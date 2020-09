Újra összeáll az UP!

Bizonyára mindenki emlékszik még az Ez az enyém ez a nap kezdetű dalra, mely az Ujvári Péter által alapított UP! zenekar egyik felejthetetlen slágere volt. Október 9-én újra összeállnak az Akvárium Klubban, hogy egy felejthetetlen koncert keretében idézzék meg a múltat.

Ujvári Péter az UP! zenekar alapítója, zeneszerző, énekes, producer, most 2020 őszére összerántotta a produkciót és megszületett az új UP!. A stílusukhoz, melyet sunshine-boogie-nak neveznek, hűek maradtak. Ugyanaz a zenekar, de mégis más, ugyanaz az életvidámság, de kicsit már nagyobb tapasztalattal, Ujvári Péter és az UP! energiaszintje pedig mit sem változott.

“A zenéről nehezen lehet beszélni, hallgatni kell, hogy megszeressük, véleményezni tudjuk, tetszik-e vagy sem. Ezért mostantól mindenkinek szeretettel küldjük az új UP! zenéket és klipeket a jövőben. A zenekar alap felállása: dob, basszus, gitár, dj, fúvósok, melyeket a modern elektronikus hangszerek és kütyük segítenek ki. Koncerteken a banda teljes alaplétszáma 8 fő lesz, mely hangzás igazán egyedi stílusra vall majd” – mesél az új felállásról Ujvári Péter.