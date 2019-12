A karácsonyi finomság, aminél nincs is szebb ajándék – RECEPT

Alegtöbben nagyra értékelik a gasztroajándékokat, amelyekről egyébként korábban már írtunk. Itt is van ez az igazán könnyen elkészíthető ajándék, ami hasznos, pénztárcabarát, és mégis nagy örömöt lehet szerezni vele. Egy isteni finom brownie mix receptjét hoztuk el neked!

Mit kell tenned?

A száraz hozzávalók keverékét szépen becsomagolva, felcímkézve töltsd egy egyszerű befőttesüvegbe, és lényegében már készen is vagy! Természetesen használati utasítással ellátva praktikus átnyújtani szeretteidnek. Az egész művelet körülbelül félóra alatt megvan, úgy, hogy még a konyhapultot is letakarítottad magad után. Ennek a receptnek a mintájára kikísérletezhetsz muffin vagy torta mixeket is, sőt, egészségesebb, cukor-, vagy gluténmentes keverékeket is.

Hozzávalók

25 dkg cukor

20 dkg liszt

4 dkg kakaópor

2 púpozott tk sütőpor

csipet só

Elkészítés

Óvatosan keverd össze a hozzávalókat egy habverővel, míg homogén port nem kapsz, majd kanalazd egy befőttes, vagy csatos üvegbe és jól zárd le. Díszítsd masnival, textillel, címkével, ahogy jól esik, és mellékeld hozzá a következő használati utasítást.

Melegítsd elő a sütőt 175ºC-ra. Keverj össze egy tálban 2 felvert tojást, 2 tk. vaníliakivonatot, és 8 dkg olvasztott vajat, majd add hozzá az üveg tartalmát. Óvatosan forgasd össze, majd egy sütőpapírral bélelt, kb. 23 cm x 33 cm-s tepsiben süsd 25-30 percig. Akkor jó, ha a teteje már ropogós, de belül még krémes, ne süsd túl!

A receptért köszönet Csigó Zitának. Még több finom receptet az Ízes Élet honlapján találsz.