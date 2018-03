Triplázik a Clean Bandit, három hazai eseményen is fellépnek!

Valódi Clean Bandit-túladagolásban lesz részünk a következő hónapokban! Tavaly úgy alakult, hogy nem léptek fel a Szigeten, idén viszont Budapesten (kétszer) és Sopronban is igyekeznek kárpótolni a magyar közönséget.

A brit elektropop együttesre nagyon sokan számítottak 2017-ben, viszont akkor sajnos le kellett mondaniuk a fellépésüket. Mivel idén háromszor(!) is ellátogatnak kis országunkba, legjobb dalaikkal próbáljuk megindokolni, miért érdemes valamelyik bulijukat élőben megnézni.

A Clean Bandit 2008-ban, Cambridge-ben alakult meg, azaz idén már fennállásuk 10. évfordulóját ünneplik. Tagjai: Grace Chatto (vonós hangszerek), Milan Neil Amin-Smith (hegedű) és a Patterson testvérek, Jack (basszusgitár és szaxofon) és Luke (dob). Az első kiadott daluk az A+E, ami 2012-ben jelent meg és a banda első lemezén, a New Eyes c. korongon kapott helyet. Ha korábban nem hallottad, most pótolhatod.

Hírnevüket viszont a Rather Be c. szerzeménynek köszönhetik, ami 2014-ben jelent meg és azonnal a slágerlisták élére tört. A dal a kiadás első hetében 163 000 példányban kelt el az Egyesült Királyságban, és ehhez hasonló sikerre 1996 óta nem volt példa. (Akkor a Babylon Zoo: Spaceman c. száma produkált ilyen jó eladási számokat.)

Innen már nem volt megállás, a Clean Bandit ontotta magából a jobbnál jobb dalokat. Jött a Rockabye Sean Paul szereplésével, a Symphony Zara Larssonnal és a Tears, amiben a 2015-ös brit X-faktor nyertese, Louisa Johnson énekel.

Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie

Symphony ft. Zara Larsson

Tears ft. Louisa Johnson

Legutóbb az I Miss You c. számhoz készült videóval örvendeztették meg hatalmas rajongótáborukat, ami tavaly októberben került fel a legnagyobb videómegosztó weboldalára. Azt még nem tudjuk, mikorra várható a következő videoklip, viszont most inkább arra koncentrálunk, hogy pár hónap múlva élőben hallhatjuk őket!

A Clean Bandit június 30-án áll a Volt Fesztivál színpadjára, és augusztus 8-án lép fel a Szigeten. A fesztiválozás előtt azonban az EHF-bajnokok ligája döntőjén, május 13-án a Budapest Sportarénában is színpadra áll a banda.