5 hely, ahol isteni sört ihatsz

Egy fárasztó nap után csak nehezen tudunk nemet mondani a sörre, de szerencsére senki nem várja el tőlünk, hogy így is tegyünk. Mivel szeretjük a söröket (és a legújabb kutatások szerint még csak nem is hizlal, mivel egy pohár gyümölcslében akár még több kalória is lehet, mint egy üveg sörben) összegyűjtöttünk 5 olyan helyet, ahol érdemes a pohár fenekére nézned.

Mielőtt belevágnánk a mustrába, leszámolunk egy söriváshoz fűződő hiedelemmel. A sör nem csak jéghidegen jó, sőt egyes fajtákat nem is jó úgy inni. A világos, nagyipari lágerek esetében 4 és 7 °C-on ajánlott fogyasztanunk őket, akárcsak a pezsgőknél. A felső erjesztésű, sötétebb lágereket, újhullámos kézműves söröket 8-11°C-on, a testesebb, magasabb alkoholtartalmú sötét söröket pedig pincehidegen, 12-15 °C-on érdemes inni.

IT’s Funzine Halloween

A vérfagyasztó bohócok és atomerős basszus mellett valami mással is vár az IT’s FUNZINE Halloween bulija: a Heineken legfinomabb söreivel! Így a klasszikus Soproni mellett a kiváló osztrák Edelweisst is megkóstolhatod, mely már kétszer nyerte el az év legjobb söre díjat, de egy habzó Krušovicével is csillapíthatod majd a szomjadat. Figyelmeztetünk, hogyha nem iszol sört, könnyen Gerogie sorsára juthatsz és Pennywise megesz téged tízórai gyanánt.

Léhűtő

A Léhűtő Kézműves Söröző és Tapas Bár összen 11 csappal – pontosabban 7 csappal a Léhűtő 1-ben és 4-gyel a Léhűtő 2-ben – várja a szomjas betérőket. A minőségi magyar kézműves sörök széles választékát kínáló helyen a legújabb versenyzőktől a népszerű nedűkig mindent megtalálsz. Emellett 30 különféle IPAt, búzasöröket és barna söröket is kínálnak, amik mellé ízletes hamburgereket, de keddenként, szerdánként és csütörtökönként spanyol tapas ételeket is elfogyaszthatunk. Utóbbi a Léhűtő séfjének specialitása, amelyet a Spanyolországban, főzéssel töltött évei inspiráltak. Vessz el a sörcsapok forgatagában az egyik Léhűtő pubban (ami pontosan hét és fél lépésre találhatók egymástól), és hagyd a benned rejlő sörszakértőt kibontakozni!

Élesztőház

A kilencedik kerületi Tűzoltó utca eldugott, de nem is annyira kicsi sörözője a nemrégiben negyedik születésnapját ünneplő Élesztőház. Kézműves sörválasztékuk hihetetlenül nagy, a Duke of Budapest névre keresztelt nedűt azonban mindenkinek kötelező kipróbálnia, hiszen imádott fővárosunk utánozhatatlan hangulata ihlette. A hely romkocsmaszerű, mindig tele van hangosan nevető emberekkel, akik jólesően kortyolgatnak korsójukból, a vasárnapi piac pedig külön plusz pont.

Kandalló Kézműves Pub

A kandallósok állítják, hogy csakis azért mertek sörözőt nyitni, mert ők maguk is sörözőkben töltötték fél életüket: „A Kandallót így olyan bisztrónak szánjuk, ahol mindenki úgy érezheti magát, mintha otthon bulizna a barátaival.” – olvashatjuk oldalunkon szimpatikus hozzáállásukat. Ez az otthon-érzés szerencsére még most is érezhető, annak ellenére, hogy nem sok olyan sörimádó akad a fővárosban, akik ne ismernék és szeretnék a Kertész utcai kocsmát.

Beer Point

A Beer Point a pénteki baráti sörözések helyszíne: kétszáz különböző fajta kézműves sörrel, hot doggal és hamburgerrel, amelyet saját ízlése szerint mindenki magának állíthat össze, üde színfoltja a körúti sörözők széles palettájának. Mindez jó áron, barátságos kiszolgálással, oldott hangulatban.