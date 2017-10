Idén is a FUNZINE garantálja a főváros legrémisztőbb buliját az Instant-Fogasban, Random Trip koncerttel, DJ-kkel és ingyenes belépéssel. Ha ez nem elég ok, hogy velünk bulizz október 31-én, akkor mondunk még 5-öt, ami miatt viszont tényleg muszáj eljönnöd!

A party helyszínén az NSM Sminkakadémia senior sminkesei várnak majd, hogy teljessé tegyék az összhatást, és a remek jelmezed mellé az arcod is félelmetessé pingálják 20:00 és 22:30 között (a készlet erejéig).

4. Már a helyszín is csak jót ígér

Október 31-ei bulinkat a már egyesült Instant–Fogasban tartjuk, ahol valószínűleg buliztál már párszor. Idén Random Trip koncerttel és 6 tánctéren 6 különböző zenével várunk, hogy biztosan megtaláld a hozzád illő muzsikát és egészen hajnalig bulizz, amikor a rémisztő bohócok visszahúzódnak a kanálisba.

5. És az akciókról még nem is beszéltünk!

Bizony, az Instant-Fogas rendesen kitesz magáért, ugyanis rendkívüli akciókkal vár majd minden szomjazó szörnyet. A legfinomabb koktélokkal és halloweeni italkülönlegességekkel várnak, például ezzel a képen látható bloody brain shottal. Sőt annak, aki időben érkezik (20 órától) welcome drink is jár, a Heineken Beers of Europe sörkülönlegességei közül kóstolhattok meg egyet. Ugye koccintunk majd?