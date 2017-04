Wilkinson ismét Budapestre látogat, íme a 10 kedvencünk tőle!

Az angol d’n’b zenész újra Magyarországra látogat, ami sokak számára örömünnep, mi pedig a 10 legjobb számot válogattuk össze tőle.

Mármint az én legjobb 10-esemet, ami nem kifejezetten releváns best-top-ten, mivel nem vagyok igazán nagy drum and bass-rajongó, bár a törtet szeretem, de akkor már inkább valami break house legyen. Mégis belehallgattam ennek az angol srácnak a cuccaiba, és egész gyorsan megkedveltem a zenéit.

Mark Wilkinson nem hétköznapi DJ, és nem hétköznapi producer. Nem a szettek gyúrására megy rá holmi lélekvesztő, struktúra nélküli üzemmódban, hanem a d’n’b heves ütemeit keveri a dallamos, érzelmes szálakkal, a háttérben minden esetben komoly gondolati sávokkal kiegészítve.

Mondhatjuk, hogy ő egy felelős dance music elöljáró, aki kezében az irányítással a biztonságos szórakozásba vezet bennünket, ahol kapunk, majd visszaadunk, és pozitív irányba válunk többé. Igen!

A popvonal éppen olyan közel áll hozzá, mint az alternatív, undergroundnak mondható irányok, így tartja az egyensúlyt zenéi és mondanivalói között, így találja meg a tömeget egészen Amerikától Ázsiáig, világunk minden kontinensén, sikerrel! És jut el olyan helyszínekre, mint például a lélegzetelállító londoni Roundhouse:

Miközben elém került az Eggfest című április 13-i esemény, és elkezdtem feltérképezni röviden, hogy ki is ez a srác, aki már például 2014 májusában felkavarta az Akvárium vizét, arra kellett rájönnöm, hogy egy nagyszerű tehetség, majd zenéit hallgatva gyorsan kialakult bennem, hogy ezt a 10-est biztosan sokan mások is kedvelhetik, és fogják is, ha meghallgatják. Nekem elsőre ment, főként az első, egyben legfrissebb klip, ami Wilkinson tolmácsolásában a kitartásról szól.

A szülőknek megérte megvenni 18 évvel ezelőtt azt a dobfelszerelést az akkor 9 éves Marknak, mert pár évvel később már ilyen trackek születtek és születnek a mai napig is, főként a híres Andy C.-féle RAM Records gondozásában:

Ha ennyi nem volt elég Wilkinson zenei repertoárjából, akkor nagyon ajánlom azt a 3 évvel ezelőtti 1 órás szettet, amit a Mixmag The Lab LDN műsorában adott (ide kattintva megnézhető).

lletve ne felejtsük el, hogy nem csak ő, hanem Koven is fellép egy live szettel, valamint hazai részről JumoDaddy, Chris.SU, Raise Spirit és IAN Autorun is erősíti majd az éjszakát, ahol Wilkinson bemutatja legújabb, Hypnotic című albumát, MC Ad-Apt közreműködésével.

A majd az Akvárium NagyHalljában játszódó rendezvénnyel párhuzamosan a VOLT Lokálban Palotai és Ludmilla pakolja a korongokat egész éjszaka, melyre az eggfestes karszalaggal ingyenes lesz a belépés!

Kovács M