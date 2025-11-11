18 lebilincselő új sorozat és évad 2025 novemberében a Netflixen és társain

Összegyűjtöttük nektek 2025 novemberének legizgalmasabb újdonságait a streamingoldalakon. Íme a legjobb új sorozatok és évadok!

Új sorozatok 2025 novemberében a Netflixen és társain

Merénylet az elnök ellen (Netflix)

Lebilincselő történet James Garfieldről, aki a sötétségből felemelkedve lett Amerika 20. elnöke — és Charles Guiteau-ról, aki merényletet követett el ellene.

Pluribus (Apple TV+)

Carol Sturka, a romantikus regényíró, aki a világ legnyomorultabb emberének tartja magát, egy különös vírussal szemben találja magát, amely mindenkit boldoggá és optimistává tesz – kivéve őt.

Szék alatt a világ (HBO Max)

Egy kínos munkahelyi incidens után egy férfi egy messzemenő következményekkel bíró összeesküvés ügyében kezd nyomozni.

A tökéletes álca (Netflix)

Egy fiatal ügynök beépül, hogy összebarátkozzon egy drogcsempész feleségével. Ám minél közelebb kerül a célpontjához, annál bonyolultabbá válik a küldetése.

Szó nélkül (Netflix)

Amikor két, bántalmazó házasságokban rekedt nő gyilkosság révén szabadulna, feltűnik egy váratlan látogató – aki azzal fenyeget, hogy leleplezi a tervüket.

Murdaugh: Halál a családban (Disney+)

A Murdaugh család több rejtélyes halálesettel hozható összefüggésbe és ez kérdéseket vet fel.

Hewelius (Netflix)

Egy katasztrofális komptragédiát követően a szolgálaton kívüli kapitány válaszok után kutat és próbál igazságot szolgáltatni az áldozatoknak – és hozzátartozóiknak.

IT: Welcome to Derry (HBO Max)

Egy baráti társaság 1962-es történetéből ismerjük meg, hogyan született meg az idilli Derry városában a gyilkos, alakváltó bohóc, Pennywise.

Új évadok 2025 novemberében, amiket már sokan vártak

Vaják – 4.évad (Netflix)

Ríviai Geralt, a felbérelhető, mutálódott szörnyvadász végzete felé sodródik egy vészterhes világban, ahol az emberek gyakran gonoszabbak a szörnyeknél. A 4. évad új főszreplővel érkezik meg a Netflixre.

A diplomata – 3. évad (Netflix)

Egy amerikai diplomata Anglia nagyköveteként kénytelen egyszerre megküzdeni a magas beosztással járó kihívásokkal és feszült házasságával egy nemzetközi válság közepette.

Enyhülés – 3. évad (HBO Max)

Egy fiatal nő holttestére bukkannak a jeges vízben. Hamar kiderül, hogy a meggyilkolt nő nem sokkal a halála előtt szült. De hol van a baba?

Maxton Hall – A világ, ami elválaszt – 2. évad (Prime Video)

Amikor Ruby véletlenül egy döbbenetes titokra derít fényt a Maxton Hall magániskolában, az arrogáns milliomos örökös, James Beaufort legnagyobb bánatára, a srác kénytelen felvenni a kesztyűt a gyors észjárású ösztöndíjas diákkal. Szenvedélyes csatározásuk során váratlanul fellobban a szikra.

Az újonc – 6. évad (Netflix, Disney+)

Egy életre szóló esemény arra késztet egy 45 éves férfit, hogy régi álmát megvalósítva rendőrnek jelentkezzen. Neki azonban duplán kell bizonyítania, hogy alkalmas a feladatra.

Georgie és Mandy első házassága – 2. évad (HBO Max)

Georgie-nak és Mandynek elege van abból, hogy Mandy szüleinél élnek, ezért egy veszekedés után újraértékelik helyzetüket.

Bármit, csak ezt ne – 2. évad (Netflix)

Miután egy szabadelvű podcaster és egy szinglivé vált rabbi egymásba szeretnek, már csak az a kérdés, hogy a kapcsolatuk túléli-e különböző életstílusukat és kotnyeles családjukat.

Új évadok és sorozatok, amiktől még sokat várunk novemberben

A Csábítás – új sorozat (november 14., HBO Max)

A nincstelen Isabelle egy árulás után bosszút esküszik, és egészen a királyi udvarig küzdi fel magát, de vajon végzetes dilemmája a bukását okozza-e?

Beépített öregúr – 2. évad (november 20., Netflix)

Egy kíváncsiskodó visszavonult professzor új életcélra lel, amikor egy magándetektív azzal bízza meg, hogy épüljön be, majd göngyölítsen fel egy ügyet.

Stranger Things – 5. évad (november 26., Netflix)

A Duffer testvérek kultikus horror-sci-fijének utolsó évada 2025. november 26-án debütál Netflixen 4 résszel.

További szuper sorozatok 2025 őszén a Netflixen és társain: