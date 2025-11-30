7 ünnepváró vezetett séta Budapesten, ami felejthetetlenné varázsolja a decembert

Ha szeretnétek idén valóban megélni az ünnepi várakozás pillanatait, merüljetek el mesékben, történetekben, históriákban és persze a város varázslatos fényeiben egy-egy vezetett, karácsonyi séta alkalmával.

Wekerlei Advent

December 7-én 1,5 órányi időutazásra invitál a különleges atmoszférájú Wekerletelep. Ünnepváró hangulatban róhatjátok ezúttal a kertvárosi miliőt megidéző utcákat, miközben a lakótelep történetével, jelentős alakjaival és páratlan építészetével is megismerkedhettek. A program akkor is tökéletes, ha egy kevés nyugalomra és kikapcsolódásra vágytok az adventi rohanásban, netalán bepillantanátok a telep tornyos épületeinek kulisszatitkaiba.

A séta időpontja: 2025. december 7. | Tovább az eseményre >>

Fények, mesék, ünnepi titkok

December 7-én 10 órakor varázslatos séta indul a Vigadó térről. Az elsősorban kisiskolás korosztályt megszólító vezetett sétán kicsik és kísérőik együtt fedezhetik fel az utcák legszebb adventi fényeit és szívmelengető történeteit. Ha mindig is kíváncsiak voltatok, hogyan ünnepeltek egykor Pesten és hogy milyen finomságok és meglepetések kerültek az ünnepi asztalra vagy a karácsonyfa alá, úgy ezúttal mesékkel, történetekkel és játékokkal tudhattok meg többet a régmúltról.

A séta időpontja: 2025. december 7. | Tovább az eseményre >>

Karácsonyi varázs: Látogatás Szentendrén

Kulturális kikapcsolódás gyanánt a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ szervezésében december 14-én a karácsonyi varázsba öltözött, romantikus Szentendre városát lesz lehetőségetek felfedezni. A séta 11 órakor, a szentendrei HÉV-állomástól indul, ezt követően pedig tematikus vezetett séta keretében barangolhatjátok be az ünnepi hangulatot nem nélkülöző Szentendre macskaköves, bájos utcáit, mesebeli adventi vásárát és színes, történetekben gazdag tereit.

A séta időpontja: 2025. december 14. | Tovább az eseményre >>

Királyi karácsony

Decemberben, az ünnepek előtt és után is lesz alkalom a Sétaműhely sétáján megismerni milyen is az igazi királyi karácsony. A helyszín ezúttal a budai Vár, ahol mesebeli helyszínek, egykori karácsonyi népszokások segítenek megismerni, hogyan is ünnepeltek a királyi gyerekek. Míg a legkisebbek a karácsonyi manó nyomait keresik, a felnőtteknek különös történeteken mesélik el, hogyan is ünnepelt az elmúlt évszázadokban a felső tízezer.

A séta időpontjai: 2025. december 14., 20., 23., 27., 28. | Tovább az eseményre >>

Advent a régi Pesten

December 20-án, a Korzózz Velünk! csapatával indulhattok adventi felfedezésre. A József nádor térről induló, 2,5 órás vezetett sétán múltidéző élményekből egészen biztosan nem lesz hiány. Korabeli beszámolókat segítségül hívva lesz lehetőség olyan kérdésekre választ kapni, mint hogy hogyan honosodott meg Pesten a karácsonyfaállítás, hol lehetett beszerezni az ünnepi diót és almát, de lesz alkalom betekintést nyerni Pest legrégibb templomába is!

A séta időpontja: 2025. december 20. | Tovább az eseményre >>

Aranyló Budapest

Adventi hétvégéket és hétköznapokat bearanyozó program az Imagine vezetett sétája, ahol az ünnepibe öltözött, aranyló Budapestet lesz lehetőségetek megismerni 150 percben. A Nagymező utcából induló sétán szemet gyönyörködtető helyszínek és ünnepi fénybe öltözött utcák követik majd egymást. Lesz szó aranyozásról, aranyfüstről, ehető aranyról, aranyfonálról, sőt még aranyifjakról is, de nem marad majd el a sütikóstoló és felfedezetlenül a Párisi Nagy Áruház sem!

A séta időpontjai: 2025. december 20., 21., 27., 28., 29., 30. | Tovább az eseményre >>

Csendes adventi esték Mátyásföldön

Nevéhez hűen csendes, adventi hangolódásra hív Demecs Norbi országosan ismert esti sétasorozata. A nagyobb városok után december 23-án Mátyásföldön lesz lehetőségetek fáklyával a kézben kiszakadni a karácsonyi rohanásból és csendesen, meghitt hangulatban, kapkodás nélkül, jó társaságban tölteni egy kis időt. A könnyű, városi és természeti helyszíneket is érintő sétát azoknak ajánljuk, akik kíváncsiak a város múltjára és az utcasarkokon meg-megbújó történetekre egyaránt.

A séta időpontja: 2025. december 23. | Tovább az eseményre >>

