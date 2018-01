A Budapest Nightlife Awards hamarosan újra győzteseket avat, a döntés pedig a te kezedben van, élj vele! Segítségül kategóriánként bemutatjuk, szerintünk kik viszik a prímet február 23-án, amikor a díjak végre gazdára találnak.

Legjobb romkocsma – Instant–Fogas

Budapest mondhatni fellegvára a romkocsmáknak, ezért rendkívül szoros a harc a legjobbnak járó díjért. Szerintünk a 2017-ben egyesült Instant-Fogas Ház egyike a legesélyesebbeknek, hiszen az elmúlt évben elért sikereit nehéz lenne túlszárnyalni. A város legnagyobb romkocsmájává nőtte ki magát, és a maga őrült dizájnjával, termei végtelennek tűnő labirintusával, bárjaival és állandóan tömött táncterével hamar az egekbe szökött a népszerűsége. Azt pedig még meg sem említettük, hogy ami a zenét illeti, a szórakozni vágyók változatos felhozatalból válogathatnak, legyen az akár akusztikus zene vagy underground techno. A hét minden napján, alkonyattól pirkadatig.

Legjobb pub – Liebling

A főváros központjában, konkrétabban az Akácfa utca 51. szám alatt találod Budapest egyik legszínesebb helyét. A baráti csevejek, bőséges zenei felhozatal (swing, funk, hip-hop, akusztikus, stb.) és remek zenei programok színhelyéül szolgáló Liebling finom nedűket, borokat és koktélokat ajánl, tetőteraszáról gyönyörködhetsz a csillagokban és a végtelenül hosszúnak tűnő Duna szépségében is. Ha megéheznél, kóstold meg a padlizsánkrémüket házi pizza kenyérrel, vagy válaszd a rántott bordát, ami után minden ujjad megnyalod. Isteni!

Legjobb melegbarát hely – Anker’t

Budapest egyik legnagyobb fűtött, szabadtéri romkocsmája megérdemelten lett a hazai LMBT közösség első számú kedvence, amit egyrészt melegbarát, queer parti sorozatával vívott ki magának. Minden péntek este házibuli hangulat uralkodik az Anker’t táncterén, ahol a feszengésmentes szórakozásé a főszerep. Europop, dance, disco, techno? Szinte bármilyen zenére táncolhat a népes látogatói tábor. Az Anker’t egyébként divatbemutatók, kiállítások, koncertek és szántalan egyéb program helyszíne, és ezt a sokoldalúságát letisztult dizájnjának, finom ételeinek és barátságos atmoszférájának köszönheti. Ezért imádja mindenki, még a négylábúak is.

Legjobb kis klub – VakEgér

Egy bohém pince kocsma briliáns hangulattal: ez a VakEgér Tőzsdekocsma, ahol bármi megtörténhet. Az izgalmas dizájnhoz plafont ellepő koponyák és hatalmas, sárga lábnyomok járulnak hozzá, mindezt pedig a falakat borító vintage utcai jelzések fokozzák. Kézműves sörök (Hell Dorado fekete IPA a Mad Scientist márkától) és szezonális koktél kreációk, bőséges tapas tálak, ízletes hamburgerek (+tortilla chips) és egy egyedi árazó rendszer teszi még különlegesebbé, ami a készlet függvényében változik. A hely házibuli teremmel is rendelkezik, ahol akár 50 bulizni vágyó is kényelmesen elfér, és újabb érdekesség, hogy a DJ szerepét bárki magára öltheti, hála egy egyedi ötletnek. Ó, és finomságaikról sem feledkezhetünk meg, a kacsaburger például kihagyhatatlan.

Legjobb borbár – Carpe Diem Borbár

A Szabadság-tér közelében működő, 2017-ben megnyílt Carpe Diem borbár üde színfolt a minőségi borfogyasztás területén. Prémium kategóriás hazai és nemzetközi borait és pezsgőit a legnépszerűbb bortermő területekről hozza a budapesti borkedvelők asztalára (Burgundy, Champagne, Piedmont, Rajna-vidék, stb.). Izgalmas készletének hála a felfedező kedvűek és a hozzáértők is megtalálják a nekik tetsző nedűt, az ízélményt pedig különleges sonka- és sajttálakkal, tapas ételekkel és számtalan meleg étellel fokozzák. Kóstolj vagy vásárolj, egyél és igyál, de legfőképp érezd jól magad, hiszen itt mindenre van lehetőség!

Legjobb partiszervező – CityMatiné

2011-es megalakulása óta a CityMatiné utazó partysorozata által a budapesti fiatalok egyik kedvence lett. A város legjobb szabadtéri helyszíneit meghódítva olyan, mint egy havonta megrendezendő fesztivál, amit magyar és nemzetközi DJk elektronikus zenei repertoárjával sikerül megkoronázni. Ínycsiklandozó BBQ finomságaik kenterbe verik versenytársaik kínálatát, így ha nem veted meg a jó ételeket, a felhőtlen táncolást és a meleg nap simogató sugarait, vagy egyszerűen vonz a pléden lazítás gondolata a barátaid és egy jó hamburger társaságában, nekik add a szavazatod!

