Programajánló a hosszú hétvégére

Lassan végre letehetjük a munkát, a hétvégén pedig messziről elkerülhetjük a munkahelyünket. Most különösképp szerencsés a csillagzatunk: háromnapos hosszú hétvége előtt állunk, mivel október 23-án, hétfőn munkaszüneti nap lesz. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy sokkal több időnk lesz partizni. Mutatjuk is, hogy hol.

Csütörtök – október 19.

Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár – Tesla – vasárnapig

Fesztiválhangulat, a kortárs magyar írók legjava, friss megjelenések, külföldi meghívottak és első alkalommal könyvvásár a Teslában.

Részletek és programbontás: itt.

Henri Gonzo: Melankólikus Magyar Est – TOLDI – 22:00

A Fran Palermo frontembere, Henri Gonzo rendszeresen tart akusztikus esteket, azonban a moziklubba egy eddig még nem hallott, csak magyar számokból álló repertoárral készül.

Részletek itt.

Winemaker Dinner with Stier Winery (Villány) – Tasting Table – 19:00

A borongós őszi napokon jól esik felidézni a nyár szabadságát és melegét. Egy pohár Villányi vörösbor nemcsak a forró nyár megidézésére, de egy baráti csevej kellékeként is elengedhetetlen. Ismerd meg a Villányi borvidék boraid és lakj jól a Tasting Table eseményén.

További infókat itt találsz.

HORRORfelolvaSHOW – Barabás Villa – 19:00

Irodalmi hullámvasút Barabás Miklós egykori borospincéjében. Két színész, izgalmas történetek gyertyafényben, kizárólag 18 éven felülieknek, akik boldogan borzonganak egy-egy írás hallatán.

Nézd meg a Facebook-eseményt is.

Crime – LARM – 22:00

A nyári verejtékezés után ismét döngetjük a szénfekete falakat a Lärmben. A szokásos techno brigád mellett az OMOH alapító Menishu borítja majd fel az időérzékeléseteket. Csütörtök lévén kivételesen ingyen.

Részleteket itt találsz.

Péntek – október 20.

Nápolyi Pizzanap – Fekete – 12:00

Tradícionális pizza sütés, 500 fok társaságában az Astóriánál! 60-90mp sülési idő, hagyományos recept. Ha még nem kóstoltad azért, ha már igen akkor azért itt a helyed!

Részletekért katt ide.

A Nyughatatlan Budapesten – Mika Tivadar Mulató – 20:30

A nemrégiben aranylemezzé vált Földobom című lemeze nyitó dalára, az Ég veled-re készített új zenés videót a Nyughatatlan. A Johnny Cash életét feldolgozó filmről elnevezett banda erősen kötődik az autentikus country és rockabilly stílushoz, de 2016-ra egy egész albumnyi saját, amolyan fülbemászó, populáris rockabilly nótával örvendeztették meg a rajongóikat, most pedig a Mika Tivadarban is bizonyítanak.

Részleteket itt találsz.

Oops #20 – Oops 2000 – Anker’t – 22:00

A szokásos péntek esti bezsongás az Anker’tben.

További infókért katt ide.

Vad art kiállítás (Wild Art Exhibition) – Szív utca – 18:00

Gondoltál már arra, hogy milyen lehet a kreativitás és az őrület határán egyensúlyozni? Ragadott már valaha magával egy alkotó energiája? Oktober 20-én, péntek este megnyitja kapuit a kiállítás, ahol felfedezheted a kreatív elmék elvarázsolt világát. Gyere és hagyd, hogy magával ragadjon ez a falatnyi alternatív univerzum amit kortárs művészek alkottak Budapest szívében, egy antik lakásban. Csatlakozz hozzánk egy pohár italra, ismerj meg új embereket és alkotókat.

További infókat itt találsz.

