Ezeréves körtemplom kínál páratlan panorámát karnyújtásnyira a királynék városától

A királynék városától néhány kilométerre, a Bakony-vidéki fennsíkon bújik meg az Árpád-kor egyik különleges műemléke, amit feltétlenül érdemes útba ejteni, ha a környéken kirándulunk.

Öskü település kerektemploma első látásra is mesébe illő látványt nyújt: a műemlékként védett épület egy lombjukat hullató fákkal körülvett, takaros kis dombon, hengeres falakkal és kupolás tetővel emelkedik a falu házai fölé.

A templom eredetéről viszonylag kevés írott forrás maradt, és számos tévhit is kialakult vele kapcsolatban az évszázadok során: sokan azt gondolták, hogy vártorony vagy akár a török időkből származó mecset lehetett.

A régészeti és művészettörténeti vizsgálatok alapján azonban kiderült, hogy az ösküi kerektemplom a rotundák, azaz körtemplomok sorába tartozik – és vélhetően a XI. században épült, azaz szinte egyidős a magyar állammal.

Az 1543-as székesfehérvári vesztes csatát követően Ösküt lerombolta a török, és a templom is sokáig romokban állt. Később aztán, 1725-ben mint katolikus templomot festették újra – ekkor kapta a jelenlegi kupolaformájú tetejét.

A XIX. század derekára azonban már túl kicsinek bizonyult – a faluban új, nagyobb templom épült, a rotunda pedig kápolnaként működött tovább.

A vizsgálatok során egyébként az is kiderült, hogy a templom alaprajza nem is teljesen kör, inkább ovális alakzat, melynek átmérője közel hét méter. A belső tér jelenleg előzetes bejelentkezéssel látogatható, kívülről viszont bármikor megcsodálhatjuk a történelmi épületet.

További csodálatos képek az Árpád-kori gyöngyszemről:

