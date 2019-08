Mire cseréld a drága strandkajákat?

A nyaralások hasonlóak az iskolai osztálykirándulásokhoz: az étkezés, hogy mikor mit eszünk, a finom nassolnivalók központi szerepet töltenek be, és már indulás után néhány perccel vonzóvá válnak a táskában megbúvó szendvicsek. Ha a Balatonon járunk, könnyen elcsábulunk a strandon, ha hekrről, lángosról vagy vattacukorról van szó. Ennél azonban vannak sokkal költségkímélőbb, ráadásul finomabb alternatívák is!

Valószínűleg senkinek nem ismeretlen a helyzet, amikor a fürdés, a napozás és a naptejezés szentháromságát az állandó kérdés kíséri, hogy mikor mit lehet enni, vagy legalább inni, hiszen egy hideg sör, fröccs vagy limonádé is állandó kiegészítője a strandolásnak. Most ahhoz adunk néhány tippet, mit csomagoljunk a hűtőtáskába, hogy olcsóbban, de mégis ízletesebb fogásokkal lakjunk jól.

Ha már az italok. Vagyonokat lehet spórolni, ha bedobálunk néhány dobozos sört és pár jégakkut a hűtőtáskába, vagy egy üveg bort és egy szénsavas ásványvizet, de akár otthoni limonádéval, kávéval is érkezhetünk. A műanyagmentességjegyében azt is érdemes szem előtt tartani, hogy az otthonról hozott eszközökkel csökkentjük műanyag-felhasználásunkat és ezáltal hozzájárulunk környezetünk megóvásához. A LIDL-ben tartósan alacsony árú sörök közül is válogathatunk, de a borkínálatnak köszönhetően a fröccshöz is beszerezhetjük a legjobb alapanyagot.

Ha nem vagy tisztában azzal, hogy milyen arányban kell a különböző fröccsöket elkészíteni, érdemes ezzel is képbe kerülni a fröccskódexszel!

A mi kedvencünk a nyári nagy melegre a hosszúlépés, 1 dl bor, 2 dl szóda arányban.

A házi limonádét is feltuningolhatjuk, akár egy kis bodaszörppel, mentalevéllel, bogyós gyümölcsökkel, vagy éppen uborkával. A lényeg, hogy minél ízletesebb és frissítőbb legyen! Ha viszont valamilyen turmixot kortyolnál inkább szívesen, a neten izgalmas gyümölcs- és zöldségsmoothie-kat is találsz.

Ha az egyszerűbb megoldások hívei vagyunk, érdemes a reggelt bevásárlással kezdeni, és finom, ropogós péksüteményeket venni, pogácsát, kakaós csigát, croissant-t például, néhány gyümölcsöt, különböző magokat pedig napközbenre betárazni. Miket csomagolhatunk a hűtőtáskába, ha egyszerű, de nagyszerű falatokra vágyunk?

sárgadinnye felkockázva, pármai sonkával

görögdinnye, fetasajt, lilahagyma, mentával összekeverve

mozarrellagolyócskák, koktélparadicsommal, egy üveg pestóval, maga a mennyország

összeállíthatunk kenegetős krémeket (tonhal, guacamole, körözött, de a hűtsére figyeljünk oda kellő mennyiségű jégakkuval), melyeket friss baguette-tel, de akár csíkokra vágott zöldésgekkel, répával, uborkával és zellerrel is fogyaszthatunk, de humuszt is vehetünk készen, zöldségekkel az is isteni

magokból és aszalt gyümölcsökből készíthetünk granolát, amit egész nap csipegethetünk

müzliszeletek, kekszek, ha csak nassolnánk valamit

a felkockázott gyümölcsökből készült saláta a legjobb helyettesítője lehet a jégkrémnek

sajtválogatás, szőlővel, borral és dióval az igazi!

Amit semmiképp se felejtsünk el még magunkkal vinni az ételekkel megpakolt hűtőtáskán kívül:

konyharuha papírtörlő, szalvéta

vágódeszka, vágókés

evőeszköz

dugóhúzó és sörnyitó

szemeteszsák

Ha ezeknél tartalmasabb fogásokat is szeretnénk enni napközben, a LIDL-ben előre elkészített salátákat, smoothie-kat, hűtött készételeket is vehetünk, de ha szánunk rá időt, a félkész termékeket reggel megfőzve is elcsomagolhatjuk. Hamburger, tortelloni és lasagne is lehet a menü. De a homemade hotdog is szuper opció, otthon csak ki kell főzni a virslit, venni néhány bucit, mustárt, ketchupot, majd felturbózhatjuk sajttal és zöldségekkel, mindenki kedvére a hűtőtáskából.

Ha pedig gasztronómiai kihívásként is van kedvünk értelmezni a nyaralást, mi magunk is főzhetünk, akár a nulláról. Rengeteg étel szállítható könnyedén, a körülöttünk napfürdőzők pedig csak irigy pillantásokkal találgatják majd, vajon melyik büféből szereztük be az ebédünket.

Széll Tamás receptje alapján készíthetünk indulás előtt egy könnyű ropogós sajtos tortillát, kétféle zöldséges mártogatóval vagy egy pikáns kuszkuszsalátát csicseriborsóval és kecskesajttal.

Azon túl, hogy így sokkal tudatosabban és költséghatékonyabban kivitelezhetjük az étkezéseket a nyaralás alatt, az így megspórolt pénzt elkölthetjük este egy igazán hangulatos éttermi vacsorára vagy különböző izgalmas programokra és élményekre a Balaton körül! A titok itt is abban rejlik, hogy merjünk kicsit kreaívabbak lenni, esetleg szánjunk több időt arra, hogy kigondoljuk, mivel tölthetjük meg a hűtőtáskánkat, annak érdekében, hogy igazán finom ételeket fogyasszunk, ráadásul sokkal gazdaságosabban, mintha csak palacsintát és hekket vettünk volna a legközelebbi büfében. Élménynek sem utolsó, amikor kipakoljátok az otthonról hozott finomságokat, és akár üvegpohárral koccintotok, miközben a Balatonban gyönyörködtök, és a pokrócon heverésztek a parton! Ti is kedvet kaptatok, hogy legközelebb már hűtőtáskával vonuljatok le a strandra, igaz?