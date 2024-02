Márciusban ismét szélesre tárják ajtajaikat Budapest Bornegyedének pincéi

A nyolc éve töretlen népszerűségnek örvendő Budafoki Pincejárat, folytatva a nagy sikerű eseménysorozatot, március első szombatjától ismét várja a bor és kultúra szerelmeseit.

Budafok-Tétény közel 100 km hosszú, Európában egyedülálló pincerendszere valaha az Osztrák–Magyar Monarchia borkereskedelmi központja volt, ahol máig számtalan neves pezsgőkészítő cég és borászat található.

A minden hónap első szombatján közlekedő Budafoki Pincejárat ingyenes transzferbuszai azoknál a pincészeteknél és látványosságoknál állnak meg, ahol a vendégek valamilyen különleges élményben részesülhetnek.

Március 2-án ismét Budafoki Pincejárat

Az igazi izgalmakat, színes kulturális és gasztronómiai programkavalkádot jelentő idei évad március első szombatján indul útjára. Március 2-án bor- és pezsgőkóstolóval egybekötött pincesétákon vehetünk részt, ahol megismerhetjük többek között a Törley Pezsgőmanufaktúra, a Záborszky Pince – Borváros és akár a Sauska Pincészet kulisszatitkait is.

Élő zenével megfűszerezett gasztrokalandokra is várják az ínyenceket a több száz éves Seybold-Garab Pincében, de ezúttal is lesz borkóstoló játék és vacsorával egybekötött pincekvíz is.

A programokról további információt a Bornegyed weboldalán ezen a linken és a Facebook-eseménynél ide kattintva találtok.

