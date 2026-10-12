Őszi csodavilágot rejtenek a zalai dombok ölelte, bájos falvak

Egy ráérős, őszi nap alkalmából az ország délnyugati csücskébe csalogatunk titeket, ahol egy mesés, akár egy nap alatt is bejárható úti célt ajánlunk nektek a zalai dombok ölelésében.

Kevesen tudják, hogy a zalai dombok ölelte falvak bizony őszi képeslapra illő kirándulóhelyeket rejtenek. A 150-nél is kevesebb lelket számláló Kistolmácson járva, a Petőfi Sándor utcáról lekanyarodva hamar a község háborítatlan tavánál találhatjátok magatokat.

A 11 hektáron elterülő Kistolmácsi-tó végtelen nyugalommal és piknikezési lehetőséggel vár titeket, érdemes a partján megpihenve elfogyasztani az útra csomagolt harapnivalót. Ha tovább folytatnátok a sétát, csak kövessétek a kék kereszttel jelzett túraútvonalat, ami őszi színeket magára öltött fákkal és hangulatos fapallós hidakkal színesíti a kitérőt.

A csupán 3-4 kilométer hosszú, kellemes erdei séta után hamarosan a budafapusztai Zichy-kastélynál találhatjátok magatokat, amelynek kertjében egy varázslatos arborétum rejlik. A kert ebben az időszakban különösen szép, hiszen az örökzöld fenyőknek és az aranybarna lombhullatóknak köszönhetően a park az őszi paletta minden színét felsorakoztatja.

Bár a Kistolmácsi-tó és a túraútvonal egész évben bakancslistás úti célt kínál, az arborétum csak október 31-ig fogadja a látogatókat hétvégente és szerdai napokon, majd egészen áprilisig téli szünetre megy. A parkról minden további információt ide kattintva, a Zalaerdő Zrt. weboldalán találhattok.

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