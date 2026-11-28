A polcok végtelen kínálatát elnézve bizony nincs könnyű dolga az embernek, ha egyedi ajándékkal lepné meg szeretteit. Csokorba gyűjtöttük hát legjobb ajándéktippjeinket, hogy mindenkinek legyen örömteli meglepetés a karácsonyfa alatt.

Hótündéreknek: Lush

Idén karácsonykor a Lush a kézzel készített ajándékok és az ünnepi illatok világába kalauzol titeket. A 2026-os kollekcióban a klasszikus karácsonyi kedvencek mellett izgalmas újdonságok is helyet kaptak: a csokoládé-narancs illatú tusfürdőktől a sajttorta ihlette testvajakig mindenki megtalálhatja a kedvencét. A legendás Snow Fairy idén számtalan édes, rágógumi- és vattacukorillatú termékkel, köztük egy újdonsággal, a csomagolásmentes tusfürdővel lepi meg az illatfelhők szerelmeseit. Az biztos, hogy a Lush termékei gondoskodnak arról, hogy az ünnep minden pillanata varázslatos legyen!

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Állatbarátoknak: Jótékony zokni

Ha az ajándékvásárlást összekötnétek egy igazán jó üggyel, válogassatok kedvetekre a gazdátlan, vidéki állatokat támogató Hangya Közösség Alapítványának imádnivaló zoknijai közül! Az állatvédő szervezet már harmadik éve készül karácsonyra egyedi zoknikollekcióval, melynek teljes árbevételét természetesen a mentett állatok megsegítésére fordítják. A jópofa mintával, visszafogott és élénk színekben is elérhető darabok között a kutyák és a cicák rajongóinak egyaránt találhattok lábmelegítőt, ami garantáltan hasznos és vidám kiegészítője lesz a hidegebb hónapoknak. Állatbarátoknak tökéletes ajándék!

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A főváros szerelmeseinek: Kügerl Johanna grafikák

A fővárost egyszerűen lehetetlen megunni, hiszen még a legismertebb környékeken is mindig találunk valami apró részletet, ami addig elkerülte a figyelmünket. Hasonlóan érez ezzel kapcsolatban Kügerl Johanna is, aki Budapest valamennyi ikonikus épületét megörökítette már illusztrációin, mindezt olyan szemszögből, ahogyan csak egy igazi lokálpatrióta képes meglátni a várost. A művész munkái között a mindennapok nosztalgiával átszőtt, apró mozzanatai is visszaköszönnek kedvenc helyszíneink mellett – nem csodálkoznánk rajta, ha az ajándékbeszerzés során magatoknak is találtok majd valamit!

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Lassú reggelekhez: Egy bögre teát

Az Egy bögre teát mögött álló Dévai-Filkor Anett gyönyörű kerámiabögréiből bizony nehéz csak egyet választani, hiszen szebbnél szebb, szívvel-lélekkel készült kézműves darabok közül válogathattok. A fiatal alkotó az ünnepre csupa meghittséget árasztó, kedves mintájú bögrével készült: a Mesélő Erdő és a Csodaszarvas kollekció középpontjában egyaránt a téli természet, az állatok és természetesen a szeretet áll. Bármelyik mellett is teszitek le végül a voksotokat, az biztos, hogy ez az örök darab igazi féltve őrzött kincs lesz a szerencsés megajándékozott konyhaszekrényében!

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Ínyenceknek: PAPI karácsonyi csomagok

Ha idén egyedi gasztroajándékkal lepnétek meg szeretteiteket, válogassatok a PAPI különleges, ünnepi csomagjai közül! Erre az ajándékra bizony egyetlen ínyencnek sem lehet panasza, hiszen a dobozban többek között házi granola, kétféle kekszrúd, téli ízvilágú forraltbor-szirup és csokilikőr sorakozik. A webshop kínálatában ráadásul kisebb és nagyobb csomagok is elérhetők, így ti dönthetitek el, mennyi finomság kerüljön a dobozba. Ha pedig nem vagytok biztosak abban, milyen ízekre vágyik az ajándékozott, kedveskedjetek neki egy praktikus ajándékutalvánnyal, hiszen így biztosan nem lőhettek mellé!

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Örök romantikusoknak: Julia McKay Karácsony a farmon című regénye

A huszonnyolc éves Emory tíz év után tér vissza Evergre­enbe, hogy maga mögött hagyja családja botrányát és a múlt fájó emlékeit. Egy hóvihar és egy váratlan defekt azonban a Wilder Farmra sodorja, ahol újra találkozik Tate-tel, a férfival, aki egykor összetörte a szívét. Bár a régi sérelmek még nem halványultak el, a köztük izzó vonzalom mit sem változott. A havas kisváros ünnepi díszletei között Emorynak döntenie kell, képes-e újra bízni a szerelemben. Meghitt, szívmelengető karácsonyi romantika második esélyről, régi titkokról és az újrakezdés varázsáról.

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Ha inkább közös emlékkel lepnéd meg a szeretteidet: