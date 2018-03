Közel 180 név szerepel a VOLT programjában

Mától ismert a Telekom VOLT Fesztivál hivatalos programja, amiben a külföldi fellépőkön kívül száznál is több népszerű magyar zenekar kapott helyet.

Néhány nappal ezelőtt a Clean Bandit (UK) csapata csatlakozott a VOLT fellépőihez, de mint tudjuk, jön még:

Depeche Mode (UK), Iron Maiden (UK), Avenged Sevenfold (USA), Hollywood Undead (USA), Limp Bizkit (USA), Hurts (UK), Steve Aoki (USA), Skillet (USA), The Kills (UK-USA), Alan Walker (NO), Redfoo (USA), X-Ambassadors (USA), Rudimental DJs (UK), The Raven Age (UK).

Program

A kiegészített line-upot március 14-én 11.00 órakor, azaz néhány perccel ezelőtt tették közzé a VOLT közösségi oldalán, és alig várjuk, hogy megoszthassuk veled! Az 5 színpad részletes napi bontásáért kattints ide!

Böngéssz a magyar fellépők, programok között!

30y, Akkezdetphiai, Ákos 50!, Anna & the Barbies, Audioshake, Aurevoir, AWS, AŽUR, Bagossy Brothers Company, Barabás Lőrinc Quartet, Bëlga, Bérczesi Róbert, Blahalouisiana, Brains, Budapest Bar, Caramel, Cimbaliband, Cloud 9+, Csaknekedkislány, DeepGlaze, Deniz, DJ Jokó, Dj Radnai, Dope Calypso, Elefánt, Esti Kornél, Európa Kiadó, Fish!, Fran Palermo, Ganxsta Zolee és a Kartell, Gönczi Gábor és a Smile Rock Circus, Gustave Tiger, Hahó Együttes, Hangácsi Márton, HayDmStree, Hiperkarma, Honeybeast, Hősök, IAN Autorun, Intim Torna Illegál, Irie Maffia, Ivan & the Parazol, Járai Márk, Jónás Vera Experiment, Junkies, Kéknyúl, Kelemen Kabátban, Kiscsillag, Koalabell, Konyha, Kowalsky meg a Vega, Leander Kills, Lóci Játszik, Lord, Magashegyi Underground, Majka & Curtis live, ManGoRise, Margaret Island, Mary Popkids, Metzker Viki, Midlife Crisis, Mistery Gang, Moby Dick, Mörk, Müller Péter Sziámi AndFriends, NECC Party, New Level Empire, Ocho Macho, Paddy & the Rats, Pál Utcai Fiúk, Pair O‘ Dice, Parno Graszt, Péterfy Bori & Love Band, Punnany Massif, Quimby, Random Trip, Road, Romugro Gipsy Band, Run Over Dogs, Sativus, Szalonna és Bandája, Sopron zenél, Soul Club Budapest, Supernem, Szabó Balázs Bandája, Szabó Benedek és a Galaxisok, Szeder, Takáts Tamás Blues Band, Tankcsapda – Lukács 50!, Tátrai Tibor és a Jazztelen, Tesco Disco, The Biebers, The Bluebay Foxes, The Palace, The Picard, The Qualitons, TNT, Too Late, Useme, Vad Fruttik, Wellhello, Zanzaj.

Így juthatsz a helyszínre

Ha idén nyáron Sopronba húz a szíved, amiatt sem kell aggódnod, hogyan juss el a fesztivál helyszínére. Budapestről például transzfer buszok állnak a napijegyesek rendelkezésére. A részletekről az esemény Facebook oldalán találsz további infót.

A kedvezményes jegyekre április 13-ig (vagy amíg a készlet tart) lecsaphatsz! Ott leszel?