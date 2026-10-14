Mesebeli, titkos kirándulóhely csábít őszi andalgásra a Dél-Alföldön

A Dél-Alföld apró községe kacskaringós útjaival és rendezett, bájos házaival önmagában is belopja magát a szívünkbe. A falu büszkeségét azonban nem a központban, hanem a település határán kell keresnetek, ahol egy varázslatos, rejtett kirándulóhely bújik meg.

A Hódmezővásárhelytől csupán egy karnyújtásra található Mártélyt nem véletlenül emlegetik a Tisza-part gyöngyszemeként, hiszen a falu határában hihetetlen vízparti csodavilág rejlik.

Az autóval is könnyedén megközelíthető helyszín ugyan minden évszakban lenyűgöző, mi mégis októberi kiránduláshoz ajánljuk leginkább. Az őszi képeslapra kívánkozó erdő és a Holt-Tisza tökéletes úti cél romantikus andalgáshoz, de akár gyerekekkel vagy négylábú kedvencetekkel is érdemes meglátogatni – bizonyára hatalmasat fognak játszani a színes levéltengerben fürdőző környezetben!

Az ártéri erdőt egy csupán pár kilométert felölelő tanösvény segítségével is bejárhatjátok, ahol fapallós átkelők és információs táblák teszik izgalmasabbá a sétát – ha pedig szerencsétek van, akár a környéken élő állatokból is megpillanthattok párat.

Az biztos, hogy az egész évben szabadon látogatható szakasz kiindulópontjához visszaérve érdemes a környéken található büfék egyikénél kipihenni a kirándulás fáradalmait, mielőtt Hódmezővásárhely vagy Szentes felé veszitek az irányt.

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Ha ősszel a zalai domboknál kirándulnátok: