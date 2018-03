És igen, végre véget ért a tél, legalábbis a naptárunkban már a tavasz első hónapjához kellett lapoznunk. Mi már alig vártuk, hogy elérkezzen ez a hétvége, úgyhogy össze is gyűjtöttük a legjobb programokat. Mutatjuk, mire jutottunk.

Csütörtök – március 1.

Bartis Attila: A szigeteken – kiállításmegnyitó és könyvbemutató – Mai Manó – 18:00

Az idén ötvenéves Bartis Attila eddigi legnagyobb fotókiállítása az elmúlt években készített felvételeit mutatja be, az alkotó második otthonául választott Indonéziában készült sorozatokat állítva a tárlat középpontjába. A majd’ száz fekete-fehér nagyítás a galéria két szintjén nem egy távoli táj felfedezésével kecsegtet, hanem ellenkezőleg, a szerző fotográfiával kapcsolatos elképzeléseit mutatja meg a képek egyéni kompozíciós rendje és témaválasztása révén.

Mitől lesz hiteles egy vállalkozás? – Codecool – 18:00

Egyenesen Amsterdamból repül haza hozzánk Tamás Egei, a TicketSwap magyarországi country managereként fog mesélni nekünk, hogy miként vált/válik a Ticketswap egy hiteles, biztonságos választássá azoknak, akiknek nem jutott eszükbe, hogy pont aznap van a nagyi szülinapja. A beszélgetést Marosi Viktor vezeti majd, aki garantáltan azokat a kérdéseket fogja megtalálni, amikből a leghasznosabb tudást lehet szerezni. Viktor a Trend FM műsorvezetője.

Vad Art Kiállítás 5 (Wild Art Exhibition) – Füge Udvar – 17:00

Engedd szabadon vad énedet egy álomdús éjszakában, az álombéli rémálmokban. Bontsd le a saját magad köré épített falakat, s építsd újra elmédet a benned rejtőző kreativitás kifejezésével. Több mint 50 művész, 50 fellépő és – különböző workshopok várnak. Vidd magaddal a hangszered a hangodat, versedet, történetedet és jammelj 17 órától egészen kora reggelig.

Péntek – március 2.

Konyhakiállítás 2018 – Papp László Sportaréna – 10:00

Az egész napos konyhatervezési tanácsadás mellett megnézheted 2018 legújabb konyhabútor trendjeit és lélegzetelállító konyabútorait. Beépíthető és szabadonálló nagygépek vadonatúj kollekciói mutatkoznak be a helyszínen, a kisgépeket pedig profi szakácsokkal együtt tesztelheted. Amellett, hogy a gépek minden funkcióját megismerheted így, még titkos fortélyokat, szakmai fogásokat is elleshetsz a séfektől. Kiegészítők terén is széles választék vár a késektől az edényeken át gyönyörű porcelánokig.

Bringaexpo 2018 – Hungexpo – vasárnapig

A kerékpározás szerelmesei ismét elmerülhetnek három napra Magyarország legizgalmasabb bringás rendezvényének élményeiben! Látványos show-k, versenyek és klassz bicajok – nálunk minden megtalálsz! A rendezvénnyel egyidejűleg a Futóexpo, az Utazás Kiállítás és a 6. Járatlan Utakon Fesztivál programjain is részt vehetsz, sőt a Dumaszínház fellépőivel is találkozhatsz.

VI. Budapesti Halfesztivál – Műcsarnok – vasárnapig

2018-ban új még jobban megközelíthető helyszínen, a Hősök tere mellett, a Műcsarnok buszparkolójában kerül megrendezésre a VI. Budapesti Halfesztivál! A belépés természetesen mindenki számára ingyenes.

Szombat – március 3.

PRE-ality workshop – Force Gym – 10:00

Ismersz olyan embert, aki edzeni kezdett és idővel egy hirtelen sérülés miatt felfüggeszteni kényszerült tevékenységét? Tudtad, hogy ízületeidet meg tudod védeni, fájdalommentesen tudod használni fáslik, könyök- és bokaszorító nélkül is? A PRE-ality workshop célja az ízületek mozgástartományának megnövelése, a “beállt területek” felszabadítása, és az ízületi fájdalmak megelőzése, megszüntetése.

KávéBár Bazár 2018 – Akvárium – 11:00-től vasárnapig

A tervezett program: Magyar Barista Bajnokság (szombat-vasárnap), Magyar Amatőr Barista Bajnokság döntő (vasárnap), Magyar Sommelier Bajnokság döntő (plusz helyszínen vasárnap), Magyar Bármixer Unió BárBeszéd konferencia (vasárnap), előadások, workshopok (szombat), valamint kiállítói standok az Akvárium összes termében mindkét nap.

