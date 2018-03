Világsztárok a Balaton Soundon!

Legutóbb februárban számoltunk be a Balaton Sound fellépőiről, ma viszont újra van mit megosztanunk veletek. Végre bejelentettek pár új előadót, akik miatt idén is érdemes lesz Zamárdiba látogatni. Ha esetleg nem csekkoltátok még a fesztivál közösségi oldalát, örömmel eláruljuk, kikkel bővült a lista!

Idén a Balaton Sound színpadán üdvözölhetjük a brit popsztárt, Rita Orát, aki tavaly a Sziget Fesztiválon is fellépett volna, ám az utolsó pillanatban le kellett mondania koncertjét, mivel egy zenei díjátadó-gálán szerepelt. Végül Iggy Azelea ugrott be helyette. Reméljük, hogy idén semmi nem jön közbe, és végre élőben hallhatjuk Zamárdiban!

A fesztivál másik sztárja az amerikai rapper Big Sean lesz, akinek legújabb stúdiólemeze, a Double or Nothing 2017-ben jelent meg és nemrég Katy Perry és Calvin Harris oldalán a Feels c. számmal tört a rádiók lejátszási listáinak élére.

Július 4-8 között itt lesz még:

Big Shaq

Michael Dapaah

GoldLink

Sander van Doorn presents Purple Haze

Dreezy

Yxng Bane

Kayzo

Cristoph

Andrew Rayel

punnany massif

BRAINS

Majka & Curtis live

Wellhello

A.K.K.E.Z.D.E.T.P.H.I.A.I.

Saverne

Mi már nagyon várjuk a nyár egyik kedvenc balatoni fesztiválját! Ti ott lesztek?