelyek nemcsak saját házasságára, hanem nagyjából mindenkiére ráhúzhatóak. Függetlenül attól, hogy kivel – hollywoodi hírességgel vagy átlagemberrel –, történnek meg, szórakoztatóak; a jelenetek azokra a helyzetekre építenek, amelyeket nem a pénz vagy a státusz határoz meg. Az előadás mosolyra fakaszt és megnevettet, ám komoly üzenettel bír, a történetben minden néző magára ismer.

A Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár ebben az évben rendhagyó módon, szigorú biztonsági előírások mellett kerül megrendezésre 2020. október 15-18. között. A rendezvénynek otthont adó Várkert Bazárban négy napon át közel 60 programmal várják a látogatókat. Az eseményen mutatja be legújabb könyvét többek között Barabási Albert-László, Háy János, Karafiáth Orsolya, Rubik Ernő, Tisza Kata, Nyári Krisztián és Závada Pál, míg Járai Márk, Bereményi Géza és Pátkai Rozina irodalmi-zenei műsorral készül. A fesztivál virtuális vendégei Sofi Oksanen, Jonas Jonasson, Stefan Ahnhem és Wu Mung-yi lesznek, és az internetes közvetítéseknek hála az sem marad le, aki személyesen nem tud jelen lenni.

Halkedvelők, figyelem! Október 16-18. között a Magyar Tudósok körútja 8. szám melletti területen a helyetek, ha szeretitek a pontyból, keszegből, süllőből és harcsából készülő ételeket. Étkezés előtt és/vagy után szabad a (kézműves) vásár, majd kiváló kézműves söröket, borokat kortyolgatva élvezhetitek az esti zenei programokat.

Október 16-tól 25-ig 70 helyszínen, közte múzeumokban, galériákban és kiállítóterekben valósul meg az ez évi Budapest Art Week. Változatos programsorozatra lehet számítani: 90 színes képzőművészeti esemény (tárlatvezetés, előadás, galériatúra, épületséta, nyitott műhely, workshop stb.) várja az érdeklődőket. A regisztráció már elkezdődött!

Ahány borvidék, annyi arcát ismerjük az olaszrizlingnek: készül belőle könnyed, mindennapokra szánt bor, elegáns, fahordóban érlelt vagy dűlőszelektált tétel, de még természetesen édes olaszrizling is. Fedezd fel a fajta ezer arcát azon a nagyszabású sétálókóstolón, ahol amellett, hogy az olaszrizling kerül fókuszba, további fajtákkal is találkozhatsz majd.

A Klauzál Házban újra megtekinthető a 61 méter hosszú, 1:160 méretarányú terepasztal. A látványos, egyéni tematikájú terepasztalok mellett várja a gyerekeket a több mint 1500 darabos, fa vonatos játszóház.

Gyerekeknek szóló online koncertsorozatot indít szeptember 12-én a Petőfi Irodalmi Ügynökség, a Hajónaplóval, a Mesemúzeummal és az A38 Hajóval szakmai együttműködésben. A hétvégente streamelt Hej, Dunáról sorozat a Köszönjük Magyarország! pályázat keretében valósul meg.

„Itt az ősz, frissítsd fel ruhatáradat! Továbbra is nagyszerű árakkal és kínálattal várnak Titeket a BG eladói! Ürítsd ki szekrényedet és vidd el kincseidet a vásárba, vagy menj ki látogatóként és szerezz be nagyszerű árakon ruhákat, cipőket, táskákat és kiegészítőket! Megtalálsz új és régi darabokat egyaránt!”

„Mivel fürödjön a család? Hogyan legyen otthon tisztaság? Miként kerüljön az asztalra finom és egészséges étel? Olyan könnyű lenne, ha egyértelmű válaszok lennének. De nem ússzuk meg az utánajárást és a dilemmákat. Segítséget viszont kaphatunk. Rengeteget. Azoktól, akik már végigküszködték magukat ezeken a kérdéseken, és találtak rá válaszokat, megoldásokat, amelyeket meg is osztanak velünk. Minden egyes termék, amit a kosarunkba teszünk, egy döntés. Mi hozzuk meg. Hiszünk abban, hogy minden egyes pici lépés, amit a környezetünkben teszünk, számít.”

„Fonó Session sorozatunk kötetlen közösségi örömzenélésre ad lehetőséget hétköznap esténként. Kezdő és haladó zenészek, zenekedvelők, érdeklődők egyaránt csatlakozhatnak hangszerrel vagy a nélkül. ”

Az Első Pesti Rackák a Rackajam továbbgondolása, Ferenczi Györggyel, a világ egyik legjobb szájharmonikásával az élen. Itt is azt kapjuk, amit tőlük megszokhattunk: határtalan zenét, óriási bulit, ami nem ereszt! Az együttes műsorában összeolvad a magyar kultúra és a rock’n’roll forradalom szeretete.

