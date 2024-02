Dolce vita Budapesten: Fergeteges mediterrán ételekkel vár a Capri Pizzéria

Budapesten jelenleg négy helyszínen találkozhatunk a Capri Pizzéria különleges olasz ételeinek széles választékával. A kínálatban minden olyan mediterrán finomság megtalálható, ami megidézi az igazi dolce vita életérzést.

Autentikus olasz ízek

A grana padano és a paradicsom egyenesen Olaszországból érkezik, így garantálják, hogy a lehető legjobb minőséget biztosítsák az ételek elkészítéséhez.

A letisztult, mégis olaszos jegyeket tükröző enteriőr és a kínálat mind a négy Capri étteremben megegyezik, így akármelyikre is esne végül a választásunk, biztosan nem maradunk ki a gasztronómiai élményekből. Az állandó étlapon túl egy négyhetente változó séfajánlattal is készülnek, hogy mindig legyen valami újdonság a törzsvendégeknek is.

A menüsor egy igencsak figyelemreméltó pizzaválasztékkal indul, hiszen az 53-féle pizza mellett olyan gourmet variációkat is megkóstolhatunk, mint a vegetáriánusoknak kiváló bivalymozzarellás-koktélparadicsomos Bufalina, vagy a Tartufo, amely isteni szarvasgombakrémmel és minőségi bresaola sonkával érkezik a tányérunkra.

Az éttermek központi részén kialakított látványkonyháknak hála a kemencében ropogósra sült pizzák elkészítésének folyamatait, ha kedvünk úgy tartja, akár végig is kísérhetjük.

Frissen készült házi tészták

Az előételek és a levesek kínálata többek között olyan finomságokat vonultat fel, mint a mennyeien paradicsomos Capri mártogatós garnélarákkal és házi focacciával vagy a marhahúsleves házi raviolival.

Ezen a ponton érdemes megjegyeznünk, hogy az étterem néhány évvel ezelőtt megvásárolt egy tésztagyártó sort, ahol maguk készítik az ételek egyik legfőbb alapanyagát, a tésztát. Ennek köszönhetően a tésztákat és a pizzákat egyaránt kérhetjük teljes kiőrlésű verzióban.

A friss házi tészta tehát adott, amit a legkülönfélébb módokon készítenek el, akár a rákos fekete tésztára, akár a hatféle töltött ravioli, vagy a krémes mártással érkező gnocchik egyikére esik választásunk.

Ez a már több ízben bemutatott minőségre való törekvés a főételek és desszertek esetében is visszaköszön, az előkészítőben maguk szuvidálják ugyanis az ételekhez használt különféle húsokat, valamint itt készül az elmaradhatatlan tiramisú és panna cotta is.

Fókuszban a kávé és a bor

Az olasz gasztronómia remekei mellett a Capri csapata nagy gondot fordít a lehető legjobb minőségű kávé felkutatására és felszolgálására, valamint széles borkínálattal büszkélkednek.

A hazai borászatok tételeit kedd esténként borvacsorák keretein belül kóstolhatják meg a vendégek, amelyek során minden alkalommal új pincészet kerül bemutatásra, a borászok személyes közreműködésével.

A borvacsora a Keddfeszt nevet viseli, és októbertől december elejéig, majd egy kisebb szünet után január közepétől áprilisig kerül megrendezésre az újpesti étteremben. Az aktuális eseményekről a Capri Facebook-oldalán tájékozódhattok.

A Capri további különlegességei

A borok iránti érdeklődésük olyannyira jelentős, hogy a Caprinak már saját habzóbora is van. Az étterem címkéjével ellátott fehérbor egyenesen a Tokaj-hegyaljai borvidékről, azon belül pedig Mádról származik, és tökéletes kiegészítőjévé válik bármely olasz ételnek.

Egy biztos, amint elérkezik a jó idő, érdemes visszatérni hozzájuk, hiszen ilyenkor mind a négy helyszínen megnyitja kapuit egy-egy hangulatos és tágas terasz, ahol kiélvezhetjük a tavasz első napsugarait. A kínálat a nyári időszakban – a IX. kerületi étterem kivételével – saját főzésű fagylalttal egészül ki, ez pedig csak még többet emel a Capri fényén.

Amennyiben kedvet kaptatok ahhoz, hogy megkóstoljátok ezeket a gasztronómiai remekeket, érkezés előtt érdemes asztalt foglalni az alábbi telefonszámon: 061-230-7662!

Capri Újpest - 1046 Budapest, Fóti út 68. Capri Buda - 1025 Budapest, Csatárka út 54. Capri Zugló - 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Capri Duna - 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. Weboldal

