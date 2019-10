Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová érdemes ellátogatni szeptemberben

Egy skandináv kulináris utazás és egy instagramolható reggelizőhely is részét képezi az e havi újonnan nyílt vendéglátóhelyek listánknak, sőt az elektronikus zene szerelmesei is új budapesti mekkának örvendhetnek.

Miután végigsöpört a skandináv térségen, a mi Budapestünkre is elérkezett a zabkásaőrület, méghozzá a Fågel (a madár szavunk svéd megfelelője) formájában. A Hold utcai kávézót Fekete Gergő nyitotta, a szomszédos Artizán pékség tulajdonosa, azzal a céllal, hogy létrehozza a belvárosi reggelizőhelyek vegán/organikus megfelelőjét. Az élénk színekben pompázó kásák, melyek édes és sós változata is elérhető, növényi tejből, bio zabpehelyből és friss, helyi alapanyagokból készülnek, de a Fågel hidegen préselt gyümölcs- és zöldséglevei, illetve chiamagos pudingjai sem tartalmaznak adalékanyagokat vagy cukrot.

1054 Budapest, Hold utca 3.

Több hónapnyi kemény munka után, szeptember közepén nyitott meg az elektronikai zenerajongók legújabb mekkájaként számon tartott Heaven Club Budapest szívében. A stílusos klub a mindig nyüzsgő Vörösmarty téren található, az első pesti takarékpénztár egykori, még mindig impozáns épületében. A kivételes hangrendszernek, exkluzív kiszolgálásnak, világhírű akrobatáknak, táncosoknak és művészeknek hála biztos, hogy remekül telik majd minden este, amit a Heavenben töltesz. Ne feledd, péntekenként a house kedvelőit várják, míg szombatonként queer estek lesznek terítéken.

1052 Budapest, Deák Ferenc utca 5.

“A Habsburg kultúra újra divatba jött” – írta a The Economist roppant éles szemű újságírója tavaly. Az Osztrák-Magyar Monarchia iránti új keletű érdeklődés manifesztációja a tágas, Madách téri Fiaker, amely 400, természetesen az egykori monarchia borvidékeiről származó márkát felvonultató borkínálattal és bisztró stílusú menüvel várja vendégeit. Utóbbit autentikus, nosztalgiázásra okot adó fogások, mint például a bőséges gulyás, burgenlandi fogasfilé, pörköltek, illetve Sacher torta és isteni kávék színesítenek.

1075 Budapest, Madách Imre út 11.

A reggeli a nap legfontosabb étkezése, amit jól szemléltet a reggelizőhelyek gombaszerű elszaporodása Budapesten. A Magyar Nemzeti Múzeum közvetlen közelében található Mindenem viszont több egy szimpla, napindításra szakosodott kávézónál: modern konyhájában reggeli ételek mellett ebédmenük is készülnek. Habár a szezonális hozzávalók és a magyaros ízvilág dominál a nagy üvegablakok mögött, egy céklás-humuszos bagett vagy egy pohár tápiókapuding eperpürével is mindig akad, hogy valóra váltsa a nassolni vágyók legvadabb álmait.

1088 Budapest, Múzeum körút 10.

Magyar Levente és Mészárovics Mirtill Káldy Gyula utcai vendéglátóhelye változatos reggeli ételekkel várja vendégeit: az étlapon találunk palacsintát angol módra, bageleket, csokis muffint és friss smothie-kat is. A Budapest talán leglátogatottabb negyedének egyik csendesebb utcájában található The Good Morning (nagyjából: A jó reggel) helyieket és turistákat egyaránt szívesen lát hangulatos vendégterében. A maga 2-3 havonta változó kínálatával, baráti áraival és mindig mosolygós felszolgálóival, a The Good Morning a hét minden napján jobb kedvre derít, reggel 7 és délután 5 között.

1061 Budapest, Káldy Gyula utca 4.

Ki gondolta volna, hogy a főváros legfinomabb churrosára néhány méterrel a föld alatt bukkanhatunk? A Kálvin téri metróaluljáróban található Churro Shopban az édesszájúak kedvükre válogathatnak a spanyol desszert különféle ízesítései közül. A házi sült tésztát kérhetjük magában vagy fagyival, amelyet felturbózhatunk 16 feltét valamelyikével, többek között fehér csokiforgáccsal, pillecukorral, gumicukorral vagy Oreo keksszel. Ha valami édességre vágysz, kanyarodj a Churro Shop felé, az ízlelőbimbóid hálásak lesznek.

1092 Budapest, Kálvin téri aluljáró

Néhány héttel ezelőtt megnyitott Budapest legújabb technoklubja, a zenei irányzat magyar rajongóinak legnagyobb örömére. A tulajdonosok az underground elektronikus zene templomává szeretnék felfejleszteni a DFRNTroomot, ahol a szentháromság megtestesítője az industrial techno, a house és a melodic techno. A 300 ember befogadására alkalmas klub a belvárosból 10 perc alatt megközelíthető a 9-es és 909-es buszjáratokkal. A rácsfalak és láncok díszítette enteriőr az egykori rave partykat idézi, ahol az őszi szezonban olyan DJ-kkel találkozhatunk, mint Axel Karasis, Dustin Zahn vagy Gary Beck.

1089 Budapest, Orczy út 46-48.

Bereznay Tamás mesterséf és számos szakácskönyv írója megnyitotta első éttermét a mindig nyüzsgő Pozsonyi úton, a Margit híd szomszédságában. A padlócsempék és egyedi lámpaburák spanyolos hangulatot csempésznek az egyébként minimalista jegyeket viselő belső térbe: ez a fajta kettősség jellemzi a CinCin kínálatában szereplő fogásokat is. Van itt minden, mi szem-szájnak ingere, kezdve a bajai halászlétől és sólettől, a madridi pacalon és zöldborsókrémen tálalt mozzarellagolyókon át, a New Englandi kagylólevesig. Nem érdemes kihagyni egyiket sem!

1137 Budapest, Pozsonyi út 4.