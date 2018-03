Eric Prydz is jön a Balaton Soundra

Különleges élmény a magyar tenger partján fesztiválozni, főleg akkor, ha olyan világsztárok koncertjein tombolhatunk, mint azok a sztárok, akiknek részvételét a Balaton Sound szervezői korábban már megerősítették.

A bejelentett fellépők egyike a svéd DJ/producer Eric Prydz (alias DJ Pryda), akit 2004-ben kedveltünk meg egy életre, amikor Call on Me c. dalával bevéste magát az elménkbe. A szám elképesztő sikereket ért el, hiszen a slágerlisták ostromlásával egyetemben a szórakozóhelyek kedvencévé vált. Az utóbbi években talán kevesebbet hallhattunk róla, pedig a népszerű DJ nem unatkozott: a világ legjobb klubjaiban szórakoztatta a bulizókat.

A július 5-én hazánkba látogató Prydz mellett a 21 éves belga DJ/producer Henri PFR nevét is a fellépők között találjuk. A fiatal tehetség 14 éves korában kezdett el zenéléssel foglalkozni, és szélesebb körben 2014-ben megjelent Tarida c. számával vált ismertté, amit Armin Van Buuren kiadója jegyzett.

Eric Prydz

Henri PFR