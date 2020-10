Töltődj fel kortárs kultúrával!

A régió és az ősz egyik legfontosabb összművészeti eseménysorozata, a 29. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál 2020. október 9-től 17 napon át, számtalan műfajban, izgalmasabbnál izgalmasabb helyszíneken, szerte a fővárosban arra keresi a választ, hogyan kínál új perspektívákat és teremt lehetőséget a közös gondolkodásra a kortárs művészet.

Rendkívüli időkhöz rendhagyó szabályok dukálnak, és idén kétségtelenül szokatlan körülmények között valósul meg a fesztivál, de a szervezők mindent megtesznek azért, hogy a művészek és a nézők egyaránt biztonságban érezhessék magukat, és az aktuális egészségügyi iránymutatásoknak maximálisan megfelelve hódolhassanak a művészet és a kulturális programok élvezetének.

A fesztivál számtalan különleges bemutatót tartogat, több műfaj magyar világsztárjai készülnek rendhagyó projekttel: újcirkusz és táncművészet fonódik össze a cirque danse formabontó műfajában a világhírű magyar társulat, a Recirquel Solus Amor című vadonatúj előadásának köszönhetően.

Óriási várakozás előzte meg, és igazi tudományos-művészeti szenzációnak ígérkezik a Barabási Lab Rejtett mintázatok – A hálózati gondolkodás nyelve című kiállítása, amely Barabási Albert-László fizikus és hálózatkutató kutatásaira épül. Barabási és nagyszerű nemzetközi csapata munkásságának középpontjában a dolgok és jelenségek közötti, leggyakrabban láthatatlan összefüggések keresése és az ismétlődő mintázatok felderítése áll, eredményeiket pedig egyebek mellett rendkívül látványos adatszobrok és a kiterjesztett valóság eszközeinek segítségével öntötték vonzó vizuális formába!

Mintegy 110 Sean Scully-művet – köztük monumentális festményeket, papírmunkákat, plasztikákat és fotóműveket – mutat be a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria közös tárlata. A kiállítás jelentősége hatalmas, az absztrakció legfontosabb kortárs képviselői közé tartozó Scully életművét a kelet-közép-európai régióban először csodálhatja meg a képzőművészetre fogékony közönség.

Felkavaró és elgondolkodtató előadással érkezik a Trafó Kortárs Művészetek Házába a kivételes erejű dokumentumszínházi produkcióiról ismert nemzetközi sztárcsapat, Stefan Kaegi, Dominic Huber és a Rimini Protokoll. A Nachlass – Pièces sans personnes (Hagyaték) című előadás nyolc valódi ember példáján keresztül mesél életről, halálról, hagyatékról és arról, hogy az egyéni döntések nyomán hogyan állhat össze közös örökségünk. Mit hagyunk itt azoknak, akiket szerettünk, és mit a társadalomnak, amelyben éltünk? Az előadás angol, német és francia nyelven, magyar és angol felirattal látható.

KOMP néven újul meg és a Tesla Loft letisztult tereibe költözik a komoly hagyományokra visszatekintő Mini-Fesztivál, a Magyar Zeneművészeti Társaság kortárs zenei válogatása. De a kortárs komolyzene beköltözik a Belvárosi Plébániatemplom és a Három Holló Kávéház falai közé is, ahol a Fischer Annie Night programjának keretében hat ifjú zeneszerzőnő kompozíciói hangzanak el – mindegyik ősbemutatóként. Kozmikus interakciók címmel Bartók, Ligeti és Eötvös műveiből válogat zongorakoncertjén Borbély László és Kiss Péter, míg Oláh Krisztián a vonószenekar és a jazzkvartett kapcsolatának kortárs átértelmezésével kísérletezik a Zeneakadémián. Felejthetetlen kamarazenei pillanatokat ígér az Accord Quartet vagy épp a Studio5 estje is, az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány koncertjén pedig napjaink egyik legjelentősebb brit zeneszerzője, George Benjamin Three Inventions (1995) című kompozíciója is felcsendül, magyarországi bemutatóként.

De a könnyűzenére vágyóknak is bőséges koncertkínálattal készültek a szervezők: nekik az Akvárium Klub DownTown CAFe elnevezésű sorozata mellett az A38 Hajó is tartogat hallgatni- és néznivalót. Utóbbi helyszínen mutatja be új lemezét a Belau, és Circadian című albumával érkezik a handpan osztrák virtuózának zenekara, a Manu Delago Ensemble is. A fesztivál nyitónapján pedig a város legjobb kávézói és reggelizőhelyei alakulnak rendhagyó koncerthelyszínné az INTRO sorozat fellépőinek – többek között Jónás Verának, Kocsis Bencének, a Volkovának vagy épp Csorba Lócinak – köszönhetően.

A képzőművészeti vásárok iránt érdeklődőket idén is az Art Market Budapest, a kortárs irodalom szerelmeseit az őszi Margó Irodalmi Fesztivál, a világzenei programokra kíváncsiakat egy újragondolt, formabontó Budapest Ritmo várja idén októberben.

