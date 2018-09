Mit lát egy hajléktalan Budapestből? – Szavazz a kedvenc My Budapest-képedre!

A hajléktalanokat segítő jótékony akcióiról híres Budapest Bike Maffia idén harmadjára rendezi meg a My Budapest Photo Projektet. A különleges kiállítás képeit mind hajléktalanok fotózták, eldobható kamerával, lencséjük előtt pedig Budapestet örökítették meg, úgy, ahogyan ők látják a várost.

A beérkező több mint 500 képet szakmai zsűri szelektálta, melynek tagjai a Budapest Katalógust készítő Szöllősi Mátyás és Csoszó Gabriella, fotóművész, tanár, aktivista. Az így kiválogatott legjobb 50 képet mától a Madách téren nézhetjük meg.

Az alkotásokra szavazni is tudsz, egészen szeptember 16-ig. A legjobbnak ítélt 12 képből 2019-es naptár készül, melynek megvásárlásával a képek készítőit támogatod.

A My Budapest Photo Projekt azért is egyedülálló kezdeményezés, mert felhívja a budapestiek figyelmét a fővárosi társadalom peremére szorult emberekre. Sőt, nemcsak rájuk, hanem arra a világra is, melyet ők látnak, amikor Budapest utcáin sétálnak.

A kiállítás képei nem “megcsinált” fotók (bár van köztük beállított kép is), a rajtuk látható idillinek cseppet sem mondható látvány a hajléktalanok mindennapi valósága, melyben élni kényszerülnek.

A My Budapest Photo Projekt segít jobban megérteni a hajléktalanok helyzetét, a nyertes képekből készült naptár megvásárlásával pedig támogatni is tudjuk őket.

További részletekért kattints ide.