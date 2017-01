Hétvégi programajánló

Végre látjuk a fényt az alagút végén: közeledik a hétvége! Ismét egy izmos programajánlóval készültünk, hogy egyetlen unalmas perced se legyen a hét utolsó napjain.

Január 19 – Csütörtök

Trump és Magyarország 19:00

Az Amerikai Egyesült Államok lakossága 2016 novemberében döntött. Döntött, és Donald Trumpot választotta meg az USA 45. elnökének – január 20-án iktatják be hivatalába. Rengeteg a kérdés Trumppal kapcsolatban. Rengeteg a kérdés Magyarország és a visegrádi országok sorsára vonatkozóan is.

A beszélgetésen Magyarország szemszögéből tekintünk az új adminisztrációra. Milyen változások várhatóak? Lesz-e Orbán-Trump összeborulás? Szabad kezet kap-e Moszkva a térségben? Fennmarad-e a NATO; milyen jövő várja az Európai Uniót Trump alatt? Ezekre keressük a választ a téma szakértőivel, az utolsó fél órában a közönség kérdéseivel is kiegészítve.

Részleteket itt találsz.

Az összes Nexus fotó | az alkotó mesél 19:00

Mivel a Fest;tisztít Galéria falaira csupán 8 portré került ki, levetítjük a teljes fotósorozatot, Mészáros László pedig röviden mesél a képek keletkezéséről, történetéről, fénykezelésről, impulzusokról, és persze borozunk is.A Nexus sorozat nagyméretű (110x140cm), festmény-szerű fotográfiáira jellemzőek a festészetben megfigyelhető tudatos képalkotási folyamatok, a fénykezelési és kompozíciós eljárások. A művész munkásságára hatott Caravaggio, El Greco, Munkácsi Mihály, a középkori festészet és az impresszionizmus világa.

Több infót itt találsz.

Szkafander – Megálló 19:00

Underground, straight, queer, but most of all friendly disco and house issues – we bring them to you every Thursday. Belépés: ingyenes.

Részletekért katt ide.

Január 20 – Péntek

Bartók135 – finisszázs 17:00

A január 21-ig látogatható Bartók135 kiállításunkhoz katalógus is készült, melyben szerepel a tárlaton látható valamennyi kortárs alkotás és a Bartók újratöltve pályázatunkra beérkezett pályaművek illetve kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásunk beszámolója. A január 20-i finisszázson a kiállító kortárs művészek mesélnek majd alkotásaikról. Gyere és kérdezz tőlük személyesen!

További infókat itt találsz.

The Citizen, Story of a Migrant in Hungary 19:00

A Must see Award-winning Hungarian director Roland Vranik’s third feature film considers the many nuances of integration through the means of an unorthodox love story »The Citizen« follows Wilson, who, after losing his entire family to the horrors of war and making the perilous journey to Europe as a political refugee, settles for a sedated life as a security guard in a Budapest shopping center. However, Wilson is driven by a quest: to become a model Hungarian citizen and to do so at any cost.

With a script co-written by the acclaimed writer and fellow Hungarian Iván Szabo, »The Citizen« poignantly dwells on some of the most complex issues of modern society. With Spartan use of technology, a naturalistic and pared-down mise-en-scene and by employing mostly unprofessional actors, director Roland Vranik emphasizes the complexity of human emotion and lets the universal vulnerability of the heart mirror the equally universal vulnerability of humanity.

Részletekért katt ide.

Deck Attack w/ Žagar DJ set 22:00

Könnyű téli varázslat, minőségi pszichedélia, kifinomult deep house és elektronika avatott kezektől. Belépő nincs! DJ-k:Cyborg Templar, Zagar Dj Set,Infragandhi

Részleteket itt találsz.

Tütü pres. Mandrawn Magazine Premier Party 23:00

Egy új drágakő csillan fel a nemzetközi fashion magazin palettán. A Mandrawn grande bemutatkozó party-ja a Tütü parkettjén elevenedik meg: kifinomult érzékiség, szemet gyönyörködtető kompozíciók, szexi férfiikonok és a divat napi ritmusa az örök érvényű stílus ölelésében.

