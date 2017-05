5 elhanyagolt budapesti hely, amire ráfér a felújítás

A napokban rémhírek terjedteka arról, hogy a Budapest Parkot bezárják, és a helyén állandó parkolót nyitnak. Szerencsére kiderült, hogy a kezdeményezésből semmi nem lesz, és továbbra is élvezhetjük a Budapest Parkot. Bár a kültéri szórakozóhelyet imádjuk, akad néhány hely a városban, amit nem használunk ki eléggé. Összegyűjtöttünk 5 elhanyagolt területet, ami sokkal is menőbb is lehetne, ha kicsit újragondolnánk őket.

Rakpart

Igen, tudjuk, hogy a FINA miatt ráncba szedték a XIII. kerületi Népfürdő utcánál a Duna-partot, és a Nehru-part felújítása is nagyon örvendetes beruházás volt, azonban még jócskán van olyan terület a rakparton, melyet nem élvezhetnek a budapestiek. A legszembetűnőbb a Szabadság híd és a Lánchíd közötti szakasz, melynek újraálmodására sok terv született már (még kifejezetten gyalogosok számára készült híd is), de a gyakorlatban még semmi nem valósult meg belőlük.

Nyugati pályaudvar mögötti terület

Már több mint 10 éves történet, amikor az akkori kormány kitalálta, hogy a Nyugati pályaudvar mögötti kihasználatlan területen egy minisztériumi negyeden húznának fel. Ez azóta sem történt meg, és valószínűleg már nem is fog. Bár nem ragaszkodunk ahhoz, hogy a politikai éra sajátítsa ki magának a területet, rossz ránézni a pályaudvar pusztuló épületeire és gazzal benőtt kopárságra. Sokkal menőbb lenne itt néhány teraszos, kiülős hely, ahol nyár estén chillezni lehet, valami olyasmi, ami az Eiffel téren már meg is valósult.

Blaha Lujza tér

Nem túlzunk: a Blaha Lujza tér a város egyik szégyenfoltja. A régi Nemzeti Színház lebontása óta a tér elvesztette szépségét és forgalmi csomóponttá degradálódott, ahová csak akkor megyünk, ha mindenképpen muszáj. Ajánljuk a parkolók megszüntetését és egy zöld tér kialakítását, szökőkutakkal, padokkal – és civilizáltabb környezettel. Ja, és természetesen a Corvin Áruházról is levehetnék a bádogdobozt, hogy régi fényében tündököljön.

Örs vezér tere

Valószínűleg sosem lesz turisztikai látványosság az Örs vezér tere, de nincs is ezzel semmi gond, hiszen a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjáról van szó. Mégis, sokkal jobban is kinézhetne a tér, például ha a HÉV-et összekötnék a metróval, és akár átszállás nélkül lehetne közlekedni Gödöllőről egészen a Déli pályaudvarig. Ez az ötlet sem a mi fejünkből pattant ki: a városvezetés már régóta tervezi ezt a fejlesztést is.

Déli pályaudvar

Zárjuk a listát egy másik pályaudvarral. Már két éves történet, amikor a Déli pályaudvarnál lévő támfalkövek a sínekre kezdtek potyogni, ezért lezárták a pályaudvart, és 2 hónapig teljesen elzárták a forgalom elől. Ekkor az az ötlet is felmerült, hogy a Kelenföldi Pályaudvar egy az egyben átvehetné a helyét a Déli pályaudvarnak, melynek helyére teljesen mást képzeltek volna el: egy kórházat. Akkor is, és most is támogattuk az ötletet: egy modern, jól felszerelt kórház nagyon hiányzik a városból.