5 romantikus történet, melynek minden lapja szerelembe ejt idén ősszel

Hullanak a falevelek, ropog a tűz a kandallóban, kezeinkben egy csésze tea gőzölög… a hangulat ennél romantikusabb már nem is lehetne. Már csak egy dolog hiányzik a tökéletes pillanathoz: egy romantikus könyv, mely szerelemmel átszőtt lapjai időtlen utazásra hívnak, anélkül, hogy elhagynánk az otthon melegét.

Mörk Leonóra: Táncórák Londonban

1723-ban járunk, a ködös Albionban, amikor is főhősünk, a csupán 17 éves Nell egyszer csak elveszíti mindazt, ami szívét igazán megdobogtatja: szüleit, otthonát, a vagyonát és szenvedélyét, a táncot. Megkezdi élete új fejezetét, szobalánynak áll, nem is akárkihez – az ünnepelt zeneszerző, Händel házában keres menedéket. Nellt egy csapásra rabul ejtik a mesés dallamok, melyeknél jobban már csak a titokzatos, ám mégis ismerős művész babonázza meg. Az idillnek hamar vége szakad, kettejük bimbózó kapcsolatára sötét titok vet árnyékot, melyre a lány származásával kapcsolatban derül fény. Nellnek döntenie kell: a kétségek és a felszínre törő emlékcunami közepette ragaszkodik mindahhoz, amit korábban igaznak vélt, vagy elfogadja azt, ki is ő valójában. Mörk Leonóra újdonsága ezúttal György király Angliájába repíti az olvasókat, hogy elegáns szalonok, csillogó teátrumok és sötét utcák kavalkádjában vágyakról, veszteségekről, zenéről, és a szerelem tragédiájáról meséljen.

Szabó Magda: Magdaléna

A Magdaléna apró, de annál értékesebb mozaikdarabokból igyekszik összetenni mindazt, amiről Szabó Magdának már nem volt lehetősége mesélni: arról a négy, szerelemmel átszőtt nyárról, melyet az írónő Gerharddal, a fiatal osztrák vegyésszel karöltve töltött el Bécs mágikus városában. A közelgő háború árnyékában megélt, mégis csodálatos szerelem története regénytöredékekből, egy kéziratban lappangó elbeszélésből, az írónő a hagyatékából nemrég előkerül levelekből és fényképeinek segítségével kel életre – Kabdebó Lóránt interjújával, Murber Ibolya tanulmányával és Karafiáth Orsolya novellájával színesítve. Kastélyparkok, úri pompa, új családtagok és barátok… Magdaléna – a fiatal Szabó Magda – és vőlegénye az írónő második otthonában, Ausztria fővárosában együtt írják szerelmük történetét – ehhez pedig az olvasóra és képzeletére is szükségük van.

Kocsik András: Sávok és csillagok között

Azoknak, akik hozzánk hasonlóan már elgondolkodtak azon, hogy milyen lehet körbestoppolni Amerikát, Kocsik András új regényét ajánljuk. A Sávok és csillagok között igaz történetében együtt indulunk neki a nagyvilágnak az íróval , aki nem kisebb dologra vállalkozott, mint hogy Szegedet hátrahagyva, stoppolva ismerje meg az ígéret földjét – na meg persze önmagát. Az Erdélyből származó utazó regénye egyszerre útikönyv és önismerti szakkönyv: szentül hiszi, hogy „a lélek mozgásban érzi jól magát”, így aztán mindent meg is tesz annak egészsége és horizontjának bővítése érdekében. Hittérítők, őrült vietnámi veteránok, macsó cowboyok és hippik kísérik útját, sőt, a kaland során még Stephen Kinggel is összefut – az állandó mozgás és a szabadság iránti vágy pedig olyan helyekre repíti el, ahol minden sejtje érzi, ennél jobb helyen nem is lehetne a világban.

John Steinbeck: Édentől keletre

Timsel, azaz „lehet”: talán a legfontosabb szó a világon, mely számtalan utat nyit meg mindannyiunk számára. Steinbeck magnum opusának hősei, Adam és Charles Trask előtt is megannyi út állt. Mint oly sokan, a szélsőségesen különböző testvérpár is a maga módján próbált meg érvényesülni a cseppet sem idilli körülmények közepette – a 19. századi, polgárháború sújtotta Amerikában. Az élet aztán egészen eltérő utakra sodorta őket, majd mintha csúfot űzne belőlük, Adam ikerfiai képében elhozta a kiköpött másukat. A két fiú karaktere tűpontosan megidézi az ősök különbözőségét, az apjuk szeretetéért folytatott harcot, a sok viszályt – de vajon meg lehet törni a családi mintázatokat? Alakíthatjuk-e saját sorsunkat a történelem vérzivataros időszakaiban? Timsel – az út nyitva áll. A világhírű klasszikus az Ószövetség citátuma mögött rejlő igazságot hol komor, hol reményteli hangvétellel bizonyítja be.

Hattie Williams: Keserédes

Hattie Williams első regénye egy könyvkiadó ifjú PR-osa és az általa bálványozott író mindent felemésztő, szenvedélyes viszonyát tárja a romantikus lelkű olvasóközönség elé – megmutatva, hogy amit legjobban szeretünk, olykor ízekre is szedhet bennünket. A lenyűgöző történet főhőse, Charlie úgy érzi, végre megérkezett: Londonban él, 23 éves, szingli, és ami a legfontosabb, nemrég kapta meg álmai állását. Richard Aveling 53 éves, nős, és mindenféle túlzás nélkül, nemzedékének meghatározó írója. Nem csoda hát, hogy kettejük mindent felemésztő, bűnös viszonyát a végsőkig titkolniuk kell – és hogy Charlie rövidesen már el sem tudja képzelni a férfi nélkül az életét. A Keserédes gyengéden, testközelből boncolgatja a hatalmi viszonyok és a lelkek sebezhetőségének kérdéseit, valamint azt, hogy mit is jelent szeretni valakit – na meg persze önmagunkat.