Négy gyönyörű hölgy, flamenco ritmus és érzéki koreográfia. Ez a spanyol Las Migas. A Las Migast alkotó hölgyek Spanyolország négy különböző tájáról, különböző kultúrájú városából származnak, mégis közös a szenvedélyük, a flamenco. Koncertjeiken feszes latin ritmusok, gitár- és hegedűszólók, valamint erőteljes énekhang tölti be a színpadot.

Ünnepi orgonahangversennyel készül Liszt Ferenc 209. születésnapjára a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom. Október 22-én 18.30-tól Mészáros Zsolt Máté orgonaművész kezeire bízzák a templom Rieger orgonáját, továbbá az orgonahangverseny előtt, 18.15-ig megtekintésre ajánlják a júniusban átadott toronykilátót.

Mozgókép-rajongók, figyelem: október 22. és 25. kerül megrendezésre Budapesten a Puskin moziban és 14 további magyar városban a X. Mozinet Filmnapok. A négynapos esemény programját olyan nemzetközi filmfesztiválok címjeiből állították össze, mint Cannes, Sundance, Berlin és Velence, a válogatásba pedig bekerült többek között Agnieszka Holland legújabb alkotása, a Sarlatán, a filmtörténet talán legambiciózusabb művészeti projektjének első darabja, az Ezüst Medve-díjas DAU. Natasa című orosz alkotás, a Gunda című mellbevágó dokumentumfilm, és a lengyel Sweat, amely egy fitnesz influenszer ellentmondásokon és lemondásokon alapvó életébe enged bepillantást.

Kilátás még sosem nézett ki ilyen jól. A Liz and Chain Sky Lounge meghosszabbított nyitvatartással vár benneteket, hogy mesés koktélokkal búcsúztassuk el a hetet Budapest legszebb naplementéje kíséretében. Tarts velünk oda, ahol a határ a csillagos ég. Szó szerint…

A fotókiállítás azt mutatja be, hogyan olvad a Vár a város szövetébe. Hisszük, hogy bár a legendák gyakran rejtve maradnak, mégis ők teremtik meg a harmóniát a Vár és a város között, és ők teszik különlegessé ezt a negyedet.

Idén is megrendezésre kerül október 24-25.-én az XI. kerületi Allee bevásárlóközpont melletti sétányon az Újbudai Mézes Napok – Termelői Mézvásár. Az itt megjelent méhészek kistermelői „gondos gazda” szemléletének köszönhetően az ország különböző tájegységeiről származó hagyományos, különleges mézfajtákat kóstolhatnak, illetve vásárolhatnak az idelátogatók.

A Liszt Ferenc Kamarazenekar zeneakadémiai évadnyitó koncertjén az együttes és új művészeti vezetője, Várdai István először lép fel együtt a budapesti közönség előtt. A csellóművész Beethoven 3. szimfóniája előadásához karmesterként is zenekara élére áll október 25-én este, így ünnepelve a zeneszerző születésének 250. évfordulóját.

Október 27-én végre lehull a lepel a Nagy Emma Quintet második albumáról, a Low Frequency Oscillatorról. Balladák, erőteljes lüktetések, váltakozó metrumok és harsány szólók, kiegészítve a zenekar előző lemezének nyers álomszerűségével, improvizációs sokszínűségével, és Mester Dániel szaxofon játékával.

„Csütörtökönként a remek fogások, jobbnál jobb koktélok és az utánozhatatlan panoráma mellé élőzenével is kedveskedünk Nektek, hogy a MemoRise élmény még felejthetetlenebb legyen! Párosaink hétről hétre remek zenéket hoznak, R’n’B, pop és jazz változatokban.”

Október 31-én, szombaton speciális szabályok és szigorú ültetési rend elfogadása mellett lesz látogatható A hattyúk tava című balettelőadás a Magyar Állami Operaház felújítása miatt az Erkel Színházban. A 19.00 órakor kezdődő műsorra, amely A diótörő után az egyik legkedveltebb balett, az e-jegyiroda.hu-n lehet belépőt váltani.

„Ismét egy kiváló alkalom, hogy valami eszeveszett maskarába bújva mulasson együtt a társaság! Mi gondoskodunk a körítésről: lesznek speckó halloweeni italok, külön halloweeni zeneválogatás lemezlovasaink tálalásában és az elmaradhatatlan Neverland-hangulat! Tarts velünk idén is egy újabb felejthetetlen halloweeni bulira!!”