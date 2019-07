Családosan a Balaton körül

Ha a fürdőzés és a parton való kártyázás vagy labdázás már nehezen köti le a család legkisebb tagjait, érdemes útra kelni és felfedezni a Balaton programkínálatát a gyerekekkel érkezők számára. Színház, állatkert, kalandpark és sportolási lehetőségek is szép számmal akadnak a tó körül, így az apróságok biztosan nem fognak unatkozni ezen a nyáron.

Fordított ház és Kalandpark

Kicsiknek és nagyoknak is egyedülálló élmény lehet egy látogatás a Siófok és Balatonszéplak-felső határában elhelyezkedő fordított házban. A kétszintes építmény kívül-belül fejjel lefelé került berendezésre, így akár a konyhában, akár a fürdőszobában járunk, szédületes élményben lehet részünk. Ha aktív kikapcsolódásra vágyunk, töltsünk el egy tartalmas napot a Balatonboglár Kalandparkban, ahol egy 4 km hosszú kötélpálya, egy 10 méter magas mászófal, sőt még egy 580 méter hosszú, zajtalan bobpálya is vár ránk. A helyszínen elsajátíthatjuk, továbbá az íjászat alapjait is. A nap végén pedig a Várdombon álló Gömbkilátót is felfedezhetjük. A fürdőzés szerelmeseinek mindenképpen érdemes kipróbálni a Water World Kenese vízre épített élményparkját, ahol különböző nehézségű akadálypályákon, mászókákon, hintákon és csúszdákon játszhatnak a kalandvágyó gyerekek és kísérőik. Jó hír, hogy a több, mint 1200 m2-es felület ezen a nyáron 35 új elemmel (pl. céltáblával és trambulinnal) bővült. A Balaton körül az állatbarátokat is számtalan kikapcsolódási lehetőség várja. Jó idő esetén érdemes ellátogatni a 2012-ben nyílt gyenesdiási Festetics Imre Állatparkba, ahol egy 4,2 hektáros területen őshonos magyar állatfajokkal (pl. nemesített magyar kecske, fodros tollú lúd) és hazai vadfajokkal (pl. gímszarvas, fácán) találkozhatunk. A legfiatalabb vendégek pedig még egy kisállat-simogatóban is barátkozhatnak a park lakóival.

Vízi és mesevilág

Ha az időjárás nem kedvező egy szabadtéri programhoz, a Balaton élővilágával fedett helyen is lehet ismerkedni. Füreden a Bodorka Látogatóközpontban a tó teljes állatvilága tanulmányozható, különös tekintettel a balatoni halfajokra. 15 édesvízi akvárium, illetve 2 terrárium mutatja be a magyar tengernél jellemző fajokat, valamint a horvátországi testvérváros, Opatija jóvoltából 2 tengeri akvárium ízelítőt nyújt az Adria vízi világából is. Ha a kedvezőtlen időjárás az estét is érinti, könnyen kárpótolhatjuk a gyerekeket egy szórakoztató előadással a balatonszárszói Csukás Színházban. Ez az ország egyetlen olyan intézménye, mely kizárólag gyermekelőadásokat tart repertoáron, és a nyár folyamán számtalan mesedarabbal készül. Érkezik majd Micimackó, Pinokkió, Vuk és természetesen a névadó magyar művész legismertebb karaktere, Süsü, a sárkány sem hiányozhat a műsorról.