Kontact: Szüreti Mulatság – Barabás Villa – 21:00

Borkóstolóval és fergeteges bulival nyitják az őszi szezont. A Kontact és a Parti Kommandó Team rendezvénysorozata a Barabás Villába tér vissza a nyári szünet után. A buli előtt a tavalyi nagy sikerre tekintettel, ismét borkóstolót szerveznek, még több fajta és és még finomabb borokkal, utána pedig a jól megszokott hangulattal, és szuper italakciókkal várnak.

Továbbiakat itt találsz.

Szombat – október 21.

Nyitott Műtermek Délutánja No.11 – 4 műteremház – 15:00

Októberben 11. alkalommal kerül megrendezésre a Nyitott Műtermek Délutánja, ahol te is betekinthetsz a kulisszák mögé. Szombaton több műteremház is nyitva áll, hogy találkozhass az ott alkotó képzőművészekkel, akik szívesen mutatják be korábbi műveiket vagy akár éppen most készülő munkáikat, mesélnek magukról, inspirációjukról, ill. bármiről amit szeretnél tudni az alkotás folyamatáról.

További infókért katt ide.

Híres íróink nyolcadik kerületi világa – Gutenberg tér – 14:00

A nyolcadik kerület házainak, kávéházainak sokat látott falai, sokat taposott utcakövei rengeteg titkos történetet, pletykát, mendemondát mesélhetnének nagy íróink éjszakáiról, nappalairól, mindennapjairól, nem-mindennapjairól, kalandjairól és szokásairól. És ezen a sétán meg is teszi!

Részleteket itt találsz.

BBQ Szombat – Sophie & Ben Garden – 12:00

BBQ Tál tartalma: Amerikai Angus Marhaoldalas, Sertésoldalas, Pulled Pork, Lollypop csirkecomb. A tál fél kg húst tartalmaz. A köret: Franklin uborka, olivas házi kenyér, fokhagymás-parmezános steak burgonya, coleslaw, grillezett mézes-vajas répa, Piedone hagymás bab, bbq szósz, zöldfűszeres aioli.

Továbbiakért katt ide.

Művészeti filmklub – Firenze és az Uffizi Képtár – Várkert Bazár – 16:00

A művészet templomai vetítéssorozat első része, a Firenze és az Uffizi képtár 3D egy látványos, több síkin játszódó utazás az itáliai reneszánsz bölcsőjébe, a korszak legjellemzőbb műremekeinek megismerésén keresztül.A közel húsz helyszínen forgatott film bejárja a város leghíresebb épületeit és tereit, a Medici-palotától kezdve a Szépművészeti Akadémián át a Ponte Vecchio-ig, majd Firenze leghíresebb galériája, az Uffizi-képtár kincseit, Michelangelo, Raffaello, Leonardo, Botticelli, Tiziano és további művészóriások alkotásait tárja a nézők elé.

Részleteket itt találsz.

Aether Heroes w/ Monolit, Ramin Sayyah – Aether – 23:00

Az éjszaka sötét, és tele van veszéllyel. Ezért is van szükségünk hősökre, akikben megbízhatunk, és mindig vigyáznak ánk. Valami ilyesmiről szól az Aether hétvégi csapatása is, amiről nem lenne szép dolog lemaradni.

Részleteket itt találsz.

Vasárnap – október 22.

Kiskertpiac feat chili – Anker’t – 10:00

A kiskertpiac olyan vásártér, amely az urbánus és fenntartható életmód kialakításához nyújt inspirációt, és a megvalósításhoz szükséges növény-, gasztro- és dizájntermékeket is beszerezheted itt. Hogy kik lesznek itt?mire számíthatsz? Növény- és virágárusokra, fűszernövényekre,különleges termelői gasztro termékekre ,lekvárok, szörpökre, mézekre és kézműves termékekre.

További infóért katt ide.

Utazás a ‘vásznam’ körül: műértés szuteréntől metrószintig – Lágymányosi utca 20. – 11:00

Mi köthet össze olyan, elsőre hétköznapinak tűnő helyszíneket, mint egy bérház földszinti kislakása, egy üzletház VI. emeleti bérleménye vagy egy földalatti köztér? Eláruljuk: mind az alkotás különleges atmoszférájú színterei, ahova a séta alkalmával most bepillantást nyerhetünk.

Még több infóért kattints ide.

Alter Bridge – Budapest Aréna – 19:00

A 2004-ben alakult, floridai székhelyű Alter Bridge öt albumot adott ki azóta, hogy a korábbi Creed tagok, Scott Phillips és Mark Tremonti úgy döntöttek, hogy alapítanak egy saját bandát. Hamarosan már négyen voltak Brian Marshall basszusgitárossal és Myles Kennedy énekessel, azóta az Alter Bridge minden évben csak tovább erősödött.

Utolsó, ötödik albumuk, a The Last Hero, a kvartett személyes küldetésévé vált.

További információkat itt olvashatsz.

Hétfő – október 23.

Projekt #25 – Kedvencek pop-up boltja – Project Showroom – október 29-ig

A két és fél hétig nyitva tartó projekt különlegessége, hogy a „Vigyél Haza”, a „Mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyát” és a „Szent Ferenc Állatotthon” alapítványokkal együttműködésben hétvégenként örökbefogadási napot tartanak a boltban. A gazdára váró kutyák a szükséges oltásokkal ellátva és a szükséges ismerkedések után haza is vihetők majd a Paulay Ede utcai pop-up helyszínről.

Részletekről itt olvashatsz.

Hétfő – október 23

Pesti lányok – filmbemutató – Uránia – 19:30

Az 1956-os magyar forradalmat feldolgozó filmek ezidáig nem kifejezetten fókuszáltak a forradalmár nők szerepének a bemutatására. Az eddig ismert lányok, asszonyokon kívül jónéhány olyan név is előkerült az archív anyagokból, illetve visszaemlékezésekből, akiknek – túlzás nélkül mondhatjuk – meghatározó szerepük volt az 56-os események alakulásában.

Az eseményről többi infót itt olvashatsz.

Sínséta a Keleti pályaudvaron – túra a kulisszák mögött – Keleti pályaudvar – 14:00

Találkozó: az állomás előtti téren, a homlokzati bejárat lépcsőjénél, ahol röviden megismerheted az állomásépület történetét és a homlokzat jellegzetes díszítő elemeit.Azt például tudtad, hogy az épület érkezési és indulási fogadócsarnoka eltérően díszített? Utóbbi az ország második legnagyobb alapterületű, nagy értékű freskókkal díszített helyisége, ahol Lotz Károly és Than Mór alkotásai díszítenek.

Ide kattintva megtudhatod, merre visz még a séta.

Francia rúdugrás – Hatszín Teátrum – 19:00

A szexuál-parapszichológus guruhoz egy viharos éjjelen két fiatal pár érkezik, hogy rendbe tegyék az omladozó kapcsolatukat. A keresztül-kasul bonyodalmas ötöshöz nemsokára egy vadító hatodik is kapcsolódik, így készen áll a szextett: és ez az együttes nem ismeri a kéziféket.

Részletek: itt.

Tizenkét dühös ember – Bem Mozi – 17:00

A tizenkét esküdtnek látszólag sima gyilkossági ügyben kell ítéletet hoznia. A vádlott bűnösségét annyi tökéletesen egybevágó tény bizonyítja, hogy az egyik esküdtben felmerül a gyanú: a dolog túlságosan is egyszerű, és nem ártana alaposabban megbeszélni a tárgyalóteremben hallottakat. Kezdetben tizenegyen vannak egy ellen, ám a helyzet fokozatosan változni kezd…

Részletekért katt ide.

Ha még nem tudnád, hol töltöd a Halloweent…

IT(‘s) Funzine Halloween party – Fogas Ház – 20:00

Idén a legmélyebb félelmeinket űzzük el, amihez felvesszük a legijesztőbb, legbizarrabb maskaráinkat! AZZAL a tudattal bulizzuk végig a Halloweent, hogy nem félünk semmitől!

Ha nincs jelmezötleted, kapj magadra egy sárga esőkabátot – csak nehogy úgy járj, mint Georgie!

Részletekért katt ide.