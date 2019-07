Bringázd körbe a Balatont egy különleges útvonalon!

A Balaton körbebiciklizése sokak bakancslistáján szerepel. Akár egyedül, akár barátokkal vagy családdal tervezed a tókerülést, az útvonal megtervezése, a pihenők, szállások, élelmiszerboltok vagy éppen a bringaboltok számba vétele alapvető fontosságú. Ebben segítünk neked praktikus tanácsokkal és az alábbi útvonaljavaslattal, ami – ahol tudja – nem a „klasszikus” balatoni bringautat követi, ezért akár azok is kipróbálhatják, akik már korábban körbebringázták a magyar tengert. Ráadásul, úgy alakítottuk ki a menetrendet, hogy folyamatosan be tudj iktatni pihenőket és szüneteket olyan állomásokon, ahol a közelben találsz boltot, hogy minden hozzávalót beszerezhess a tökéletes kerékpártúrához!

Hogyan készülj fel a biciklitúrára?

Szervizeltesd a bringádat túra előtt vagy bérelj megbízható kerékpárkölcsönzőből a Balatonnál!

Legyen nálad felszerelés defektjavításhoz: bringás szerszámkészlet (multitool) és defektjavító-készlet mellett érdemes egy pár belsőt is vinni, és ne feledkezz meg a pumpáról sem!

Könnyen száradó, légáteresztő ruházattal készülj, érdemes kerékpáros nadrágban végigtekerni az utat!

Igyál sok vizet! Ne akkor, amikor szomjas vagy, hanem menet közben rendszeresen, pl. óránkénti ivószünetet beiktatva. Egynapos bringatúrán 2-3 liter folyadékot is meg kell inni! A boltokban kapható sportitalokkal vagy pezsgőtablettákkal (szó szerint) színesítheted a vízfogyasztásod. Az utak mentén található kutakból töltsd újra a kulacsod, nem kell egyszerre több liter vizet cipelned!

Legyen nálad harapnivaló (kiváltképp, ha gyerekekkel mész), ami a főétkezések között biztosít energiát a bringázáshoz. Ez lehet egy banán, energiaszelet vagy keksz is, a lényeg, hogy kis helyet foglaljon, de bármilyen nassolnivalóra vágysz is, a LIDL üzeleteiben beszerezheted őket!

Védekezz a nap ellen! Ivó- vagy pihenő szünetekben használj naptejet, a fejedet bukósisakkal vagy sapkával védd a tűző nap ellen, és viselj napszemüveget!

Kerüld a dél körüli órákban a napot! Ebédeljetek 12-14 óra között vagy iktassatok be a legmelegebb órákra valamilyen árnyékos/zárt/vizes programot (múzeum, strand stb).

A cuccodat ne hátizsákban cipeld, hanem a bringán! Csomagtartóra szerelhető oldaltáskákat könnyen beszerezhetsz, de akár bringás utánfutót is vehetsz, ha családdal kerékpározol. Háton cipelni dolgokat nemcsak a komfortérzetet rontja nagyban, de hosszú távon megterheli a hátat és a derekat.

A kerékpártúra során az alábbi pontokon szerezheted be a hozzávalókat a LIDL üzleteiben a Balaton körül:

Az útvonal mindkét irányból járható (veszprémi vagy siófoki indulással) és a start helyszínei akár vonattal is megközelíthetők, így könnyen vághat saját bringával a kiruccanásnak akár az egész család. Mi azért javasoljuk mégis a veszprémi indulást, mert ez esetben a dimbes-dombosabb szakasz a túra elejére esik, míg a sík részek és a strandolási lehetőségek a túra második felében várják az addigra már fáradtabb bringázókat. A teljes útvonal kerékpárúton vagy nagyon kis forgalmú utakon halad, így gyerekekkel is végigbringázható néhány nap alatt.

Az útravalókat beszerezhetjük Veszprémben, majd a várost nyugati irányban, Nemesvámos felé hagyjuk el a kiépített bringaúton, ezután dombokon és völgyeken keresztül haladva Nagyvázsonyig bringázunk. A településen nem csak a Kinizsi-várat érdemes megnézni (ahol júliustól augusztusig a Várjátékok programjai zajlanak minden nap), hanem azt a pálos kolostorromot is, ahol Kinizsi Pál sírhelye is található. Remek, árnyékos pihenő, sajnos vízvételi lehetőség híján.

A pihenőt követően Mencshelyen keresztül a Káli-medencébe gurulunk, ahol a környező falvak valamelyikében szállhatunk meg. Mi azért ajánljuk Köveskált, mert a panorámás bringás büfétől (Kerékbár) kezdve a fine dining éttermekig (Káli Art Inn) minden megtalálható, hasonlóképpen a szállások széles választékához. (45 km)

Másnap Tapolcát érintjük, ahol a tavasbarlangban csónakázás nagy élmény lehet a gyerekeknek, de a Malom-tó is remek pihenőhelyül szolgál. A Malom-tó partján viszont tilos a bringázás, ezt tartsd tiszteletben! Szigligetnél csatlakozunk a balatoni bringakörhöz, és Keszthelyig tekerünk tovább. A szakasz vége felé Gyenesdiáson kézműves fagylalttal (Bringatanya) kaphatunk új erőre. (50 km)

Utunk innentől szinte teljesen sík lesz, így egy nap alatt akár Balatonlelléig is eljuthatunk, miközben a fonyódi Várhegy-kilátóból a déli part legszebb panorámájában gyönyörködhetünk, és még fürödhetünk is a szabadstrandok valamelyikén. Ha még nem volt elég a természetből az Balaton-felvidéken, érdemes egy kitérőt tenni a Kis-Balatonhoz is. Ehhez Fenékpusztánál kell letérnünk Sármellék felé, és követni a bringautat, mely Sármelléken át Zalavárig vezet. A környéken a Kányavári sziget, a Kis-Balaton Ház, a vörsi tájház vagy éppen a zalavári történelmi emlékpark várja a Kis-Balaton bringaúton érkezőket. Ha jó étteremre vágysz, Balatonlellén a Vitorlás Éttermet érdemes felkeresni, ha azonban csúcsgasztronómiánál nem adod alább, akkor az ország egyik legjobbját, a Kistücsök Éttermet keresd Balatonszemesen. (55 km, a kis-balatoni kitérő nélkül!)

Körünk utolsó szakaszán kevesebb a látnivaló, így az elválasztott bringaúton a Balatonlelle-Veszprém közti 70 km is legyűrhető, egy siófoki megállóval. Veszprémbe viszont fel kell másznunk utunk legmeredekebb és leghosszabb emelkedőjén (azért nem kell megijedni, mindössze 200 méter szintkülönbséget kell leküzdeni 10 km alatt). (75 km)

Teljes táv: 225 km / Szintkülönbség: 675 m / Időigény (gyerekekkel, kényelmes tempóban): 4-5 nap

Ha elsőre túl nagy falat ez a 220 km, és nem a Balatonban fürdés az elsődleges szempont, hanem a természet, a kerékpározás, az evés-ivás és a pihenés, akkor a Veszprém–Keszthely közti 100 km-t javasoljuk. Akár egy hétvége alatt is kényelmesen megjárható, oda-vissza vonattal; várromok (Csobánc, Szigliget), kőtengerek (Kővágóörs, Szentbékkálla), bazaltorgonák (Hegyestű, Szent György-hegy), kolostorromok (Salföld, Nagyvázsony), borospincék (Káli Kövek, Pálffy Pincészet, Laposa stb.) teszik felejthetetlenné az utat.

LIDL-üzletek a túra során:

Veszprém: Cholnoky Jenő u. 21. vagy Észak-keleti útgyűrű 2.

Tapolca: Veszprémi út 1.

Keszthely: Tapolcai út 45/a vagy Sopron utca 43.

Fonyód: Ady Endre u. 57-59.

Balatonlelle: Rákóczi út 307.

Siófok: Zamárdi u. 1-2.

