12 szenzációs szilveszteri buli és nappali program Budapesten 2025-ben

Összegyűjtöttünk nektek egy csomó fantasztikus szilveszteri programot, amiken emlékezetesen búcsúztathatjátok 2025-öt. Koncertek, DJ-k, bulik hajnalig és néhány helyen még különleges gasztroélmények is várnak rátok.

Nappali programok 2025 szilveszterén:

Szilveszteri SUP-túra és évzáró a Dunán

A már hagyományosnak számító SUP-túrán különleges útvonalon evezhettek végig Budapest belvárosán át, a Római-parttól egészen a Kopaszi-gátig. A nem mindennapi élményt egy közös piknikezés teszi még felejthetetlenebbé, hiszen a bekészített finomságokat a vízen is elfogyaszthatjátok. A túra kezdőknek, haladóknak, barátoknak, családtagoknak, pároknak és egyedül érkezőknek egyaránt tökéletes választás.

További részletek a Facebook-eseménynél >>

Pezsgő(s) Nappali Szilveszter // Hello Buda

Már negyedik alkalommal kerül megrendezésre a legendás egész napos buli, ahol fergeteges hangulat, pezsgő, finom falatok, téli italok és az a bizonyos Hello Buda életérzés vár, ami nélkül nincs évzárás! Természetesen a zene sem marad el: a talpalávalót a Dynamite Dudes, DJ Fagyi, Falusi Mariann és Weisz Viktor, illetve a Groove Generation biztosítja.

További részletek a Facebook-eseménynél >>

Ügetőszilveszter // Kincsem Park

December 31-én a Kincsem Parkban vár az Ügetőszilveszter! Pónigalopp, ügető- és agárfutamok, puszta ötös és látványos lovasbemutatók várnak, illetve szakáganként megünneplésre kerülnek az Év Lovai is. A futamok között a Fun TV szórakoztat majd, a hangulatért pedig többek között Dj Free és Rakonczai Imre Blue Piano koncertje lesz a felelős. A nap egyik fénypontja a sztárok hajtása lesz a Zenthe és Bubik Emlékversenyekben. A nap során változatos street foodokat próbálhattok ki, az este pedig tűzijátékkal zárul! A program 13 órától 22 óráig tart.

További részletek a weboldalon >>

Esti-éjszakai szilveszteri programok Budapesten:

New Year Fiesta // Tereza

Ha idén egy igazán fűszeres, mediterrán hangulatú évbúcsúztatóra vágytok, a Tereza szilveszteri programja fiesta hangulattal repít át benneteket 2025-ből 2026-ba, tele zenével, ízekkel és játékos hagyományokkal. Fókuszban a kézműves mexikói gasztronómia lesz: a már megszokott finomságok mellett hamisíthatatlan margarita és széles tequila és mezcal felhozatal vár. A fiesta már este nyolctól megadja az alaphangot: Andrew Ace Band akusztikus koncertje könnyed, mediterrán ritmusokkal dobja fel a táncparkettet és a szilveszteri tombola sem marad el.

További részletek a Facebook-eseményné >>

Társasjátékos Szilveszter // Board Game Cafe

Szeretnél egy jó hangulatú szilvesztert eltölteni a barátaiddal? Vagy inkább társasjátékoznál egyet? A Board Game Caféban idén sem kell választanod a barátok és a kedvenc hobbid között.

További részletek a Facebook-eseménynél >>

Füles Szilveszter

A Fülesben ingyenes buli vár rátok, ahol Pornó Jézus és Flight Control adja a muzsikát este 10-től hajnal 4-ig.

További részletek a Facebook-eseménynél >>

Gyere ránk 2026! – Szilveszter a Kaziban

Szilveszteri dirr-durr, csitt-csatt, piff-puff, heje-huja, Kazinczy-utcát-földdel-egyenlővé-tevő sokadalom. Lesznek slágerek, koktélok, kis uncsi, nagy uncsi, turisták, helyi erők, faldöngetés, rongyrázás, dupla Long Island a keményeknek, szimpla Long Island a fontolva haladóknak, hangos zene, még hangosabb embertársak, szolid önpusztítás, és minden ami kell.

További részletek a Facebook-eseménynél >>

Tilos Szilveszter ’25-’26 // Gödör

A Gödörben idén is a hagyományos, tilosos légkörben léphettek át az új esztendőbe, ahol két szinten Tilos Dj-k, az emeleten Cökxpôn-chill nyugi zóna, érkezéskor welcome-pogácsa, és a Tilos közösség apraja-nagyja vár mindenkit.

További részletek a Facebook-eseménynél >>

Ricsimicsinájjunk Természetfelettien Kísérteties Kísérleti Rokk Hellyel Lefelével // Úri Muri

Mindenki válasszon magának szépen valakit (vagy valamit, ha esetleg szörnyekről van szó) a méltán népszerű sorozatból, hogy méltó módon búcsúztassátok el ezt a szörnyekben, horrorban, biciklikben és jó zenékben gazdag évet. 22 órától az Apertúra társulat zenekara a Ricsimicsinájjunk jelmezes koncertje és feldíszített Muri-pince vár rátok.

További részletek a Facebook-eseménynél >>

100% Turbina NYE

A kínai horoszkóp szerint 2026 a Tűz Ló éve, ami a határtalan szabadság, a mindent átalakító energia jelképe. Szilveszterkor a Turbinában már megidézik ezt az erőt, ti pedig leolvaszthatjátok komfortzónáitok láncait és szikrázva lovagolhattok be az újévbe – egy olyan dj maratonnal, ami egészen másnap estig tart titeket lendületben.

További részletek a Facebook-eseménynél >>

Különös Szilveszter // Dugattyús

A világ legjobb Dugattyús-Szilvesztere Jules Warral, Hundred Sinsszel és Szellem Lacival.

További részletek a Facebook-eseménynél >>

BOTB NYE Classics – One more time // Gólya

Egy estére feléled az áprilisban elbúcsúztatott BOTB Classics. Aktuális ismeretlen daloktól és drumandbass trekkektől nem kell tartani. Ez most egy régimódi beates buli lesz megunhatatlan gitározós és szintizős számokkal. Kezdés éjfélkor, előtte szilveszteri karaoke vár rátok a Gólyában.

További részletek a Facebook-eseménynél >>