Meglátjuk! | Közös ügyeink kiállítás látássérültek vezetésével – Ludwig Múzeum – 14:00

A kiállításban látható közösen létrehozott művek közelebb hozzák a látássérültekhez a vizualitás számukra mágikus és sokszor elérhetetlen világát. A művészek megismerhették a látássérült alkotótársak egyedi világát és „látásmódját”, miközben igyekeztek átadni a saját munkamódszereiket és vizuális nyelvezetüket. A látássérültek megtapasztalhatták az alkotás, a kiállítás és az ezekről való beszélgetés közösségteremtő erejét, a művészek pedig az érzékelésnek illetve a látásnak egy alternatív, ugyanakkor érvényes rendszerét ismerhették meg.

Sztálin halála (premier előtti vetítés) – Uránia – 20:30

1953 márciusában a nagy vezér meghalt, és milliók gyászolták Moszkva utcáin. Ám volt néhány ember, akinek a gyász helyett valami egészen más dolog jutott. Hruscsovnak és a vezetés többi tagjának ki kellett találnia, hogyan tovább, ezzel pedig őrült harc vette kezdetét az utódlásért.

Armando Iannucci rendező az “Egy kis gubanc” című filmmel tette le névjegyét, ám az igazi ismertséget az Alelnők című tévésorozat hozta, amely számos Golden-Globe jelölést és Emmy-díjat tudhat magáénak.

Fényfestés a Gallért téren – Gellért Hotel – 18:00

Kína a Gellért térre költözik. Aki március 3-án, szombat este ellátogat a Gellért Hotelhez, az nemcsak az épület homlokzatára vetített fényjátékban gyönyörködhet, de sok egyéb kulturális program mellett sárkánytáncot is láthat.

Oscar-hétvége: szurkolj velünk a Testről és lélekrőlnek! – Anker’t – 19:00

A Budapest Cinevent és a Filmtekercs.hu ötödik alkalommal szervezi meg közösen az Oscar-díjátadó bulit. A tavalyi évhez hasonlóan idén is azAnker’t biztosítja nekünk a helyet, lesz filmvetítés, zene és játék, de a legjobb, hogy ismételten együtt szurkolhatunk egy magyar jelöltnek: Enyedi Ildikó Testről és lélekről – Enyedi Ildikó új filmje a legjobb idegennyelvű filmnek járó szobor várományosa!

Vasárnap – március 4.

Dél-Amerikai Sunday Brunch – Araz Étterem -12:00

Egy kontinens, amelyen szinte minden országnak és régiónak megvannak a saját gasztronómiai hagyományai. Óriási különbség van az ételek feldolgozásában és a táplálkozási szokások is egészen eltérőek. A színes földrajzi adottságoknak köszönhetően a szakácsművészet egy kis kreativitással könnyedén kibontakozhat a csodálatos alapanyagoknak: roppanós zöldségeknek, megannyi egzotikus gyümölcsnek, fantasztikus tenger gyümölcseinek köszönhetően. Márciusban a mesés kontinens, Dél-Amerika kincsei kerülnek az asztalra – mi már izgatottan várjuk!

Mozart-nap – Zeneakadémia – 10:00

Kiváló szólisták, remek kamaraegyüttesek és zenekarok társaságában merülhetünk el Mozart rejtélyes világában, felfoghatatlan zsenijének közelében. Tíz koncert és a nap végére senki sem lesz azonos korábbi önmagával. A kimeríthetetlen repertoár egy nagy volumenű rendezvény létrehozására inspirálta Keller Andrást és a Concerto Budapestet: a zenekar egész napos koncertsorozattal kíván adózni a nagy mester előtt, az idei évadban először, hagyományteremtő jelleggel.

Loving Vincent – Budapest Boulevard Cinema – 18:00

A Loving Vincent egy teljes egészében kézzel festett animációs filmje, amelyben minden egyes képkockát (65.000 db!) festőművészek készítettek, olajjal, vászonra, s az egész film Vincent Van Gogh világában játszódik. Az egyedülálló animációs filmben kibontakozik a festő utolsó napjainak körülményei és rejtélyes halála.

Oscar-hétvége – Cirkó-Gejzír – 16:00

A műsoron: Testről és lélekről – Enyedi Ildikó Arany Medvét nyert szerelmes filmje az egész világot meghódította. Endrének és Máriának minden éjjel ugyanaz a közös álma van egy szép, hóval borított erdőben ismerkedő szarvaspárként, de ébren nem könnyű megtalálniuk az álmukban szarvasként már megélt szerelmet. Szeretet nélkül –

Andrej Zvjagincev, az Oscar-díjra jelölt Leviatán rendezője a legújabb filmjével a zsűri díját nyerte el Cannes-ban. A Szeretet nélkül a képmutató és kilátástalan orosz hétköznapokba enged bepillantást, egy válófélben lévő család és hirtelen eltűnő fiuk drámáján keresztül. A négyzet – Ruben Östlund svéd rendező filmje Cannes-ban Arany Pálmát nyert. A négyzet abszurd képsorokban, fekete humorral ábrázolja napjaink nyugati civilizációjának értékválságát.