Legjobb szabadtéri hely – Budapest Park

Már 6 éve, hogy kezdetét vette a Budapest Park sikertörténete, a helyé, ami májustól októberig várja a fesztiválélményt kereső bulizókat a Rákóczi-híd pesti lábánál. Az elmúlt években olyan világsztárok léptek hatalmas (11.000 m2!) színpadára, mint a Good Charlotte, Parov Stelar, Scooter és Luis Fonzi, de természetesen a hazai zenei szcéna legjobbjai sem maradtak ki a jóból. A koncerteken kívül viszont kiállításoknak, különféle buliknak, film vetítéseknek és táncos produkcióknak is otthont ad, igazi Jolly Joker.

Legjobb budapesti fesztivál – Sziget Fesztivál

Mit is mondhatnánk, a legendás Sziget Fesztivált nem kell bemutatnunk senkinek. A tavaly 25. alkalommal megszervezett Sziget már kétszer elnyerte Európa legjobb fesztiváljának díját (2011-ben és 2014-ben, Best Major European Festival kategóriában) és sikere töretlenül ível felfelé. Legutóbb több, mint 450.000, a világ minden tájáról érkező fesztiválozónak okozott felejthetetlen élményt, és ezzel történetének második legnagyobb látogatói rekordját hozta. A fellépők száma szinte hihetetlen: közel 1000 előadó szórakoztatta a Sziget közönségét, Európa és a világ legismertebb előadóival a soraiban, úgy mint Pink, Wiz Khalifa, Rudimental és a Major Lazer. A sokszínűség a line-upon kívül a programokban is megmutatkozik, van például színházi előadás és mozi, lehet focizni, de tenisz és röplabda pálya is rendelkezésre áll, ám a bungee jumping, a falmászás és a homokos tengerparton járkálás szintén hozzáad az élményhez.

Legjobb bár – Kuzin

A Dohány utcai Kuzin csupán néhány lépésre van Európa legnagyobb zsinagógájától. Megérdemelten a budapestiek egyik kedvenc helye, nem csoda, hogy mellette tennénk le a voksunk. Lecsaphatsz egy üveg remek cseh sörre (Budweiser), amit sehol máshol nem találsz meg a városban. Kézműves sörök jól összeválogatott listájából választhatsz továbbá, az étlapjuk pedig rögtön ámulatba ejti az ízlelőbimbókat, még a kóstolás előtt. Indítsd náluk az estét, street-food finomságaiknak nem tudsz majd ellenállni!

Legjobb koncert helyszín – Hunnia Art Bisztró

Közvetlenül a Szabadság-tér mellett, a Szent István Bazilikától pár percre találod a Hunnia Art Bisztrót (röviden: HAB) ami a hazai és külföldi underground rajongók egyik legfontosabb bázisa. Legyen az egy szuper koncert, izgalmas kiállítás vagy egy kihagyhatatlan előadás, itt mindig történik valami. Ez a kellemes hangulatú koncert helyszín/pub remek koktél- és italkínálattal vár, nem mellesleg finom ételekkel is, ami a programokkal kiegészülve egyértelműen a minőségi zenére vágyók első számú célpontjává teszi a HAB-ot.

Legjobb kézműves söröző – Krak’n Town Steampunk Saloon

A Rákóczi-téri villamosmegállótól nem messze található Budapest első és egyben steampunk kézműves sörözője Verne Gyula fantasztikus világát idézi meg bennünk a mennyezetről lelógó hőlégballonokkal, pilótaszemüvegekkel és fogaskerekekkel a falon. A személyzet ráadásul egyenruhában feszít, ami még különlegesebbé teszi a már amúgy is izgalmas élményt, amit a hely látványa nyújt. Ételeiket az angol konyha inspirálta, amit ízes sörökkel fokoznak. Három szinten, 8 sörcsappal várják mindazokat, akik valami mást keresnek. Például magyar mikro-sörfőzdék nedűit és belga söröket, vagy éppen 15 kihagyhatatlan sörkülönlegességük egyikét.

Legjobb nagy klub – Funzine-díj

A Budapest Nightlife Awards egy-egy kategóriát minden évben szponzoráljuk, ami idén a legjobb nagy klubnak járó díjat jelenti. A verseny rendkívül szoros, ezért nem árt alaposan megismerkedned a jelöltekkel, mielőtt rászánnád magad a voksolásra. Hajrá, a döntés a te kezedben van, szavazz!

Íme, a jelöltek: