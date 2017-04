A nagy fröccs-kisokos

Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de mi fröccsöt iszunk télen – nyáron. A bor felvizezett változata igazi hungarikummá nőtte ki magát, de sokan csak hebegnek habognak, a pultos megkérdezi, hogy pontosan mit is szeretnének a poharukba. Ne aggódj, a kínos pillanatoknak vége, összeszedtünk mindent, amit erről a különleges italról tudni illik.

A bor

Kezdjük az alapoknál, azaz az alkoholnál. A hiedelmekkel és szóbeszédekkel ellentétben nem lehet minden borból fröccsöt készíteni, és nem is a legrosszabb fajtából érdemes, sőt. Igaz, hogy költséghatékony, de az olcsó cefre szódával is annyira rossz, mint önmagában. Arról nem is beszélve, hogy rettenetes fejfájást okoz másnap, hiába iszik mellé az ember vizet.

Általában fehér és rozé borból készül a jó fröccs (amire mostantól csak fröccs-ként fogok utalni), de ritka esetekben a vörösbor is beválik. A habzóbor csodás dolog ugyan, de a fröccsből jobb kihagyni, ahogy a testes, sokáig érlelt borokat is. Az viszont fontos, hogy az ital hideg legyen, amikor fellocsoljuk szódával, hiszen ahogy a borba, a fröccsbe sem passzol jégkocka.

A szóda

Igen, szóda és nem szénsavas ásványvíz. Hagyományosan legalábbis. Bár a kisboltok polcán nem valószínű, hogy szembejön egy szódásszifon, arra ügyelni kell, hogy ne éppen szénsavas, mondjuk zöld kupakos palackot szerezzen be a gyanútlan fröccsöző. Pórul lehet járni az ízesített, – vagy még rosszabb – ásványi anyagokkal dúsított vízzel, ezeket tartsuk távol a bortól.

A keverés

Megtaláltuk a tökéletes bort és a tökéletes szódát, mi következik? Persze, a keverés. Avagy most következik az a rész, amit a bárpult előtt tétovázóknak is figyelmébe ajánlunk: az arányok és leggyakrabban előforduló elnevezéseik megismerése.

Kisfröccs (másnéven rövidlépés, fütty) 1 dl bor, 1 dl szóda

Nagyfröccs (másnéven hajtás, húzás) 2 dl bor, 1 dl szóda

Hosszúlépés 1 dl bor, 2 dl szóda

Házmester 3 dl bor, 2 dl szóda

Vice- házmester 2 dl bor, 3 dl szóda

Háziúr 4 dl bor, 1 dl szóda

Albérlő 1 dl bor, 4 dl szóda

Magyar-angol 6 dl bor, 3 dl szóda

Sportfröccs 1 dl bor, 4 dl szóda

Vannak továbbá egészen érdekes, keverések, amikkel nem nagyon találkozhatsz a szórakozóhelyeken, de jó tudni róluk. Ilyen például a Krúdi-fröccs, ami 9 dl bor mellé 1 dl szódát igényel (az író szerint az a 10% megnevetteti a bort) a Csatos, ami 10 dl vizet és 5 dl bort takar szigorúan ásványvizes üvegben vagy ennek ellentéte a Lámpás, 10 dl borral és 5 dl vízzel.

Tálalás

A fröccs egyszerű emberek egyszerű itala. Nem követel meg kristálypoharat, mini napernyőt, színezéket, de még csak szívószálat sem. Borospohártól kezdve a műanyag pohárig, mindenből jól esik, alkalomtól függően. Különleges esetekben gyümölccsel és virággal lehet díszíteni, vagy akár ízesíteni is. És bár jégkockát nem kifejezetten autentikus dolog beledobni, néha az időjárás vagy a látvány indokolja.

Külföldön

Bár hazánkban még a legutolsó kis kocsmában is profin mérik a fröccsöt, külföldön valószínűleg csak egy lesajnáló mosolyt kapunk a pincértől, ha megpróbáljuk elmagyarázni a keverés lényegét. Ha mégis elszántan szeretnél a határon kívül fröccsöt szerezni, a Wine spritzer szókapcsolattal próbálkozhatsz, de német nyelvterületen a Gemischt, Weinschorle vagy Sauergespritzter kifejezés még eredményes is lehet.

Mikor

És végül, de nem utolsó sorban, mikor érdemes fröccsözni? Gyakorlatilag bármikor. De nem véletlenül nyári italként híresült el, mivel könnyed és hideg, melegben esik kifejezetten jól. Ebéd után, beszélgetés közben és este is. Csalóka ital, bár nem magas az alkoholtartalma, a szénsav miatt könnyen fejbe száll. Egészségetekre!