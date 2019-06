Mi kell egy tökéletes nyári grillesthez?

Ha meg kellene határoznunk, hogy mit szeretünk a nyárban a leginkább, mi, a szerkesztőségben egyöntetűen azt a nyáresti életérzést emelnénk ki, amikor összegyűlik a társaság, és a naplemente mellett eszünk, iszunk, grillezünk és beszélgetünk. Ehhez tulajdonképpen semmi másra nincs feltétlenül szükség, csak kellemes melegre, minden más rajtunk múlik és a kreativitásunkon. De lássuk, mivel tehetünk egy grillestet igazán különlegessé és emlékezetessé.

Ételek:

A nyári grillpartyk egyet jelentenek a kánaánnal azok számára, akik imádnak enni. A legjobb, ha megbeszélitek egymás között, hogy mindenki hoz valamit, és valaki a húsokat intézi, míg mások a salátát, a köretet vagy a desszertet vállalják be. A húsok esetében érdemes a LIDL előre pácolt verzióit választani, hiszen ma már isteni ízesítések közül szemezgethetsz, ráadásul sok időt is megspórolhatsz, ha a buli spontán ötletből fakad. Sokan a csirkét részesíti előnyben, de a tarja is telitalálat, ha pedig igazán nagy gourmet-k vagytok, kolbászt, virslit, halat és zöldségeket is grillezhettek. A saláták terén is lehetsz eggyel merészebb, ha az egyszerű kevert vagy görög salátánál kicsit izgalmasabb kulináris kalandokra vágytok. Jó választás lehet például Széll Tamás receptje alapján egy pikáns kuszkuszsaláta, csicseriborsóval és kecskesajttal, melyet már akár 30 perc alatt össze lehet dobni. A receptet ITT találod!

Széll Tamásnak az alábbi tippjei vannak még a grillezéshez:

Nagy hő! Várjunk, míg kellően bemelegszik a grill és átforrósodik a rostély!

Használjunk faszenet! A fával ellentétben a faszén gyorsan és egyenletesen melegszik át. Mire a fa parázzsá válik, már mindenki nagyon éhes lesz…

Óvatosan a zsiradékkal! A grillezendő hús vagy zöldség felületét vékonyan, egyenletesen kenjük meg olajjal, ne tocsogjon benne! Ha az olaj sütés közben a tűzre csepeg, begyullad, füstöl és kormol.

Érezzük a grillezést! A grillezés nem egyenlő a túlsütött, száraz húsokkal! Addig süssük, amíg minden kellően átsül, de még szaftos! Grillezés után is pihentessük a húsokat pár percig, mielőtt elfogyasztjuk!

Az íz! A magas hő és a faszén-fa jellegzetes aromája összetéveszthetetlen aromajegyeket, pörzsanyagot ad a húsoknak és a zöldségeknek.

Desszertnek telitalálat lehet egy finom gyümölcssaláta a friss idénygyümölcsökből, de egy epermisuval szem nem marad szárazon a boldogságtól.

Italok

A fröccs örök klasszikus, de egy könnyű fehér- vagy rosébor önmagában is jólesik a nyári estéken. A LIDL-ben ráaádsul már Herczeg Ágnes borszakértő segítségével fedezhetjük fel hazánk borvidékeinek remekeit. De egy bársarkot is kialakíthatsz, ahol különleges nyári frissítőket kínálsz, akár alkoholmentes formában. A neten pillanatok alatt kismillió receptet lehet találni, most hozunk rögtön kettőt!

Nyomtatás Alkoholmentes gránátbomba: Hozzávalók 1 darab gránátalma kikapart belseje

2 evőkanál vaníliás joghurt

1 csésze pirosbogyós gyümölcs Elkészítés Turmixold össze a hozzávalókat, és már kész is!

Nyomtatás Southside Rickey Hozzávalók 8 cl gin

4 cl facsart lime-lé

3 cl cukorszirup

5 db mentalevél Elkészítés Mindenek előtt a cukorszirupot készítsd el, amihez nem kell mást tenned, mint felforralnod egy liter vizet, ebben elkeverned fél kiló cukrot és hagynod kihűlni.

A szóda kivételével minden hozzávalót dobj a shaker aljába pár szem jégkockával – ha nincs shakered egy nagyobb bögrébe jól illeszkedő pohár is megteszi –, rázd össze jól, töltsd ki egy pohárba, tegyél bele pár jeget, néhány cikk lime-ot, húzd fel szódával, vagy savas vízzel és már ihatod is!





Dekor:

Már egészen kis erőfeszítéssel, rengeteget hozzá lehet adni egy grillparty hangulatához. Lampionok, fáklyák, gyertyák, színes, vidám szalvéták a kezdőszett darabjai, de ha egy-két kártyát is írsz, például a vendégek nevével és az elkészített fogásokról, máris az év partyszervezőjének érezheted magad. Ha pedig tényleg a vendégek teljes lenyűgözése a cél, egy kertmozit is berendezhetsz a kertben projektorral, de ez már kicsit komolyabb erőfeszítést igényel, de kétségtelenül a nyár legemlékezetesebb összeröffenését tudhatnád a magadénak.

Hangulat:

Egy Spotify-listával és egy bluetooth-os kihangosítóval is nagyot dobhatsz az este színvonalán. A lounge, chill, bossa nova vagy akár a garden party kifejezésekre keresve playlistek tömegét találod, melyek jól passzolhatnak a hangulathoz. Ha az evés-ivás-beszélgetés trióját kiegészítenéd még egy kis szórakozással, valamilyen társas is jó alternatíva lehet, ha a kertmozit túl sok szervezést igényel. A klasszikus kártyajátékok mellett, az Activity lehet a legjobb opció, amit akár úgyis játszhattok, hogy csak cetlikre írtok szavakat, melyeket el kell mutogatni, de a Dixit, a Concept vagy akár ebben a korábbi cikkünben összegyűjtött társasok is garantált szórakozást ígérhetnek. Ha sok gyerkőc is érkezik a kerti partyra, érdemes egy játszósarkot is kialakítani, de a legkisebbek a díszítésbe is örömmel besegítenek!

Hogy még több időt megspórolhass, össze is állítottunk neked egy bevásárlólistát, hogy célirányosan indulhass beszerezni a hozzávalókat!