Varázslatos élmények csábítják a Balatonhoz az őszi szünetben a családokat

Őszi színek, nagy séták, közös kalandok és ráérős esték a Balatonnál, amikor nem kell rohanni sehová, van idő megismerni a tó környékét, kirándulni egy nagyot, felfedezni egy várat, családi programot, aztán este együtt bekuckózni… Ha néhány napra kiszakadnátok a hétköznapokból, az őszi szünetben is irány a Balaton! A tervezésben a VisitBalaton365 ajánlója lesz segítségetekre. (x)

Eljött az őszi séták ideje

Ősszel a Balaton partja elcsendesedik, a fák sárga, rozsdabarna és vörös színekbe öltöznek, a hegyekről pedig ilyenkor talán még szebb a panoráma. Nyoma sincs a nyári forróságnak, így jólesik hosszabb útra indulni, túrázni a Balaton-felvidéken, ellátogatni egy kilátóhoz, várhoz vagy egyszerűen csak nagyokat sétálni a vízparton.

A legjobb, hogy mindezt nem is kell egyetlen napba sűríteni. Érdemes több napra érkezni, és minden napra választani egy új kalandot! Az őszi szünetben a Balaton körül túrák, családi élményhelyszínek, látogatóközpontok, kiállítások és szabadtéri programok várják az egész családot, így kisebb és nagyobb gyerekek számára is könnyedén megtölthetitek a napokat élményekkel.

Délelőtt túra, délután kaland

Egyik nap jöhet egy erdei kirándulás, másnap egy kis felfedezés, aztán kerékpározás vagy egy olyan program, amit már régóta ki akartatok próbálni. A VisitBalaton365 őszi programajánlójában többek között családi kalandsétát, bringatúrát, múzeumi programokat és szabadtéri élményeket is találtok!

Nem kell mindent előre, percre pontosan megtervezni: ha süt a nap, húzzatok bakancsot, és irány az erdő, ha pedig hűvösebbre fordul az idő, jöhet egy beltéri program, beltéri fürdőzés, egy jó ebéd vagy forró csoki.

Az este a bekuckózásé

Az egész napos túra után jó érzés lesz visszatérni a szállásra, levenni a bakancsot, elővenni a társasjátékot, készíteni egy forró italt, és csak élvezni az együtt töltött időt. Az őszi szünetnek nem kell a rohanásról szólnia – hiszen végre van idő beszélgetni, nevetni és kalandokat tervezgetni. Válogassatok az egész évben nyitvatartó magánszállások vagy a wellnesshotelek közül, melyek közt több olyan is szerepel, ahová négylábú kedvenceitek is veletek tarthatnak!

Fedezzétek fel az ősz színeit, gyűjtsetek közösen kilométereket és élményeket, este pedig legyen a pihenésé a főszerep! A VisitBalaton365 weboldalán ide kattintva mindent megtaláltok, ami idén ősszel jól jöhet a balatoni kiruccanás megtervezéséhez.

Borrajongóként a Balaton kihagyhatatlan úti cél idén: