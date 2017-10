Ezek az év legjobban várt albumai

A 2016-os év erős volt zenei téren: Beyoncé, David Bowie, Kanye West, Frank Ocean is azok közé tartozott, akik megleptek minket, a hazaiak közül pedig még több Fran Palermót, Middlemist Redet, és EU Cannibalt hallgathattunk többek között. Ezek után mire számíthatunk idé? Eddig nem kellett csalódnunk, a The xx már megdobott minket a See you című albummal, és Ed Sheeran két kislemeze is szépen kúszik felfelé a toplistákon. És ez még csak a kezdet.

Christina Aguilera

Bár az utóbbi két albuma, a Lotus (2012) és a Bionic (2010) nem keltettek nagy visszhangot, az énekesnő nem adja fel. Talán megint az ő számait fogjuk hallani minden buliban, talán ez is feledésbe merül. Mi inkább az előbbiben reménykedünk, de az biztos, hogy megéri figyelni!

Lorde

Még csak 16 éves volt, amikor először hallottunk róla, a Pure Heroine fátyolos hangzásával és elképesztő ütemeivel mindkinek belopta magát a szívébe, hiába nem tudjuk már átérezni a tinikori fájdalmat, amiről énekel. Idén egy Facebook-posztban üzente meg a nagyvilágnak, hogy felnőtt, és a nővé érésének folyamatát nemsokára egy egész lemezen át hallgathatjuk!

Kehlani

Az amerikai énekesnő 2016-os öngyilkossági kísérlete és social media detoxa után végre megtöri a csendet, méghozzá egy új lemezzel. A SweetSexySavage című albumra már nem kell sokat várnunk, január 27. a megjelenés kitűzött dátuma. A turné dátumai pedig már publikusak, és bár Budapestet elkerüli, a környező országokba márciusban érkezik. Rengeteg érzelmet és brutális őszinteséget várunk!

Ed Sheeran

Kedvenc vöröskénk idén már két számmal is levett a lábunkról minket. A Castle On The Hill és a Shape of You azonban még csak étvágygerjesztők egy teljes albumhoz, ami bármelyik percben befuthat. És ha a korong legalább annyira fülbemászó lesz, mint az említett két szám, egész évben megleszünk vele.

Tinie Tempah

A rappertől 2013 óta nem érkezett album, bár rengeteg toplistás számban működött közre, és Magyarországon is többször járt. Elérkezett a nagy visszatérés éve, jön a YOUTH, a kitűzött dátum február 3. Amit szeretnénk: pörgős ritmus, fülbemászó dallam és szupergyors szöveg!

Sia

A We Are Your Children című albumnak 2016 októberében kellett volna befutnia, de az énekesnőre még a hosszú várakozás miatt sem tudunk haragudni! Bízzunk abban, hogy hamarosan megkönyörül rajtunk, és még idén elárasztja a toplistákat új számokkal (és lehetőleg új videókkal is, ha ez nem túl nagy kérés).

Iggy Azalea

A hírek szerint már januárban érkezik a Digital Distortion, egyenesen Ausztráliából! A legcsajosabb rapper komoly változásokon ment keresztül (a mellei és a kapcsolati státusza sem a régi), de ha szerencsénk van, a zenéjén egy cseppet sem változtatott!