Ünnepeld velünk a Mandrawn születését egy káprázatos éjszakán át: mert a történet ott kezdődik, ahol a ragyogás sosem ér véget: nálunk.

Részletekért katt ide.

Január 21 – Szombat

Harry Potter és a bölcsek köve – BudapestAréna 20:00

A Magyar Virtuózok Zenekar előadásában megrendezésre kerül a Harry Potter és a bölcsek köve filmzenei koncert, amely a Harry Potter koncertsorozat első előadása. Az esemény során a szimfonikus zenekar élő háttérzenét biztosít a teljes film vetítése alatt. A közönség előtt nagy felbontású, 12 méter átmérőjű vásznon kel újra életre a film varázslatos világa, miközben a zenekar John Williams feledhetetlen zeneműveit játssza.

Több infóért nézz be ide.

Kortalan Kortárs IKON 19:30

Három színésznő kortárs szövegekkel játszik az első felvonásban. A felkért szerzők, akik az IKON témára írtak nekik kifejezetten erre az alkalomra: Péterfy-Novák Éva, Szentesi Éva, Závada Pál. A második felvonásban Szily Nóra beszélget a színésznőkkel és Novák Angélával. Játsszák: Fodor Annamária, Herczeg Adrienn, Járó Zsusza

Az esten fellép: Bercsényi Péter (ének), Wágner Puskás Péter (harmónika). Helyszín: Mozsár Műhely

Részletekért katt ide.

DJs From Mainstage / Columbo 22:00

MC Columbo a Brains és az Irie Maffia frontembere, ezt sokan tudjuk. Nevéhez illően mindig nyomozza, mi lesz a következő trend, ezért minig rajta tartja az ujját a globális elektronikus zenei piac ütőerén. Néha-néha még DJzni is szokott, méghozzá elég ügyesen! Az a pár év Corvin tető meg a sok DJ haver megtette a hatását, Colu meg amúgy is komolyan veszi a szórakoztatást. Érdemes a buli!

Részletekért katt ide.

SPKR JUICE – Anker’t 22:00

DJ-k: Adam Dolph, Ster, Dank. Zene: bass, trap, grime, g-house.Belépés: ingyenes.

Több infót itt találsz.

Január 22 – Vasárnap

Vasárnapi családi előadások – Mese Játszó Ház 10:00

A Mese-Játszó-Ház az élő szóban, szabadon előadott népmesét, a közönség aktív részvételével zajló dramatikus játékot és a kézművességet ötvözi.

A gyerekek először elkészítik azt a tárgyat, melynek a mesében nélkülözhetetlen szerepe lesz, majd ezután következik maga a mese, melynek egy-egy részét a gyerekekkel együtt jelenítik meg.

A népmese, a népi játék, a népdal, a találós kérdés, a drámajátékok, utánzójátékok, világteremtő játékok, a közös zenélés és tánc lehetővé teszi, hogy a gyerekeket az életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelően bevonjuk a játékba, valamint különböző művészeti területek összekapcsolásával, alkalmazásával éljék át a mesét.

Részletekért katt ide.

Snétberger Ferenc Trió & Nils Petter Molvær 19:30

A Berlinben élő, nemzetközi hírű gitárművész-zeneszerző, Snétberger Ferenc az elmúlt három évtizedben önálló stílust teremtett. Egyszerre virtuóz és rendkívül érzékeny játékát, egyedi „klasszikus-jazz-brazil” kompozícióit nemcsak Európában, hanem a tengeren túl is elismerés övezi. 2016-os szólólemeze után ezen a koncerten mutatkozik be a hazai közönségnek vadonatúj triója, amelyben a brit Phil Donkin bőgőzik és a New Yorkban élő Németh Ferenc dobol. Vendégszólistaként a skandináv jazz egyik legmarkánsabb képviselője, Nils Petter Molvaer norvég trombitás csatlakozik hozzájuk.

Nézd meg az esemény Facebook oldalát is.