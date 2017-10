13 iszonyúan tuti jelmez idén Halloweenra

Kevesebb, mint két hét van hátra Halloweenig. Ha még nem döntötted el, minek öltözz be, adunk pár tippet. Gyere jelmezben a legfélelmetesebb partyba!

Ne feledd, Budapest legizgalmasabb, legijesztőbb bulijáról mi gondoskodunk. Az IT(‘s) Funzine Halloween partiján lesznek félelmetes, hátborzongató jelmezek és tombola is, ahol menő nyereményeket zsebelhettek be. Ingyenes belépéssel, hatalmas italakciókkal, Random Trip koncerttel és 6 teremmel várunk titeket idén is, ahol mindenki megtalálhatja a kedvenc zenei stílusát! A hangulat pedig felejthetetlen lesz, elvégre mégiscsak az Instant–Fogas szolgáltatja a helyszínt.

A Maszka Jelmezkölcsönző jóvoltából minden beöltözésre vágyó vendég 20% kedvezményt kap a kölcsönzésből és a vásárlásból! Bankkártyával 15% a kedvezmény mértéke, a színes kontaktlencsékből 10% kedvezményt kaptok. Ennek rendje és módja szerint a buli jelszavának bemondásával (FUNZINE) kapható a kedvezmény! Szóval fiúk-lányok, beöltözni ér!

A legparább partiról tehát gondoskodunk mi, neked csak a jelmezről kell. Íme 13 nyerő tippünk!

1. ELEVEN (Stranger Things)

3. VOODOO DOLL

5. MADÁRIJESZTŐ

6. PENNYWISE