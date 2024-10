Gyilkosságok és tragédiák sora: Az elátkozott balatonedericsi Fekete-kastély története

A 71-es főúttól nem messze, erős növényzet takarásában bújik meg a legenda szerint elátkozott Fekete-kastély, aminek eddigi összes tulajdonosát és családját súlyos tragédiák érték, miután odaköltöztek. Halloween alkalmából tartsatok velünk és ismerjétek meg a több öngyilkosságnak, halálos balesetnek és egyéb tragédiának is helyszínéül szolgáló balatonedericsi épületet!

Egy legenda kezdete

Balatonederics és Vonyarcvashegy között autózva nem is sejtenénk, hogy milyen izgalmas múltú kastély bújik meg az elvadult növényzet mögött, pedig a főúttól kicsit eltávolodva nem mindennapi kincs rejtőzik.

Míg a különleges elnevezését sokan a tető egykori fekete színének, vagy a feketére festett ajtóinak és ablakainak tulajdonítják, a sejtelmes név kétségkívül összefüggésben lehet tragikus és sötét történetével.

A területet a 19. század derekán a dunántúli nemesi família, a nedeczei Nedeczky család vette meg, első tulajdonosa Nedeczky István volt, akitől nem sokkal később, öccse, Jenő vette meg. A Nedeczky-fivérek lelkes képviselői voltak az 1848-49-es szabadságharcnak, amin részt is vettek, majd az ezután is folytonos Habsburg-hatalom elleni lázadásuk miatt többször börtönbe is kerültek.

Istvánt 1864-ben fegyveres felkelés előkészítése miatt halálra ítélték, ám unokaöccse büntetését, Deák Ferenc közbenjárására mérsékelték. Az ekkor bekövetkező pénzügyi nehézségek miatt vásárolta ki őt Jenő az edericsi birtokból. Ő, 1881-ben vette feleségül unokahúgát Emmát, majd közös kislányukkal költöztek le az ekkora elkészült Fekete-kastélyba.

Az első halálesetek

Nem sokkal ezután következett be az első tragédia, amikor is kislányuk váratlanul elhunyt, majd két évre rá Emma is követte őt. Az egyedül a kastélyban maradó Jenő a mindennapi munkák elvégzéséhez több cselédet vett fel, akiknek gyermekeik is velük, a kastély egyik melléképületében szálltak meg. 1889-ben őket érte az újabb tragédia: miután felmerészkedtek a kastély padlására diót pucolni, a födém rájuk szakadt és egyikük életét vesztette.

A már ekkor is rövid megléte alatt sok tragédiának helyszínt adó kastély első, és feltételezhetően egyetlen gyilkossága 1912 nyarán történt, amikor a kastély elismert szakácsnőjét szeretője kegyetlenül megölte. A férfi szintén a birtokon dolgozott és mikor szerelme bejelentette, hogy kimenője estéjén nem vele, hanem egyik barátnőjével megy el szórakozni, a férfi dühbe gurult és a konyhán található késsel megtámadta őt.

Nem sokkal ezután, 1914 tavaszán a híres tulajdonos, Nedeczky Jenő is elhunyt, ő a 74. születésnapja előtti estén öngyilkos lett, amiben közrejátszott felesége és kislánya korai halála, illetve komoly anyagi gondokkal is küszködött.

A kastély fekete özvegye és áldozatai

Egyenesági örökös hiányában a kastély többször is gazdát cserélt, majd 1928-ban dr. Vág Jenő budapesti ügyvéd és felesége vásárolták meg, akik budapesti luxuslakásuk mellé egy balatoni nyaralóra is vágytak. Nem sokkal beköltözésük után, a férfi saját hálószobájukban kapta rajta feleségét szeretőjével, ami után nem sokkal öngyilkosságot követett el.

A környéken csak fekete özvegynek nevezet hölgy nem sokáig búslakodott, hamar beköltöztette kútfúró szeretőjét is, azonban hozzá is hamar hűtlen lett, így az összetört szívű férfi is csak a halálban látta a megoldást.

A súlyos tragédiák sem vették a ház úrnőjének kedvét az ismerkedéstől, azonban sorsa őt is utolérte, hiszen következő párja a rendőrség előtt már jól ismert Nagy Adorján lett, aki tengerésztisztnek kiadva magát tehetős hölgyek szívét, majd vagyonát rabolta el.

A tizenháromszoros bigámia vádjával körözött férfi hamar be is költözött az edericsi palotába, amit felesége pénzén fel is újíttatott, majd miután az összes pénzüket elszórta, le is lépett. Az egyedül maradt fekete özvegy ezáltal olyan adósságba csúszott, hogy kénytelen volt elárverezni a birtokot. A helyiek között sokáig az a pletyka keringett, hogy ő is véget vetett életének, ám ez nem igaz: a csodás Balatont hátrahagyva Budapesten kezdett új életet.

A hírhedt kastély jelene

A kastély következő jelentős tulajdonosa 1930-ban Marich Jenő lett, aki gyümölcskonzervgyárat létesített itt, melyet halála után lánya vett át. A második háborút követően többen is arról pletykáltak, hogy kiemelt fontosságú személyeket bújtatnak a kastély falain belül, majd a közeli állami gazdaságé lett. 1958-tól mint sok más magára hagyott államosított villa, gyermeküdülőként szolgált, majd a rendszerváltás után magánkézbe került.

Jelenlegi tulajdonosa külföldön él, az egykor pazar és korát meghaladó kastély pedig elhanyagolt állapotban van, omladozó falai között csak vandálok és kíváncsiskodók járnak, az évek múlásával pedig lassan az enyészeté válik.

