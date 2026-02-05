A szalagostól a skandinávig: 6 fantasztikus fánklelőhely Budapesten nem csak februárra

A hagyományokhoz hűen idén sem marad el fánkos ajánlónk, ezúttal azonban rendhagyó módon válogattuk össze a farsangi finomságokat. Olyan helyeket ajánlunk figyelmetekbe Budapesten, ahol a fánkok legkülönbözőbb változatait kóstolhatjátok meg, legyen az szalagos fánk újratöltve, spanyol vagy épp skandináv farsangi édesség.

Szalagos fánk (újra)töltve: Pampushka

A farsangi időszak elmaradhatatlan része a szalagos fánk, ami miatt feltétlenül érdemes betérni Budapest egyik közkedvelt fánkozójába, a Pampushkába. A Paulay Ede utcában található fánkmennyországban a hagyományos szalagos fánkokat mennyei töltelékekkel megspékelve kérhetjük. Az édes verziók esetén olyan különleges ízekből válogathatunk, mint az aranygaluskás, a szilvás gombócos vagy a karamellás sajttortás fánk. Ha viszont a sós ízeket kedvelitek, a baconnel, krémsajttal tálalt verziót ki ne hagyjátok!

1061 Budapest, Paulay Ede utca 67. | Facebook

Képviselőfánk: Auguszt Cukrászda

Ha enyhíteni szeretnénk fánk iránti sóvárgásunkat farsang idején, akkor a Fény utcai Auguszt Cukrászda tökéletes választás. A kínálatban természetesen megtaláljuk a porcukorral hintett, házi baracklekvárral megtöltött szalagos fánkokat is, de ha valami extrábbra fájna a fogunk, akkor az égetett tésztából készült, vaníliás krémmel töltött, darált dióval megkoronázott képviselőfánkot ajánljuk kóstolásra!

1024 Budapest, Fény utca 8. | Facebook

Éclair fánk: Chez Dodo

Hol máshol kereshetnénk a főváros legfinomabb éclair fánkját, ha nem a Chez Dodóban? A belvárosi macaronozóban február folyamán az újragondolt éclair fánk ugyanis legalább annyira népszerű a betérők körében. Egy igazi gasztronómiai kalandban lehet részünk, ha megkóstoljuk az égetett tésztába töltött pisztáciás főzött cukrászkrémet, amit málnakompót savanykás íze és a roppanós pisztáciabevonat tesz teljessé.

1051 Budapest, Sas utca 7. | Facebook

Amerikai fánk: Donuterie

A főváros Donuterie fánkozóiban a választék nemcsak különleges, de változatos is: úgy érezhetjük, mintha az édességek Mekkájába lépnénk be. Aki szeretne elrugaszkodni a hagyományos szalagos fánkoktól és inkább egy finom töltött vagy mázas édességre vágyik, akkor a Donuterie kínálatát neki találták ki. A fánkozóban a kedvenc süteményeink és csokoládéink ízvilága köszön vissza középen lyukas, kerek amerikai fánkok formájában, így a dubai csoki, a tiramisu, a Kinder Bueno, az Oreo és a Raffaello is új értelmet nyer.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 56. | 1119 Budapest, Hadak útja 1. (Etele Plaza) | 1062 Budapest, Váci út 1-3. (Westend) | Weboldal

Churros, a spanyol fánk: TODO Mexican Kitchen

A churros eredetét ugyan homály fedi, legtöbbször spanyol fánkként említik, de társítják Portugáliához és Latin-Amerikához is. Származzon bárhonnan, annyiban talán mindannyian megegyezhetünk, hogy isteni! Ha a hagyományos szalagos fánk helyett idén farsangkor inkább egy frissen elkészített churros-szal ünnepelnénk a vacsora végét, akkor irány a TODO Mexican Kitchen, ahol fahéjas-paprikás cukorba hempergetett, csokoládészósszal tálalt churros várja a legínyencebbeket.

1052 Budapest, Szervita tér 8. | Weboldal

Semla, a skandináv képviselőfánk: Läget Pékség

A farsangi időszakra a svéd származású semla is beköltözött a Läget Pékség pultjába. A semla eredetileg a böjtöt megelőző utolsó édesség volt, mára már az adventi időszaktól február végéig népszerű desszert. A fánk ebben az esetben egy kardamommal ízesített édes zsemle, amit mandulakrémmel és tejszínhabbal töltenek meg. Talán külalakra leginkább a képviselőfánkra emlékeztet, ízvilága azonban egy pezsdítő gasztronómiai élménnyel ér fel.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 49. | Facebook

Gyerekkori emlékek süteménybe zárva: