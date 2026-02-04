Zseniális menüsorral készül Valentin-napra a Balaton-felvidék legromantikusabb helye

A Casa Christa bisztrója idén is bebizonyítja, hogy a Balaton-felvidék télen legalább annyira csábító, mint a nyári hónapokban, hiszen egy nem mindennapi menüsorral rukkol elő Valentin-nap alkalmából.

A Michelin Bib Gourmand- és Az Év Szerethető Étterme-díjjal elismert étterem február 14-én egy kizárólag erre a napra megálmodott, háromfogásos Valentine’s Special menüvel várja a szerelmeseket.

A menüsor finom egyensúlyt teremt a szezonális alapanyagok és az elegáns ízpárosítások között. Előételként cékla, frissítő torma és kapor találkozása nyitja az estét, amelyet Gella Villa Olaszrizling kísér. A főfogásban skót lazac érkezik gazdag homármártással, karfiollal és tasmán borssal, mellé Sabar Pinot Gris kínál harmonikus párosítást. Az estét étcsokoládés desszert zárja balzsamecettel és kakaóbabbal, amelyhez a Bujdosó Kokas Merlot ad méltó lezárást.

A Valentine’s Special Menu kizárólag február 14-én, ebéd- és vacsoraidőben érhető el, miközben az à la carte étlap is a vendégek rendelkezésére áll. Ha pedig a vacsoránál hosszabb időre is elmerülnétek a Casa Christa világában, a birtok felújított, privát wellness-szel és szaunával felszerelt présházai ideális menedéket kínálnak.

Bővebb információt az esemény Facebook-oldalán, ide kattintva találtok.

